約300個の”本物のかぼちゃ″と”秋色のガーデン”が融合した人気のハロウィンディスプレイが園内各所に登場。神戸布引ハーブ園の「ハロウィンフェア2025」は「ナチュラル×可愛い」がいっぱいです。

神戸リゾートサービス株式会社グラスハウス1F エントランス

標高400ｍの山上に位置し、港町神戸の街並みが一望できるリゾート施設「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」（運営：神戸リゾートサービス株式会社）は、「ハロウィンフェア2025」を10月31日（金）まで開催しています。ヨーロッパの田舎のような風景や建物、そして秋のガーデンの中にハロウィンフォトスポットが点在します。かぼちゃ約300個やドライフラワーなど「秋の収穫物」を中心にハロウィンディスプレイを施しています

＜秋の季刊紙「HERB GARDENS PRESS」デジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Press_autumn/

＜総合パンフレットデジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Pamphlet/

公式Instagram :https://www.instagram.com/kobe_nunobiki_herb_gardens/＜ハロウィンフェア2025＞

期間：9/13（土）～10/31（金)

時間：10:00～17:00※ナイター営業時は20:30まで

場所：神戸布引ハーブ園内各所

概要：神戸布引ハーブ園のガーデン各所がハロウィンディスプレイでナチュラルに彩られています

中世ヨーロッパの雰囲気が漂う建物、秋色のガーデン、自然のロケーションと老若男女問わず人気です。沢山のかぼちゃに囲まれて、楽しい秋の思い出を

詳細を見る :https://www.kobeherb.com/topics/44177動画を見る :https://www.youtube.com/watch?v=78ohIf3y070グラスハウス1F エントランス四季の庭-くつろぎの庭- コテージ

神戸布引ハーブ園のハロウィンの特徴

テーマは、”実りの秋、収穫の秋”。その中でも、グラスハウスのエントランスは、「マルシェ」をイメージしています。かぼちゃをメインにトウガラシ、小麦、パンパスグラスやホオズキ、フォックスフェイス、コットンフラワー、ミレットなど秋の収穫物をふんだんにディスプレイし、楽しげな雰囲気を演出しています

園内各所で合計約300個の本物のかぼちゃを使用

グラスハウス1F エントランス

・神戸布引ハーブ園で育った大きなかぼちゃを各所に設置

・大きさ、色、様々な形にこだわった、個性豊かなかぼちゃは見るだけで心が弾みます

・自然とマッチするナチュラルな演出

・自分が風景に入って写真撮影することができます。かぼちゃを片手にフォトジェニックな1枚を

■■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて■■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や北野異人館からすぐのアクセスの良いリゾート施設です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます



所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

お問い合わせ：TEL:078-271-1160

URL：https://www.kobeherb.com/