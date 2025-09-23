CAPIN、新キャラクター「きゃぴもふ」が動物保護活動紹介動画に登場！
特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、犬猫の保護活動や啓発活動を広く知ってもらうため、オリジナルキャラクター「キャピヌ」と「キャピネコ」が登場する活動紹介動画を公開いたしました。
本動画は約3分の短編台本形式で構成されており、先輩保護犬の「キャピヌ」と、生まれたての子猫「キャピネコ」が対話を通してCAPINの活動や支援の必要性を伝えます。
■動画のテーマ
1. CAPIN活動紹介編
CAPINの活動内容（保護・譲渡会・いのちの授業・殺処分ゼロ条例への働きかけなど）を分かりやすく解説。
2. ボランティアさん編
シェルター運営を支えるボランティア活動を紹介。
「猫の手も借りたいほど人手不足」という現状と、多様な参加方法を伝えます。
3. クラウドファンディング編
2024年に実施した「高齢化する犬猫に優しい保護施設をめざして」クラウドファンディング成功の報告。総額512万8,000円、254名からの支援でシェルター整備や医療費充実が実現しました。
CAPIN公式X（旧Twitter）：https://x.com/capin_mfmf
CAPIN公式YouTube：https://www.youtube.com/@capin-mfmf
Presented by NPO法人CAPIN
制作：合同会社RATIO Lab.
■CAPINについて
特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、動物の保護・譲渡、地域猫活動、啓発活動を行う団体です。
「人と動物が共に笑顔で生きる社会」を目指し、行政や地域と協力しながら、命を守る活動を継続しています。
公式サイト：https://www.capin.love/
■本件に関するお問い合わせ先
特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク
理事長 坂本真子美
〒305-0051
茨城県つくば市二の宮２-７-２０
Tel:029-851-5580
Fax:029-851-5586
Mail:mail@capin.love