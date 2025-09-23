データ削除専門業者の株式会社HAKUが業界最安水準の法人・個人向けパソコンレンタルサービスを開始
法人向けパソコン回収やHDD破壊事業を行う株式会社HAKU（本社：東京都文京区、代表取締役：手塚久雄、以下 HAKU）は、法人および個人を対象としたパソコンレンタルサービスの提供を開始いたしました。
本サービスは、月額2,000円（税込）からの低価格で、全台Windows11搭載のパソコンを、最短翌日到着で提供するものです。
当社はこれまで、企業・官公庁向けにパソコン回収やHDD物理破壊事業を。17年にわたる実績と、のべ10,000件を超える対応事例に裏打ちされたノウハウを活かし、レンタル前後のセキュリティ対策を徹底したPC提供を実現しております。
サービスサイトはこちら :
https://haku-t.com/lp/pcrental/
■ サービスの主な特長
業界最安水準の料金設定
月額2,000円（税込）からの明確な料金体系。事務作業やテレワーク、イベント用途まで幅広く対応可能です。
3つの選べるスペックプラン
利用目的に応じて「ライトプラン（i3/8GB）」「スタンダードプラン（i5/16GB）」「プレミアムプラン（i7/16GB）」から選択可能。
安心のセキュリティ対応
使用後のパソコンは、専門スタッフが確実にデータを削除。ご希望に応じて、**データ消去証明書の発 行（有料）も承ります。
柔軟な契約・サポート体制
1台・3日間からの利用が可能。法人契約では複数台の一括レンタルや柔軟な納期調整、交換対応にも対応。
最短翌営業日出荷対応
平日15時までの注文で最短で翌日到着、即座にご利用可能（在庫状況により異なります）。
■ 会社概要
会社名：株式会社HAKU
所在地：東京都文京区湯島３丁目１６－６ 湯島アーバンビル 1階
代表者：代表取締役 手塚久雄
設立：2007年3月
事業内容：パソコン回収、データ削除、IT機器レンタルサービス、リユース・リサイクル業
公式サイト：https://haku-t.com/
■ 本件に関するお問い合わせ
担当：内川雄大
TEL：03-5817-4256
MAIL：y-uchikawa@haku-t.com
■ パソコンレンタルをご検討中の方へ
「短期間だけパソコンが必要」「今すぐ台数をそろえたい」「セキュリティ対策が万全な機器を使いたい」
―そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ株式会社HAKUのパソコンレンタルサービスをご利用ください。
ビジネス用途はもちろん、個人のリモートワークや研修、イベントにも対応しております。
お見積りや在庫状況の確認、利用条件のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
詳細・お問い合わせはこちら :
https://haku-t.com/lp/pcrental/