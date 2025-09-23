9/27開催｜家賃年収計2億以上！福岡の不動産投資で短期FIRE！3年で家賃年収1億突破の有名大家×自己資金200万から15棟所有の会社員投資家から学ぶ。融資・銀行選び・物件選びはどうしてる？

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント9/27開催｜家賃年収計2億以上！福岡の不動産投資で短期FIRE！3年で家賃年収1億突破の有名大家×自己資金200万から15棟所有の会社員投資家から学ぶ。融資・銀行選び・物件選びはどうしてる？

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント（本社：福岡市、代表取締役：高木政利）は、福岡で不動産投資や新築アパート投資を考えている人に向けて、2025年9月27日（土）に「短期FIREを実現した成功者から学ぶ不動産投資セミナー」を開催いたします。登壇するのは、シングルマザーで子育てをしながら家賃1.6万円生活から家賃年収1.6億円に達した有名女性大家「はるママ」と、自己資金200万円から7億円の融資を獲得し15棟を所有するサラリーマン投資家「ミスターK」。現役投資家のリアルな経験をもとに、不動産投資の順番と銀行融資を獲得するための戦略を学べる貴重な機会です。

■9月27日開催｜福岡の不動産投資セミナー開催概要

開催日：2025年9月27日（土）11:00～

会場：【オンライン】ZOOM(https://us06web.zoom.us/webinar/register/4917560129976/WN_nnEgaJJ1R-WwYiZ2tePE-g)／【オフライン】当社セミナールーム

参加費：無料

特典：アナタがFIREするためのロードマップの無料相談／銀行融資の評価ポイントや非公開情報を希望者に提供

参加申込：オンラインZOOMはコチラ(https://us06web.zoom.us/webinar/register/4917560129976/WN_nnEgaJJ1R-WwYiZ2tePE-g)／不動産投資ポータル『楽待』はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=13404)

詳細・申込ページ：https://seikoed.co.jp/seminar-20250927/

セミナー一覧(https://seikoed.co.jp/seminar/)

開催背景～福岡で不動産投資・新築アパート一棟投資を検討する方に届けたい

福岡市内は不動産投資の需要が高く人気エリアですが、銀行融資では自己資金割合の要求水準が高く、競争も激化しています。結果として「1棟目は購入できても、2棟目以降で融資が続かない」という不動産投資家が多く、資産形成を断念してしまうケースも少なくありません。

一方で、福岡郊外型の新築アパート投資は銀行の土地担保評価が高く、自己資金割合を抑えやすいという特徴があります。長期的に「3棟、5棟、10棟」と資産を積み上げる不動産投資戦略に適しており、サラリーマンが働きながらでも実現可能な選択肢です。

しかし、銀行に評価される優良な土地を選定し、土地の仕入れ、間取り設計、アパート建築、銀行への不動産投資融資の交渉、管理運営を全て一人で行うのは困難です。そこで当社は、土地選定から建築・融資・管理までを一気通貫で伴走する不動産投資家を支えるサービスを提供しており、今回のセミナーはそのノウハウを広く共有し、福岡で資産形成を考える方々の一歩を後押しする目的で開催いたします。福岡市内の無理な不動産投資で将来の資産形成が止まってしまうリスクを知り、福岡郊外への不動産投資も視野に入れた不動産投資の全体戦略を描いてもらえたらと願っています。

■現役投資家が語る“資産形成のリアル”

「もともと特別な人だから成功できたのでは？」

そう思われがちな不動産投資。しかし登壇者の2人は、決して裕福な出発点から始めたわけではありません。

はるママ：シングルマザーで子育てと両立しながら、家賃1.6万円生活から家賃年収1.6億円・25棟300室の大家に成長。

ミスターK：自己資金200万円から5年で10棟を達成し、現在は15棟・融資累計7億円を突破。現役会社員として働きながら不動産資産を積み上げ続けています。

彼らの実績は「不動産投資の順番」「銀行融資の戦略」「物件選定の考え方」を徹底した結果。セミナーでは、その再現性あるプロセスを学べます。

■セミナーで学べるポイント

■参加者限定特典

- 自己資金が少なくても挑戦できる「新築アパート一棟投資」の仕組み- 福岡の不動産投資が注目される背景（人口増加データ・市場動向）- 銀行融資を獲得するための評価ポイントと実践的ステップ- 初心者でも一棟目から10棟へ積み上げるための“資産形成ロードマップ”

