韓国スキンケアブランド『numbuzin(ナンバーズイン)』の人気急上昇中の９番ラインから、「９番トナー」がオフライン販売を開始

株式会社BENOW JAPAN株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄)が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は「9番 NMN*¹ PDRN*²トリートメントトナー」を2025年9月25日より全国のバラエティーショップの取り扱い店舗にて順次発売開始いたします。

アイドルや女優をはじめとする芸能人にも愛用され、“リアル愛用スキンケア”として紹介されてきた「9番ライン」は、Qoo10にて発売当日に累計販売件数第1位を記録した人気シリーズです。そのラインに含まれる「9番トナー」が、このたびオフライン販売を開始し、発売直後から大きな注目を集めております。

商品概要

9番 NMN*¹ PDRN*²トリートメントトナー

９番トナーには、次世代ハリケア成分「NMN*¹」と、美容分野で注目されている水光成分「PDRN*²」を配合しています。

NMN*¹はビタミンの一種であり、近年話題を集めている美容成分です。PDRN*²はサーモン由来のDNAで、肌のキメを整え、うるおいとハリ感のある肌へ導きます。

さらに、高濃度のNMN*¹コンプレックスに加え、純度99％のサーモンPDRN*²とオーロラセラミド*³コンプレックスを配合することで、肌により深く弾力をサポートします。

150ml/2,090円(税込)

■ 人工パール不使用！100％セラミド*³から生まれた “セラミド*³パール”

人工パールは一切使わず、100％セラミド*³で作られたセラミド*³パールが肌の上で光のヴェールのように輝きを与え、ハイライターいらずの自然なツヤ肌へ導きます。

*¹ ニコチンアミドモノヌクレオチド(整肌成分)

*² DNA-Na(整肌成分)

*³ 整肌成分

会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金 大栄

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

URL：https://numbuzin.jp/