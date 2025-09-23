【9/23より】「本社じゃなくても申請できるの!? 支社・支店でも使える補助金5選＋お得プラン解説セミナー」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。



中小企業や小規模事業者の皆さまに朗報です。国や自治体の補助金制度は「本社所在地」でしか利用できないと思われがちですが、実は支社や支店単位でも申請できる制度が多数存在します。

本セミナーでは、全国規模で活用可能な大型補助金や省エネ補助金に加え、地域独自の制度を含めた“厳選5選”をご紹介します。

補助額が最大1億円規模の制度もあり、設備投資・DX・省エネ機器導入を検討中の企業様には必見の内容です。



さらに「申請し放題プラン」についても解説。専門スタッフによる最適な補助金提案、完全成功報酬型、入金までの徹底サポートと、忙しい経営者様に嬉しい仕組みをご案内いたします。

着手金ゼロで何度でもチャレンジ可能なこのプランを活用すれば、申請コストを気にせず補助金の活用幅を広げられます。

補助金を「本社だけでなく支社・支店でも」活用できるチャンスをこの機会にご確認ください。

申請準備中の方もこれから取り組む方も、このセミナーで一歩先を行く戦略を手にしてください。

無料で視聴できるので、是非お申込みください！！



○動画のお申込みはこちらから

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20250918-3_form.php



ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！



○申請サポートの詳細・お申込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問い合わせはこちら↓

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com