韓国スキンケアブランド『numbuzin(ナンバーズイン)』の人気急上昇中の９番ラインから、「９番トナー」がオフライン販売を開始
株式会社BENOW JAPAN
株式会社BENOW JAPAN (日本支社所在地：東京都新宿区、代表取締役：金 大栄)が展開するスキンケアブランド「numbuzin(ナンバーズイン)」は「9番 NMN*¹ PDRN*²トリートメントトナー」を2025年9月25日より全国のバラエティーショップの取り扱い店舗にて順次発売開始いたします。
9番 NMN*¹ PDRN*²トリートメントトナー
アイドルや女優をはじめとする芸能人にも愛用され、“リアル愛用スキンケア”として紹介されてきた「9番ライン」は、Qoo10にて発売当日に累計販売件数第1位を記録した人気シリーズです。そのラインに含まれる「9番トナー」が、このたびオフライン販売を開始し、発売直後から大きな注目を集めております。
商品概要
９番トナーには、次世代ハリケア成分「NMN*¹」と、美容分野で注目されている水光成分「PDRN*²」を配合しています。
NMN*¹はビタミンの一種であり、近年話題を集めている美容成分です。PDRN*²はサーモン由来のDNAで、肌のキメを整え、うるおいとハリ感のある肌へ導きます。
さらに、高濃度のNMN*¹コンプレックスに加え、純度99％のサーモンPDRN*²とオーロラセラミド*³コンプレックスを配合することで、肌により深く弾力をサポートします。
150ml/2,090円(税込)
■ 人工パール不使用！100％セラミド*³から生まれた “セラミド*³パール”
人工パールは一切使わず、100％セラミド*³で作られたセラミド*³パールが肌の上で光のヴェールのように輝きを与え、ハイライターいらずの自然なツヤ肌へ導きます。
*¹ ニコチンアミドモノヌクレオチド(整肌成分)
*² DNA-Na(整肌成分)
*³ 整肌成分
会社概要
会社名：株式会社BENOW JAPAN
代表者：金 大栄
所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階
連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp
URL：https://numbuzin.jp/