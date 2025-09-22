AI Shiftとストランザ、AI自動電話受付サービス「電話がらくだ」を大幅アップデート

株式会社AI Shift

コールセンター向けAIエージェント「AI Messenger Voicebot」（※1）を提供する株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人、以下AI Shift）は、歯科医院向けクラウド型業務管理システム「Apotool & Box for Dentist」（※2）を開発する株式会社ストランザ（本社：東京都港区、代表取締役社長：西島彰一、以下ストランザ）と共同で提供しているAI自動電話受付サービス「電話がらくだ」のアップデート版を、2025年9月11日にリリースしました。

◼︎背景

医療業界では慢性的な人材不足や業務過多が深刻化しており、特に電話対応は依然としてスタッフに大きな負担となっています。こうした状況の中、AIによる自動対応のニーズが高まりを見せています。



AI Shiftとストランザが共同開発した「電話がらくだ」は、AIによる自然な音声対話を活用し、患者からの電話予約・キャンセル対応を自動化するサービスです。2023年の提供開始以降、全国の歯科医院で導入が進み、電話業務の効率化に寄与してきました。今回のアップデートは、さらに精度と利便性を高め、現場の多様なニーズに応えることを目的としています。

◼︎アップデート内容

・高精度な用件特定：患者からの要望や質問をより正確に把握

・情報取得の強化：会話の流れに左右されず必要な情報を確実にヒアリング

・スケジューリング改善：前回の予約履歴を考慮した空き枠の提案が可能に

・音声体験の向上：自然な会話と安心感のある通話品質を実現

詳細を見る :https://lp-denwagarakuda.apotool.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hzlsKGHybsM ]

◼︎「電話がらくだ」について

「電話がらくだ」は、クラウド型システム「Apotool & Box for Dentist」とAI音声対話エンジン「AI Messenger Voicebot」を連携させた、AI自動電話受付サービスです。



患者が電話をかけると、AIが希望日や条件を確認し、システム上の空き枠を照合。予約の新規取得・変更・キャンセルを自動で完結し、最終的な案内はSMSで送信されます。これにより、従来は人手に依存していた電話対応業務を大幅に削減することが可能になりました。

特徴

・24時間365日対応

・電話発信者のみならず家族分の予約にも対応

・特定のケースが発生した場合、歯科医院の営業時間内であれば歯科医院へ電話転送を実施

・歯科医院側による柔軟な案内設定が可能

・ボイスボットの対応ログの確認が可能

料金

・初期費用100,000円、月額50,000円から

・2025年12月26日までにご契約いただいた医院様は、ご契約締結月＋3ヶ月分の月額費用が無料（※3）

*ご利用には「Apotool&Box for Dentist」のご契約が必要です

*アナログ回線またはデジタル回線のいずれかが必要です

*詳しくはストランザまでお問い合わせください

◼︎今後の展開

ストランザは「歯科医院 ほぼ無人化計画」を掲げ、来院受付から診療呼出、会計に至るまでをシステムでサポートする取り組みを進めています。今後も「電話がらくだ」を中心に新機能の拡充を行い、医療現場における人手不足や働き方改革に貢献してまいります。



株式会社AI Shiftについて

株式会社サイバーエージェントの100%子会社として、2019年に設立。「人とAIの協働を実現し、人類に生産性革命を起こす」というミッションを掲げ、自社でのAIプロダクトの開発やAIエージェント構築プラットフォーム「AI Worker」の提供・構築支援、生成AIリスキリング・生成AIコンサルティングの提供、パートナー企業との協業による支援など、AI を軸とした事業を展開しています。

特に、カスタマーサポート領域向けのプロダクトである、電話応対を自動化する

「AI Messenger Voicebot」、チャット応対を自動化する「AI Messenger Chatbot」は既に金融・自治体・飲食・サービス・不動産などあらゆる業界の企業に導入されています。

事業の詳細は、https://www.ai-shift.co.jp/ (https://www.ai-shift.co.jp/)をご覧ください。

「電話がらくだ」に関するお問い合わせ先

株式会社ストランザ

電話:03-6403-4880

https://apotool.jp/support/contact/

予約システムと「AI Messenget Voicebot」による電話受付自動化に関するお問い合わせ

株式会社AI Shift

https://www.ai-messenger.jp/voicebot/contact/



（※1）AI音声対話サービス「AI Messenger Voicebot」とは

AIチャットボット「AI Messenger Chatbot」の対話戦略技術を活かした”音声対話に特化した独自対話エンジン”により、従来の音声ガイダンスとは異なるインタラクティブでスムーズな音声対話を実現する電話応対の自動化サービスです。（https://www.ai-messenger.jp/voicebot/）



（※2）「Apotool & Box for Dentist」について

「Apotool & Box for Dentist」は、ストランザが独自に開発した、歯科医院専用のクラウド型システムです。単なる予約管理システムとは異なり、レセプトコンピュータとの深い連携による、経営指標の見える化が可能。「患者データ＝資産」と捉え、日々システムに集まる患者さんの情報をすべて、歯科経営に必要なソリューションに活かします。これまでの予約管理システムにない、まったく新しい「患者管理・経営管理システム」です。（https://apotool.jp/）



（※3）無料キャンペーンの注意点

通話料（1分あたり3.2円）は医院様のご負担となり、初期費用はご契約締結時にご請求いたします。また、ご利用開始からの無料期間は2025年12月26日までにお申し込みの医院様はご契約締結月＋3か月間、それ以降にお申し込みの医院様はご契約締結月＋1か月間となります。