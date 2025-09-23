【Pontaパス会員限定】Da-iCEの「I wonder」が無料ダウンロード可能！

KDDI株式会社

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクな有料サブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）会員限定で、Da-iCEの楽曲「I wonder」が、2025年9月23日10時から10月22日23時59分までの期間限定で無料ダウンロードできることをお知らせします。

生見愛瑠主演ドラマ『くるり～誰が私と恋をした？～』の主題歌として書き下ろされた楽曲「I wonder」は、日本レコード大賞で優秀作品賞に選出、Billboard JAPANが集計する総合チャート「Hot 100」でTOP10入り、そしてNHK紅白歌合戦初出場を達成した、Da-iCEにとっても意味深い1曲です。

今、注目のアーティストの必聴ナンバーを、ぜひPontaパスでお楽しみください。

特設ページはこちら▶

https://musicstore.auone.jp/s/star/present/1043567735?affiliate=2590550022(https://musicstore.auone.jp/s/star/present/1043567735?affiliate=2590550022)

「Pontaパス」楽曲無料ダウンロード 概要

Da-iCEの「I wonder」をPontaパス会員限定・期間限定で無料ダウンロードいただけます。

期間

2025年9月23日10:00～2025年10月22日23:59

対象

Pontaパス会員

Da-iCE

【楽曲紹介】

「I wonder」

メンバーの工藤大輝が作詞、花村想太が作詞・作曲を担当。生見愛瑠主演ドラマ『くるり～誰が私と恋をした？～』（毎週火曜よる10時～・TBS系）の主題歌として起用されていた楽曲で、ドラマの設定や要素を取り込んだ、“恋愛”と“本当の自分探し”という2つのテーマを色彩に喩え、カラフルから白黒、そしてそこに再び色が重ねられていくという表現で描いた一曲。

【プロフィール】

4オクターブのツインボーカルが魅力の5人組男性アーティスト「Da-iCE」。

メンバーは、ボーカルの大野雄大・花村想太と、パフォーマーの工藤大輝・岩岡徹・和田颯の5人。

『CITRUS』は、2021年「第63回 日本レコード大賞」を受賞。『I wonder』は、2024年「第66回 輝く！ 日本レコード大賞」において「優秀作品賞」を受賞。昨年末には『第75回NHK紅白歌合戦』へ初出場を果たした。

【関連情報】

・リリース情報

2025年7月16日Digital Single「ノンフィクションズ」

・ライブ情報

2025年10月7日～「Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-」

https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1122278"

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員特典を提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。