不動産投資でFIREするプライベートロードマップ

アナタの状況や目的をもとに融資戦略をふまえてFIREするためのロードマッププランを描きます。

非公開情報の優先提供

銀行融資で評価される立地・土地仕入れ情報など、表に出ない情報を希望者に優先的に提供します。

■福岡の不動産投資・新築アパートで資産拡大を続けるセミナー講師の紹介

はるママ（女性メガ大家）はるママ（女性メガ大家）

シングルマザーで子育てをしながら、家賃1.6万円の生活からわずか3年で家賃年収1億円を突破。現在は家賃年収1億6000万円・25棟300室を所有する女性メガ大家として活躍しています。自身の経験をもとに、女性や働くママ、シングルマザーに向けて「不動産投資による経済的自由」を伝え、投資教育活動にも取り組んでいます。

ミスターK（サラリーマン不動産投資家）ミスターK（サラリーマン不動産投資家）

自己資金200万円から投資を開始し、5年で10棟の新築アパートを達成。現在は15棟を所有し、累計融資は約7億円。セイコーEDセミナーの常連講師としても知られ、実は「はるママ」氏の新築アパート間取り設計もサポート。銀行が評価する土地選定と、利回りを生み出す間取り設計のクリエイティブ力に定評があります。

高木政利（株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役）高木政利（株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役）

不動産会社と工務店の二刀流経営者。自身も高利回りの新築アパートを運用する現役投資家として、土地仕入れ、融資支援、間取り設計、建築、管理運営までを一貫支援する伴走型サービスを提供。セミナーでは「一棟目の成功で終わらせず、二棟目・三棟目、そして10棟目へと資産を積み上げる継続可能な投資戦略」を伝えます。家賃収入だけで安定した生活を送り、経済的自由を実現するために、最初の一棟目から未来を描く重要性を強調しています。

福岡の新築アパート・不動産投資セミナーがおすすめの方

- 不動産投資に興味はあるが、自己資金の少なさが不安な方- 新築アパート一棟投資に関心を持っている方- 不動産投資の融資の受け方や銀行の選び方を知りたい方- 福岡で資産形成を考えている方- 既に不動産投資をしているが次の投資を検討している方

実際に福岡の不動産投資に成功されたお客様（会社員・女性不動産投資家）のインタビュー動画も公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lif3D0SoAGg ]

会社員・女性不動産投資家の永島様インタビュー動画｜YouTube(https://youtu.be/lif3D0SoAGg?si=LmY3l_pn0GVBLDKM)

「福岡郊外の新築アパート一棟投資なら不動産投資の資産拡大ができる！」お客様の挑戦

「いろいろな不動産会社や工務店などに相談をして、物件資料などをもらい挑戦し続けていましたが、どこの銀行も融資を断ってきました。でも、セイコー・エステート＆ディベロップメントやミスターKの不動産投資戦略に基づいた市場調査資料や事業計画を持って行った瞬間、銀行の反応が変わったんです。」そう語るのは、福岡市内で会社員として働くお客様。同僚の話をきっかけに不動産投資を始めるも、2棟のアパート投資以降は銀行から融資を断られ、投資の拡大に行き詰まっていました。

しかし、セイコー・エステート＆ディベロップメントと出会い、彼女の投資人生は一変しました。

銀行融資を動かした“マーケットイン思考の不動産投資戦略”とは？

銀行融資を動かした“マーケットイン思考の不動産投資戦略”とは？

お客様が「他とは一線を画す」と話すのは、セイコー・エステート＆ディベロップメントが実践する徹底したマーケティング調査に基づく、マーケットイン思考の不動産投資戦略です。

- 福岡の家賃相場や空室率を徹底調査- 銀行が評価するマーケティング調査資料や詳細な事業計画の立案- 土地選定から管理会社選びまで不動産投資の1から10までトータルプロデュース

