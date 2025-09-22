〈東京タワーの目の前の結婚式場The Place of Tokyo〉結婚式を挙げたご家族を対象に「Place of Family 2025」を実施

株式会社一家ホールディングス

株式会社一家ホールディングスの連結子会社である株式会社一家ダイニングプロジェクト（本社：千葉県市川市、代表取締役社長：武長 太郎）が運営する結婚式場The Place of Tokyo (住所：東京都港区、総支配人:鈴木 大輔、以下当式場)は、2025年8月11日(祝月)、当式場で結婚式を挙げたご家族を対象としたイベント「Place of Family」を開催いたしました。本イベントは2018年8月に初めて開催して以来、毎年恒例の人気イベントとして定着しており、今回で10回目の開催となりました。年々参加者が増加し、今年は過去最高となる約200組のご家族に参加いただきました。万博のように多彩なコンテンツを集めた“プレオブ万博”というテーマのもと、各フロアを「パビリオン」に見立て、食・文化・体験を楽しむコンテンツをご用意しました。

開催の意義

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7thH7Tw35OI ]

ブライダル業界では一般的に“リピーター”が存在しない中、当式場は「思い出の場所は はじまりの場所となり 永遠の場所に変わる」という施設コンセプトのもと、結婚式後もお客様にご来館いただける機会を創出し、“いつでも帰ってくることができる結婚式場”として価値を育んでいます。

当日ご参加いただいたご家族には、結婚式当日を懐かしんでいただくとともに、新たな思い出作りの機会として当式場をご利用いただいております。

さらに本イベントは、ご家族に楽しんでいただく場であると同時に、ウェディングプランナーをはじめとするスタッフにとっても成長の機会となっています。ご家族との関係性をさらに深め、結婚式をプランニングできることへの喜びを再認識するとともに、新しいアイデアを形にすることで、施設全体の企画力向上にも繋がっています。

今後の展望

結婚式を挙げていただいたご家族を対象としたイベントの中では、8月に開催する「Place of Family」を最大規模の催しとして位置づけています。加えて、その他の月にも小規模イベントを実施し、継続的にご来館いただける機会を創出してまいります。

当会場はこうした独自の取り組みを通じて、結婚式場を“一日限りの特別な場所”に留めるのではなく、“人生の節目節目で帰ってこられる場所”として在り続けることを目指します。

開催内容

万博のように多彩なコンテンツを集めた“プレオブ万博”をテーマとし、各フロアを「パビリオン」に見立てて展開しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20880/table/290_1_0348942d60949f8ee2fd035cc2bd34bb.jpg?v=202509230225 ]6F(挙式会場) エタニティパビリオン4F(披露宴会場) フードパビリオン3F(披露宴会場) 縁日パビリオン2F(ウェディングサロン) メモリアルパビリオン1F(レストラン)TANGOパビリオンB2F(披露宴会場) 盆踊りパビリオン公式サイト :http://www.place-tokyo.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/theplaceoftokyo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==The Place of Tokyo概要

所在地：東京都港区芝公園3-5-4

連絡先：TEL 03-5733-6788 FAX 03-5733-6786

営業時間：平日13：00～19：00

土日祝9：00～20：00（火曜日定休）

アクセス：都営大江戸線赤羽橋駅赤羽橋口より徒歩５分

地下鉄日比谷線神谷町駅１番出口より徒歩７分

都営三田線御成門駅A1出口より徒歩６分

JR山手線浜松町駅北口よりタクシーで５分

URL：http://www.place-tokyo.com/

東京タワーを目の前に臨むウェディングの舞台、他では実現し得ないこの地だからこそのロケーションがおふたりのウェディングシーンを彩ります。時を越えて愛され続ける東京のシンボルに見守られ、祝福と感動の一日が幕をあけます。始まりの場所は永遠の場所へ…10年後、30年後もずっと帰って来られる場所。小さな子どもの手を握り空高く塔を見上げる日がやってくる。The Place of Tokyoはおふたりの生涯わすれることのない感動の瞬間をお手伝いします。