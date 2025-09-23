上半期前年比2割増の好調ブランド「サッポロラガービール」の缶商品を9月24日(水)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、業務用市場を中心に大びん・中びんのみで販売している「サッポロラガービール」の缶商品を9月24日(水)に全国で数量限定発売します。

「サッポロラガービール」は、1877年(明治10年)にサッポロビールの前身である開拓使麦酒醸造所から発売されて以来、長年にわたって飲み継がれてきた日本で現存する最も歴史のあるビールブランドです。熱処理ビールならではの厚みのある味わいが高く評価されるとともに、流行に左右されずに「サッポロラガービール」らしさを貫く姿勢がお客様に支持され、2025年1月から6月の累計実績が前年比2割増と好調です。

缶のデザインは、現在のびんラベルを忠実に表現しています。ラベル中央の赤い星は、開拓使のシンボルであった北極星を表し、ファンの皆さまから「赤星」の愛称で長年親しまれています。缶の裏面には、赤星らしい酒場のシーンをデザインしています。

また、7月16日(水)よりブランドサイト(注1)内で、「人生に、瓶ビールを。」をコンセプトとしたブランドムービーを公開します。酒場文化を継承し、さらに発展させていくことを目指す「サッポロラガービール」の想いが詰まったムービーを、是非お楽しみください。

当社は引き続き多様なビールブランドをもつ強みを活かし、様々なお客様のニーズに対応していきます。

(注1)https://www.sapporobeer.jp/lager/

■商品概要

1.商品名

サッポロラガービール

2.パッケージ

350ml缶、500ml缶

3.品目

ビール

4.アルコール分

5％

5.純アルコール量

350ml缶：14g、500ml缶：20g

6.発売日・地域

2025年9月24日(水)・全国

7.参考小売価格

オープン価格

8.中味特長

熱処理ならではのしっかりとした厚みのある味わい

■ブランドムービー

「人生に、瓶ビールを。」(120秒）https://youtu.be/D4LgIT6iFto

※その他、複数バージョンをブランドサイト(注1)にて公開中。

＜CM楽曲＞

「このままでいいのさbaby」／T字路s(ティージロス)

＜アーティストプロフィール＞

伊東妙子(Gt,Vo) 篠田智仁(Ba)によるギターヴォーカル、ベースのデュオ。2010年5月に結成。

インディーで3枚のオリジナルアルバム、3枚のカヴァーアルバム等をリリースし、2025年4月 にソニー・ミュージック／EPICレコードジャパンから「美しき人／マイ・ウェイ」でメジャーデビュー。

7月からFUJI ROCK FESTIVALやJOIN ALIVEなど各地の夏フェスに参戦し、11月からは自身の全国ツアーを開催。二人が織りなす音楽はブルースやフォーク、ロックンロールを飲み込みつつ、ジャンルの壁を超えるものであり、 人生における激情や悲喜交交を人間臭く表現した楽曲たちがファンの心を鷲掴みにしている。

＜T字路sコメント＞

「ビールをこよなく愛する私は、居酒屋に赤星が置いてあると「わかってるねぇ」とホクホク注文するのが常なのですが、この度まさかの大抜擢に、思いがけないご褒美をいただいた気分でおります。

完成したCMを拝見して、さらにもう一段嬉しくなりました。なんて味わい深い物語なんでしょう！ビールの泡とともにひとりひとりの人生が浮かび上がるような。私もあの一角で呑みたい！

赤星がよりたくさんの方に親しまれますように、ちょっとでもお役に立てるなら幸いです。」

■「サッポロラガービール」について

1877年、サッポロビールの前身・開拓使麦酒醸造所から発売されて以来受け継がれる、現存する日本で最も歴史あるビールブランド。赤星という愛称で飲食店を中心に長年愛され続けています。熱処理ならではのしっかりとした味わいが特長です。

サッポロラガービール ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/lager/

■「赤星探偵団」について

「赤星探偵団」は サッポロビール(株)と(株)講談社が共同で運営する、全国の赤星があるおいしい酒場を紹介するサイトです。

赤星探偵団 サイト：https://www.akaboshi-tanteidan.com/

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800