これらの支援が、銀行融資を引き出し、福岡での新築アパート一棟投資を成功に導きました。

「御社の資料を見た銀行の担当者の顔つきが一瞬で変わったんです。」

お客様の言葉が、その説得力を物語っています。

■公式サイトの記事で見る｜他社で融資を断られ続けた会社員女性不動産投資家が語る！福岡で新築アパート一棟投資が成功した理由(https://seikoed.co.jp/achievement/voice-18/)

■福岡投資ナビ掲載の記事で見る｜会社員・女性不動産投資家の永島様インタビュー(https://fukuokatoushi.com/fudousantoushi-apartment-16/)

■幻冬舎GOLD ONLINE掲載記事で見る｜不動産投資をするのは“特別な人”だけ？…「普通の会社員でもできた！」福岡で新築アパート一棟投資を成功させた女性のリアルストーリー(https://gentosha-go.com/articles/-/70498)

初めての方や会社員の不動産投資家へゼロからFIREまで任せれる伴走型サポート

不動産投資のゼロからFIREまで任せれる伴走型サポート

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントは、福岡市博多区を拠点に不動産投資支援と建築事業を展開しています。土地仕入れから融資戦略、建築プラン、施工、入居者管理までをワンストップで提供し、投資家の資産形成を伴走型で支援することを理念としています。本気でFIREを目指す投資家のために、福岡エリアでの不動産投資において、「投資家目線に立ったアパート建築会社」として、多くの投資家から高い信頼をいただいております。

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

初めて福岡で不動産投資・アパート一棟の経営に挑戦される方に向けて、リアルに感じてもらえるように様々な事例を配信しています。

初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。

初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。

福岡投資ナビ（https://fukuokatoushi.com/）(https://fukuokatoushi.com/)は、これから福岡で新築アパート一棟投資に挑戦したい方、アパート経営を通じて長期的な資産形成を目指す方に向けて、土地探しから融資戦略、間取り設計、施工、管理運用、売却までを包括的に解説。全ての記事を、不動産投資初心者でも安心して読み進められるよう構成しています。

福岡の不動産投資・新築アパート経営を伴走支援する専門家としてマイベストプロ福岡・KBC九州朝日放送に掲載

福岡の不動産投資・新築アパート経営を伴走支援する専門家としてマイベストプロ福岡・KBC九州朝日放送に掲載

全国の不動産投資に興味のある会社員、公務員、個人投資家など、幅広い層に向けて「銀行に評価される。資産を積上げられる。土地探しからサポートする再現可能な新築アパート一棟投資in福岡」の情報、お客様の事例や不動産投資セミナーの開催情報をお届けしています。

マイベストプロ福岡｜セイコー・エステート＆ディベロップメントはコチラ(https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/)

https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントの会社概要

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント

2024年11月8日社名変更（旧社名：株式会社セイコー住建）

住所：福岡市博多区東光寺町一丁目4-17 グランドールS 1階

代表者：高木政利

事業内容：不動産投資支援、新築アパート一棟投資、建築設計・施工法人向け建築、海外建設プロジェクト、土地活用・不動産コンサルティング

保有資格：一級建築士×2名、宅地建物取引士×3名

保有資格：宅地建物取引業 福岡県知事（3）第16827号、建設業 福岡県知事許可（般-5）第116662号、一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-62510号

関連URL：

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント【公式】(https://seikoed.co.jp/)

https://seikoed.co.jp/

福岡投資ナビ｜不動産投資を成功へ(https://fukuokatoushi.com/)

https://fukuokatoushi.com/

楽待｜セイコー・エステート＆ディベロップメント(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/?realtor_id=13404)

マイベストプロ福岡｜セイコー・エステート＆ディベロップメント(https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/)

https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/

関連SNS：

公式X（旧：twitter）(https://x.com/seikoedfukuoka)

https://x.com/seikoedfukuoka

採用向けSEIKOチャンネル｜YouTube(https://www.youtube.com/@seiko%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%99%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88)

採用向けSEIKOチャンネル｜tiktok(https://www.tiktok.com/@seikoeandd)

セイコー・エステート＆ディベロップメントへの取材、講演依頼、新築アパート建設、不動産投資の相談はコチラ(https://seikoed.co.jp/contact/)