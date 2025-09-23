大谷翔平選手HR1位タイ＆新刊発売記念 無料キャンペーン！人気シリーズ「もしも〇〇が総理になったら」に有名人編が登場！第1巻を飾るのは、日本が誇る、そして世界を沸かせる二刀流選手。
株式会社リリパット
本日（9月23日）アマゾンKindle 『もしも二刀流選手が総理になったら』を無料配信！
『もしも二刀流選手が総理になったら』
そんな遊び心あふれる発想から生まれた人気シリーズ「妄想総理」に、いよいよ“有名人編”が登場しました。第1巻を飾るのは、世界を沸かせる二刀流選手。英語版同時刊行。
◆作品の見どころ
⚾ 国会は討論の場から「国会試合」へと変貌し、質問も答弁もキャッチボールやホームランで表現
⚾ 少子化対策は「ベンチ入り子育て支援」、教育改革は「ストライクゾーンを広げよ」
――ユーモアの裏にリアルな課題へのヒントが隠されています。
読んでいるうちに「ちょっと笑える」だけでなく、「あれ？これって意外とアリかも」と思えてしまう。そんなユーモアと風刺が詰まった一冊です。
◆著者について
子育てや教育現場で培った視点を活かし、「笑いながら、未来を考える」本シリーズを執筆しています。
◆書誌情報
著者：ひらかわ ゆうき
仕様：電子書籍（Kindle版）
発行：2025年9月
定価：300円（税込）
URL: https://x.gd/sourinitouryu