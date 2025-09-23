大谷翔平選手HR1位タイ＆新刊発売記念 無料キャンペーン！人気シリーズ「もしも〇〇が総理になったら」に有名人編が登場！第1巻を飾るのは、日本が誇る、そして世界を沸かせる二刀流選手。

株式会社リリパット

https://x.gd/sourinitouryuhttps://x.gd/Esorinitouryu

本日（9月23日）アマゾンKindle 『もしも二刀流選手が総理になったら』を無料配信！

『もしも二刀流選手が総理になったら』

「もしも〇〇が総理になったら？」

そんな遊び心あふれる発想から生まれた人気シリーズ「妄想総理」に、いよいよ“有名人編”が登場しました。第1巻を飾るのは、世界を沸かせる二刀流選手。英語版同時刊行。

◆作品の見どころ

⚾ 総理就任式は国会議事堂ではなく、東京ドームで始球式！

⚾ 国会は討論の場から「国会試合」へと変貌し、質問も答弁もキャッチボールやホームランで表現

⚾ 少子化対策は「ベンチ入り子育て支援」、教育改革は「ストライクゾーンを広げよ」

――ユーモアの裏にリアルな課題へのヒントが隠されています。

読んでいるうちに「ちょっと笑える」だけでなく、「あれ？これって意外とアリかも」と思えてしまう。そんなユーモアと風刺が詰まった一冊です。

◆著者について

著者・ひらかわゆうきは、長年保育や教育に携わり、人々の暮らしや社会のあり方を見つめてきた経験を持つエッセイスト。

子育てや教育現場で培った視点を活かし、「笑いながら、未来を考える」本シリーズを執筆しています。

◆書誌情報

書名：妄想総理シリーズ 有名人編１.『もしも二刀流選手が総理になったら』

著者：ひらかわ ゆうき

仕様：電子書籍（Kindle版）

発行：2025年9月

定価：300円（税込）

URL: https://x.gd/sourinitouryu