初めてのカンガルー日和は『ステーキロッヂ』へ。9月23日（火・祝）～28日（日）は「カンガルーステーキ」が300円割引に。期間限定「ジンジャーソース」も登場!

株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）の関連会社である株式会社B級グルメ研究所（東京都武蔵野市：代表取締役社長 坂本憲史）が運営するステーキハウス『ステーキロッヂ』では、9月23日（火・秋分の日）～28日（日）の期間中、「カンガルーステーキ」を300円引きで提供します。さらに期間中に限り、カンガルー肉と相性の良い「ジンジャーソース」が登場。まだカンガルー肉を体験したことがない方でも美味しく食べられる1皿をお得にご用意いたします。

『ステーキロッヂ』通に人気のカンガルーステーキ！

肉ラバーが集う『ステーキロッヂ』でいま注目のステーキ、「アボリジニーの勝負飯 カンガルーステーキ」。まだ日本では馴染みの薄いカンガルー肉（ルーミート）は、純粋に肉を楽しみたい方にも、健康に気を遣う方にも、さらには環境問題への意識が高い方にも選ばれる理由のあるお肉です。

いまカンガルー肉を食べたい3つの理由

・ 高たんぱく・低脂肪・低カロリー・低コレステロール

・ 脂質はわずか2%未満、カロリーは100gあたり約110kcal

・ 脂肪の40％が良質な多価不飽和脂肪酸

カンガルー肉は上記の特徴を持ち、脂肪燃焼や筋肉増強が期待される共役リノール酸の含有量も一般的な牛肉の約6倍以上と言われています。筋トレ、ダイエット、美容、健康管理を気にする方が積極的に摂りたい「美味しく食べて、整える」を叶える肉なのです。

安心・安全のルーミート

『ステーキロッヂ』で扱っているカンガルー肉（ルーミート）は、オーストラリア政府による厳格なライセンス制度と衛生管理体制の下、認められたものだけ。

オーストラリア国内で動物福祉・衛生・銃器の知識を持つプロのハンターが合法的に捕獲した野生個体は、捕獲ごとに政府発行の識別タグで管理されています。ハンター等は捕獲に関する報告を毎月提出し、また食肉工場には週1回の衛生検査が義務付けられています。世界水準の安全管理の下、「自然育ち × 安心品質」のお肉を提供しています。

未来を考える選択。サステナブルで地球にやさしい肉！

カンガルーは放牧も飼育も不要なオーストラリアの野生動物です。飼料や水の大量使用がなく、自然の中で自立して生息し、メタン排出が極めて少なく、牛や羊よりも環境負荷が圧倒的に低いため、持続可能で環境に配慮した“これからの食肉”として、世界中から注目されています。

2025年の「カンガルー日和」を応援するキャンペーン

1983年9月9日、平凡社より刊行された村上春樹氏の短編『カンガルー日和』※。作中では主人公である「僕」が初めてカンガルーの赤ちゃんを見る描写があります。

時空を超えて2025年、東京。まだカンガルー肉（ルーミート）を体験したことのない、多くの「僕」と「彼女」が『ステーキロッヂ』で初めてのカンガルー体験を楽しめますように。そんな願いを込めて、期間限定のソースと割引を用意いたしました。

初カンガルー肉（ルーミート）に相応しいジンジャーソース

ルーミート（カンガルー肉）の魅力は前述した通りですが、野生肉特有のクセが0ではありません。初めてジビエを召し上がる方でも、無理なく美味しさを感じていただけるのが今回ご用意したジンジャーソースとの組み合わせです。体を中から温めることでも知られるジンジャーの爽やかな刺激と共に、さっぱりと柔らかなルーミートの肉感をお楽しみください。

「カンガルー日和」キャンペーン概要

■期間：2025年9月23日（火・秋分の日）～28日（日）

■対象店舗：

『ステーキロッヂ』

渋谷道玄坂店、渋谷宇田川店、池袋店、市川店、秋葉原店

※『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ 秋葉原電気街口店』は対象外となります。

■内容：「カンガルーステーキ」を通常価格より300円割引にて提供。

200g 2,145円 / 深夜2,360円 → 1,845円 / 深夜2,060円 に

300g 2,970円 / 深夜3,267円 → 2,670円 / 深夜2,967円 に

400g 3,795円 / 深夜4,175円 → 3,495円 / 深夜3,875円 に

※11～15時は「山小屋セットA（ライス・スープ） 352円分」を無料サービスいたします。

店舗概要

ステーキロッヂ 渋谷道玄坂店

住所 ：東京都渋谷区道玄坂2-6-3

TEL ：03-6427-0581

営業時間：11:00～翌7:00（LO6:30）

ステーキロッヂ 渋谷宇田川店

住所 ：東京都渋谷区宇田川町36-6 ワールド宇田川ビル 1F

TEL ：03-6455-1729

営業時間：11:00～翌7:00（L.O.6:30）

※2～3時 一時閉店

ステーキロッヂ 池袋店

住所 ：東京都豊島区南池袋1-18-22 クボタビル1F

TEL ：03-6709-0337

営業時間：【月～土】11:00～23:00（LO 22:30）

【日・祝】11:00～22:00（LO 21:30）

ステーキロッヂ 秋葉原店

住所 ：東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba 8F

TEL ：03-3253-3050

営業時間：11:00～23:00（LO22:00）

『ステーキロッヂ』『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』とは

山小屋風の店内から外を見渡せば、街を行きかう人々はまるでせわしく険しい山を登っているよう。そんな風景を目の前に、クオリティにこだわった厚切りレアステーキと、温かみのある空間で日々の元気をチャージしてもらいたいと2017年に渋谷で誕生したのが『ステーキロッヂ』です。

そして2024年8月、FC展開を想定して誕生した新ブランドが『肉と炒め野菜 ステーキロッヂ』です。自慢のステーキを野菜と一緒にお箸で楽しめるステーキ専門店として、みなさまの“ココロとカラダのチャージスポット”となるよう日々進化中です。

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,346人（正社員456名・アルバイト1,890名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」7年連続認定

ストレスフリーカンパニー2024受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

