【オープン】れんげ食堂Toshuが独協大学前駅東口に開店！

イオン株式会社

2025年9月26日(金)、中華料理店「れんげ食堂Toshu」を展開しているイオングループのオリジン東秀株式会社（本社：東京都調布市/代表：後藤雅之）は、「れんげ食堂Toshu独協大学前駅東口店」をオープンいたします。

9月26日(金)れんげ食堂Toshu 独協大学前駅東口店オープン

学生が多く集う文教の街であり、再開発によって新しい暮らしも広がる活気あるこのエリアに、このたび『れんげ食堂Toshu独協大学前駅東口店』がオープンいたします。

駅東口から徒歩2分とアクセスも良く、仕事帰りや学校帰りにも気軽にお立ち寄りいただけます。

自慢の餃子、ラーメン、チャーハンをはじめとするバラエティ豊かなメニューをご用意しております。生ビールやハイボールなどアルコール類も充実しており、ちょい飲みにもぴったり。

落ち着いた街並みに溶け込む明るく居心地のよい空間で、地域の皆さまに長く愛されるお店を目指してまいります。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

オープン記念セール 商品概要

当店では、9月26日（金）から期間限定で、人気メニューがおトクに楽しめるオープン記念セールを実施します。

店舗概要

野菜たっぷり塩たんめん、野菜たっぷり赤たんめんには1日に必要な野菜の1/2を使用しています。 (※)厚生労働省が提唱する「健康日本21」では、野菜の摂取目標を1日あたり350g以上と定めています。

住所：埼玉県草加市栄町２丁目９－２０

最寄り駅：東武伊勢崎線（スカイツリーライン） 独協大学前〈草加松原〉駅 徒歩2分

電話番号：048-934-5905

営業時間：平日 11:00～23:00 (ラストオーダーは、22:45となります)

土日・祝日 11:00～22:30 (ラストオーダーは、22:15となります)

席数：カウンター15席テーブル20席 計35席

中華料理店「れんげ食堂Toshu」について

「れんげ食堂Toshu」の名前には、「れんげ」から広がる美味しい食事で日常を幸せにしたいというおもいが込められています。和食に対する「箸」のように、中華料理には「れんげ」が欠かせません。

植物の「れんげ」の花言葉は「幸せ」。「れんげ食堂Toshu」では、人気の定番料理メニューに加え、れんげ食堂ならではのセットメニューやお酒、また、テイクアウトメニューもご用意しています。自宅や職場とは違った心地の良い第3の場所「The 3rd Place」として、おひとりで、お仲間で、ご家族で、気軽に楽しんでいただける中華レストランです。

毎日食べても飽きない、やさしい味を大切にし、野菜を多く摂ることのできるメニューも充実しています。中でも素材やタレにこだわって製造した餃子は、テイクアウトでも人気のメニューです。お子さま用のメニューもご用意し、ご家族連れのお客さまにも、より気軽にご利用いただけます。

X：https://x.com/renge_PR

LINE：https://lin.ee/unvjkip/

オリジン東秀株式会社について

代表者：代表取締役社長 後藤 雅之

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-18-1 KDX調布ビル5F

設立：1966年（昭和41年）9月

事業内容：イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜販売のオリジン事業や外食事業の運営、イオングループデリカ部門にオリジン商品を融合させるデリカ融合事業の展開を行なっております。

ブランド：キッチンオリジン/オリジン弁当/オリジンデリカ/武蔵野うどん小麦晴れ 他

公式サイト：https://www.toshu.co.jp/