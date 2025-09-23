株式会社SHiROがスポンサーを務める『稲村亜美のココシロ!インターン』最新回が公開！ー株式会社WinC

株式会社SHiRO

本番組は、企業と学生を結ぶ架け橋として、リアルな就活情報やインターンシップの魅力を発信するとともに、音楽やファッションといったエンタメ要素も取り入れた、聴き応えのある内容が特徴です。

学生に向けた情報提供だけでなく、企業の皆様にとっても、次世代の人材との接点を深めるヒントが詰まった内容となっています。

今月お迎えするのは株式会社WinCの荻原萌々佳さんです。

＃181 社員もインターンも垣根なく。WinC代表・荻原萌々佳さんが語る経営の面白さ

創業時から代表を務める荻原さんに「経営者になって意識的な変化はあったか」と伺うと、意外にも大きな変化はなかったそうです。

ただし、社員一人ひとりが働きやすい環境を整えるために、“空気作り”を意識しているとのこと。特にコミュニケーションを重視し、仕事以外の話題も交えながら、社員とインターン生との間にも壁ができないよう気を配っているそうです。

今回はそのほかにも、荻原さんがこれまでに得てきた成功体験や、経営の面白さについてお話を伺いました。

次回以降も引き続き深掘りしていきます！

今月の「稲村亜美のココシロ!インターン」は、株式会社WinCの代表取締役 荻原萌々佳さんをお迎えしています。

今回の放送では、荻原さんに経営の面白さと代表としての視点について伺いました。



次回は、株式会社WinCのインターン事情について詳しくお話をお伺いします。来週の放送も起き逃しなく！

また、長期インターンシップに興味がある方は「ココシロインターン」を通じてエントリーすることも可能です。引き続き、日曜・木曜の放送でお会いしましょう！

株式会社WinCさんのホームページ：https://winc.inc/(https://winc.inc/)

