【イベント出展】美容医療の未来を牽引！エテルナムが「ルラサミット2025」（2025.9.23＠渋谷）に初出展。限定特典も！

株式会社エテルナム

『永遠の美しさへの夢が、 夢に終わらない未来を創りあげること』を使命に掲げる、化粧品の研究開発・製造販売を行う株式会社エテルナム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本隆明）は、2025年9月23日（火・祝）開催の、美容医療の“リアル”を見て、聞いて、体験できる体験型美容医療イベント「ルラサミット2025」に出展します。

本イベントでは、当社の医療機関専売品である「エテルナムDR」をはじめヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を高配合したスキンケア製品「エテルナム」シリーズ、話題のリップセラムを展示・販売いたします。

ーーー来場者特典ーーー

１.トライアルセ7日間セットを除く全商品20％OFF

２.Instagramフォローでサンプルプレゼント

３.1万円以上のご購入でハンドクリーム＆ミニ美容液ボトルプレゼント

４.エテルナム ローション・セラム・クリームのみ、単品購入でも30％OFF

イベント概要

「ルラサミット2025」は、各分野のスペシャリストの医師が登壇し、最新の美容施術・症例紹介やステージコンテンツやプログラムセッションの他、ドクターズコスメ企業や肌診断機や美容医療に関する企業の出展ブース(数十社)もあり、カウンセリング体験ができるクリニックブース、豪華抽選会など、最新の美容医療のコンテンツなども盛りだくさんのイベントです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143635/table/35_1_d9660a6fcb875b6e5b57cbe9ad8654e6.jpg?v=202509230127 ]

＜イベントコンテンツ＞

●ルラサミットステージ

7名の医師､7つの分野において最新の美容医療を発表します。

数十名様に当たる、豪華景品の抽選会！美容外科・美容皮膚科・スキンケア・注入治療といった最新美容医療の７分野を代表するスペシャリスト７名の医師による最新の美容医療の発表！

発表ドクターリスト

(武内理事長・小海池袋院院長・樋勝福岡院院長・橋本仙台院院長・昼間渋谷本院副院長・住友渋谷本院医師・日名地池袋院医師)

●ルラクリニックブース

医師やスタッフによるカウンセリング体験

気になる施術はその場で予約可能

コスメサンプルプレゼント

「ルラで働きたい！」と思ったらその場で採用応募もOK

●企業展示ブース

∟エテルナムはこちらに参加！

数十社による様々な体験できるコンテンツを用意しています。

コスメブース

肌診断ブース

化粧品ブース

ヒアルロン酸ブース

など合計数十社予定。

※内容は変更になる場合がございます。

＜タイムスケジュール＞

エテルナム製品一覧

エテルナム 上清原液 SAITAI

1品追加するだけでお手持ちのスキンケアを格上げする、集中ケアの集中ブースター美容液。

・15mL 1,1000円（税込）

エテルナム スキンケア シリーズ

肌の悩みを抱えるすべての人の希望になる、再生医療研究から生まれたスキンケア。

・ローション（100mL) 8,800円（税込）

・セラム （30mL） 14,300円（税込）

・クリーム （30g） 12,100円（税込）

エテルナム リップセラム

「唇そのものを育てていく」という新発想のリップセラム。

・A001～A007（8mL）6,600円（税込）

※A006,A007は10月1日発売

トライアルセット（7日分）

「肌が出会う初めての体験」を手軽にお試しいただけるトライアルセット。（期間限定特別価格＋２日分追加）

トライアルセット 1,980円（税込）

ローション（1mL×14包）

セラム（0.5mL ×14包）

クリーム（0.5g ×14包）

エテルナム フェイシャルマスク EX

ホームケアのレベルを進歩させる次世代の高機能マスク。

・20mL×5枚入り 16,500円（税込）

エテルナムDR スキンケア（医療機関専売品）

独自培養のヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を高配合した、再生医療研究から生まれたスキンケア。

・ローション（100mL) 14,300円（税込）

・セラム(30mL）24,200円（税込）

・クリーム（30g）19,800円（税込）

エテルナムDR リップセラム （医療機関専売品）

美容施術レベルの濃度でヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を高配合した、クリニック専売「唇育」リップセラム。

・A001～A005（8mL）8,800円（税込）

エテルナムDR スキングロウマスク EX（医療機関専売品）

レーザー治療後のダウンタイム短縮、美容施術との相乗効果も期待できるシートマスク。

・20mL×5枚入り：27,500円（税込）

エテルナムについて

■Eternamブランド

「エテルナム」それは、再生医療研究から生まれたスキンケアブランド。リップセラム、医療機関専売のスキンケア、一般消費者向けのスキンケアを展開しています。「エテルナム」はラテン語で「永遠」を意味し、希少価値の高い臍帯由来間葉系幹細胞を独自に培養した上清液で、これまでにない美を届けます。心の奥に宿る「永遠の美」への憧れに、贈るもの。 想いに寄り添い、進み続ける自信をくれるもの。エテルナムはそんなブランドでありたいと考えます。

会社概要

社名 ：株式会社エテルナム

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-21-17-7F

代表取締役 ：松本隆明

事業内容 ：化粧品製造販売

創業 ：2023年7月3日

公式オンラインショップ :https://ec.eternam.co.jp/