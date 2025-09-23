“チョイ訳ありいちじく”を美味しく活かす！老舗和菓子屋の挑戦「いちじくガレット」が商品化

株式会社お亀堂

【リード文】

愛知・豊橋の老舗和菓子店「お亀堂」が、“チョイ訳あり”のいちじくを使った新商品「いちじくガレット」を発売。食品ロスという社会課題に、美味しさとユーモアで挑む“お亀堂らしさ”あふれるプロジェクトです。お亀堂直営店各店のほか、豊橋駅のキヨスクや道の駅とよはし、お亀堂のオンラインショップで販売しています。

オンラインショップ：https://okamedo.jp/online-shop/

【本文】

全国有数のいちじくの産地、愛知県でいちじくの収穫が最盛期を迎えています。

愛知県はいちじくの生産量が和歌山県に次いで全国で2番目に多い地域になります。JA豊橋のいちじく部会は29件の農家が加盟し、昨年は年間77トンを出荷しました。

いちじくは栄養価も高く、ポリフェノールをはじめとする健康成分を多く含むことから女性にも人気の高級フルーツです。

一方、その果実は風雨などのほんの少しの衝撃にも弱く、傷ものとして廃棄されてしまうケースも多い繊細な果物でもあります。農家さんは大きさや色合い、熟れ具合の規格に合わせ、収穫した果実を選別します。ただ数日の差で熟れすぎたり、ちょっとした傷が入ったりするだけで規格を満たさず、破棄されるいちじくは例年2割ほどもあり農家さんにとっては悩みの種です。特に、今年は高温の影響で、急激に成長してはじけてしまった実が多かったため例年よりも破棄が多くなってしまっています。

そんな農家さんの悩みを聞きつけ、地元産のお菓子作りに使えるのではと商品開発を検討しました。そして「傷もののちょい訳ありいちじく」を集荷し、いちじくガレットの商品化にこぎつけました。収穫翌日のいちじくをすぐにペースト状にして保管。その後、砂糖と混ぜてジャムにし、ガレットの生地で包み込みます。通常、一般的に水分量の多い果物は熱を加えると味が落ちるとされていますが、いちじくはそれでも味がしっかりと残る珍しい果物です。いちじくの味をしっかりと残しつつ和菓子屋ならではのしっとりとした美味しいお菓子に仕上げました。

ガレット以外にも夏には「いちじくのかき氷」を、秋に向けて、いちじくを使用したあん巻きや大福を販売します。さらにいちじくをまるごと使用した商品「まるかぶりいちじく」「いちじくの生ジャム」を開発中です。これからも、農家さんが困っているいちじくをすべて買い上げられるように懸命に取り組んでいます。

今後、老舗の弊社が担うべき役割として、「地域一丸となって食品ロス対策の意識を高めたい」とアクションを起こしていこうと考えております。そのためにも、いちじく以外の農産物の規格外品を使った商品開発を行い農家さんの支援・地域外への発信をしていきたいと思います。

・商品名：【いちじくガレット】1個 230円。

4個入り 1180円

・お亀堂本社 所在地：愛知県豊橋市南小池町164

営業時間：9：00～18：00 電話番号：0532-45-7840

【販売概要】

東三河のお亀堂直営店各店のほか、豊橋駅のキヨスクや道の駅とよはし、お亀堂のオンラインショップで販売しています。

【お亀堂について】

いつの時代も私たちお亀堂は「挑戦」と「革新」を続け

かけがえのない日本の和菓子文化の発展を先導します

お亀堂は愛知県三河地域で70年以上の永きにわたりご愛顧頂いている老舗和菓子店です。四季折々の和菓子は慶弔からおやつ、お土産に至るまで幅広く取り揃えております。また、おむすびや、甘味茶屋などを営んでおります。

【会社概要】

株式会社お亀堂

所在地：愛知県豊橋市南小池町165

代表取締役：森愼一郎

HP：https://okamedo.jp/

オンラインショップ：https://okamedo.jp/online-shop/

SNSアカウント Twitter：https://twitter.com/okamedo_jp

Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/