CAPIN、新キャラクター「きゃぴもふ」が動物保護活動紹介動画に登場！

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク




特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、犬猫の保護活動や啓発活動を広く知ってもらうため、オリジナルキャラクター「キャピヌ」と「キャピネコ」が登場する活動紹介動画を公開いたしました。



本動画は約3分の短編台本形式で構成されており、先輩保護犬の「キャピヌ」と、生まれたての子猫「キャピネコ」が対話を通してCAPINの活動や支援の必要性を伝えます。




■動画のテーマ

1. CAPIN活動紹介編


　CAPINの活動内容（保護・譲渡会・いのちの授業・殺処分ゼロ条例への働きかけなど）を分かりやすく解説。





2. ボランティアさん編


　シェルター運営を支えるボランティア活動を紹介。


「猫の手も借りたいほど人手不足」という現状と、多様な参加方法を伝えます。





3. クラウドファンディング編


　2024年に実施した「高齢化する犬猫に優しい保護施設をめざして」クラウドファンディング成功の報告。総額512万8,000円、254名からの支援でシェルター整備や医療費充実が実現しました。






CAPIN公式X（旧Twitter）：https://x.com/capin_mfmf


CAPIN公式YouTube：https://www.youtube.com/@capin-mfmf



Presented by NPO法人CAPIN


制作：合同会社RATIO Lab.



■CAPINについて

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、動物の保護・譲渡、地域猫活動、啓発活動を行う団体です。


「人と動物が共に笑顔で生きる社会」を目指し、行政や地域と協力しながら、命を守る活動を継続しています。



公式サイト：https://www.capin.love/



■本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク


理事長　坂本真子美


〒305-0051


茨城県つくば市二の宮２-７-２０


Tel:029-851-5580


Fax:029-851-5586


Mail:mail@capin.love