東京ビアホールイチヨンにて、コエドビール10タップフェアを開催！

東京ビアホールイチヨンでは、通常は定番6種のコエドビールを樽生でご提供しておりますが、期間中はタップを増設し、合計10種のコエドビールを樽生でご用意します。中でも、他ではなかなか味わうことのできない限定醸造のビールを常時4タップ開栓します。それぞれのタップは液種がなくなり次第次の限定醸造ビールに入れ替えます。

10タップすべてをコエドビールで揃える店舗は極めて珍しく、ビールファン必見の希少な体験となります。

さらに、スタンプラリー形式の特製カードをご用意。10種すべてをお楽しみいただいた方には、次回ご利用いただけるサービス券（飲み放題を除く、サイズ問わず有効）をプレゼントいたします。

■企画概要

企画名：COEDO 10TAP

開催期間：2025年9月22日（月）～11月30日（日）

内容：

コエドビールの樽生を定番6種から10種に拡大

限定醸造のビールを特別開栓（常時4タップ、なくなり次第液種入れ替え）

スタンプラリー達成で次回使えるサービス券を進呈

開催場所：東京ビアホールイチヨン（東京都千代田区大手町）

※液種一例（茜音 / American pale ale・さいたまスーパーレッドラガー / West Coast Red Lager・璃珈‐堀口珈琲コラボ- / coffee ale・SAISON SAYAMACHA / SAISON・ソイル / Passion Fruit Sour Ale・サケビールWAKAZEコラボ / Brut IPA Blend・川越麥酒‐Kawagoe Beer- / czech lager など）

■樽生で味 わえる、レギュラーメニューの COEDO ビール6種

COEDOは埼⽟県川越を拠点としたコエドブルワリー生まれの、世界にも認められたプレミアム‧クラ フ トビール。 高い評価とともに缶や瓶の流通も増え飲める機会が増えてきたCOEDOビールですが、当店ではレギュラー6種すべてを樽生ご提供する数少ないお店です。

‧瑠璃 -Ruri- S：737円 M：957円 L：1320円（税込）

軽めの苦味と、すっきりとしたキレのあるプレミアムビール。どんな料理にも合い、ずっと飲み続けら れるCOEDO入門の1杯目。

‧毬花 -Marihana- S：803円 M：1023円 L：1441円（税込）

グレープフルーツのようなしっかりとしたフレーバーがあり、淡い⻩金の液⾊と純⽩の泡にシトラスを 思わせるアロマが華やかに香るセッション‧IPAスタイル。

‧伽羅 -kyara- S：737円 M：957円 L：1320円（税込）

爽やかな柑橘を思わせる香り、 そしてしっかりとした苦味によって作られるボディ。伽羅⾊をした、ビ ターな大人のビール。

‧⽩ -Shiro- S：935円 M：1155円 L：1606円（税込）

苦味が少なく、とてもフルーティーな香り。無濾過らしく口あたりはとても滑らか。そのやさしい味は まさしく「⽩⾊」。

‧漆黒 -Shikkoku- S：935円 M：1155円 L：1606円（税込）

まろやかで、香ばしさが口に広がる⿊ビール。しっとりとした香味に似合った、艶のある⿊⾊。

‧紅⾚ -Beniaka- S：1045円 M：1265円 L：1848円（税込）

とても濃厚で、贅沢なコクと⽢みをもっています。上質の⻨芽と薩摩芋（武州小江戸川越産金時薩摩芋/ 焼芋加工）とビール職人が生み出す、未だかつてないビール体験をどうぞ。

■店舗詳細

東京ビアホール＆ビアテラス14

緑豊かな丸ノ内のオアシス、爽やかなテラスで味わうクラフトビールとシェフこだわりの遊び心溢れる 一品。 近隣のオフィスワーカーに愛されるイチヨン。 COEDOビールをはじめ、7種類の樽生ビールを お楽しみいただけます。

【店名】 東京ビアホール&ビアテラス14

【住所】 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 2F

【電話番号】03-6269-9585

【営業時間】11:00～23:00

【定休日】不定休（施設に準ずる）

【席数】108席（店内60席 / テラス48席）

【WEB HP】 https://www.potomak.co.jp/shop/1010/

【Instagram】 https://www.instagram.com/tokyobeerhall14/

