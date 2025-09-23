【ゴルフ場様向け】天気・交通渋滞情報をリアルタイムで可視化！来場者に満足度と安心感を高める、施設内サイネージ活用サービスのご案内

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）は、ゴルフ場様向けデジタルサイネージ広告サービス「xAdbox（アドボックス）」の専用プログラム「GOLF xAdbox（ゴルフアドボックス）」を通じて、来場者に直接アプローチ、自社予約・LINE登録を後押するサイネージの無料設置プランを提供し、現在、導入いただけるゴルフ場様を募集しております。

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service

■サービス概要

「GOLF xAdbox」は、ゴルフ場のクラブハウスや受付ロビーに【無償で】デジタルサイネージを設置し、来場者に向けて施設情報・イベント告知・キャンペーン・自社予約サイトやLINE登録案内などをわかりやすく発信できるサービスです。

施設専用コンテンツを配信することで、公式LINE登録数の増加やポータルサイトに頼らない自社集客の強化をサポートします。

設置・運用費は一切不要で、サイネージ用のコンテンツ設計や動画制作もすべて無料でご提供します。

■ゴルフ場様のメリット

- 来場者の安心感向上：天気や交通情報を即時に確認可能- リピート率アップ：利便性の高さが「また来たい」と思わせる- 施設運営の効率化：館内イベント・キャンペーン情報を簡単に発信- 導入コストゼロ：サイネージ機材・設置費用は無償提供導入ゴルフ場様の声

「天気や道路状況が分かることで、プレー後の帰路も安心できると好評です」

「キャンペーン情報を流したら、ショップ利用者数が増加しました」

「無料で設置できるのに、来場者満足度が上がるのはありがたい」

■サービス導入したいゴルフ場様を募集中

「GOLF xAdbox」は、施設の魅力を最大限に活かしながら、LINE登録数や自社予約数の向上を実現する

ゴルフ場専用の情報配信サイネージサービスです。導入・運用は完全無料。施設に合わせた情報戦略をご提案します。

来場者とのつながりを強化し、長期的な集客力アップを目指すゴルフ場様に最適なソリューションです。

ぜひこの機会にご検討ください。

■お問い合わせ先

株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖

e-mail：xadbox@any-ad.jp

TEL：090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。

■株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立：2023年12月

URL：https://any-ad.co.jp/

事業内容：

- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox