【累計販売数7,500棟を突破】小屋キット・ガレージ販売の「グリーンベル」が第19回「GARDEX」に出展 ― 代理店・販売店を募集、さらなるパートナーシップ拡大へ

株式会社グリーンベル出展イメージ

木製小屋キット・ガレージの販売で国内トップクラスの実績を持つ「株式会社グリーンベル（本社：長野県諏訪郡、代表取締役：西澤英敏）」は、2025年10月1日（水）から3日（金）に開催される第19回 国際 ガーデン＆アウトドア EXPO『GARDEX』に出展いたします。会場では実物展示を通じて製品の品質を体感していただけるほか、代理店・販売店として取り扱いをご検討中の方からのご相談も受け付けます。

株式会社グリーンベルは、エクステリア市場で高い支持を受ける「木製の小屋キット・ガレージ」を提供しています。

DIYで比較的容易に組み立てられる設計と、洗練されたデザイン性を強みとし、累計販売数は7,500棟を突破しました。

このたび当社は、従来の代理店制度から方針転換をし、より幅広い企業とのパートナーシップ構築を加速させるため、販売店・代理店を新たに募集いたします。

会場では、実際に組み立てられた人気の小屋（ナチュラルシリーズ・スタイル01(https://www.green-bell.co.jp/line-up/style01/)）の実物展示を行い、製品の魅力や活用イメージを直接ご体感いただけます。

ご検討中の企業様には、当社スタッフが具体的な取引条件や制度について個別にご案内いたします。

ぜひお気軽に当社ブースにお立ち寄りください。

展示イメージ展示 内観イメージ

ナチュラルシリーズ・スタイル01（本社展示場）ナチュラルシリーズ・スタイル02（本社展示場）ナチュラルシリーズ・スタイル03（本社展示場）ナチュラルシリーズ・スタイル04（本社展示場）

【イベント概要】

イベント名：第19回 GARDEX（国際 ガーデン＆アウトドア EXPO）

URL：https://www.gardex.jp/

開催日時：2025年10月1日（水）～10月3日（金）

会場：幕張メッセ

▪︎事前 来場登録はこちら

https://www.gardex.jp/ja-jp/visit/web-regi.html

■代理店制度について

株式会社グリーンベルでは、パートナー企業様の商材提案の幅を広げるために、セールスパートナー／販売代理店制度を導入しております。

セールスパートナー／販売代理店は、当社製品の販売資格を持ち、顧客への販売・営業活動を行っていただけます。

販売形態は以下の2種類をご用意しています。

【代理店】

・施工共の依頼は、お客様との打ち合わせなどを含め、すべて代理店様にご対応いただきます。

・展示場をご用意いただき、製品を実際にご覧いただける環境を整備していただきます。

【販売店／取扱店】

・展示場の設置は不要で、希望エリア内で商品のみを販売していただけます。

まずは「販売店／取扱店」として始めていただき、その後の事業展開に応じて「代理店」への移行もご相談いただけます。

詳細は以下よりお問い合わせください。

https://www.green-bell.co.jp/contact/

■グリーンベルが選ばれる理由

１：組み立てが簡単なツーバイフォー工法のキット

・部材は自社工場でプレカット済み。ビスや釘も全てキットに含まれています。組立てやすさと丈夫さ優先で設計しており、工具だけ用意していただければすぐに建てはじめられます。

・建てる難易度が比較的低いとされるツーバイフォー工法なのでDIY初心者の方でも挑戦しやすいです。（ご自身で建てられない場合は施工もお受けします）



２：柔軟なカスタマイズ性

・部材は全て自社工場で加工しておりますので、施主様のイメージに沿った特注仕様や当社既成製品のカスタマイズなどにも柔軟に対応できます。



３：安心して長く使っていただけます

・気密性・断熱性に優れたツーバイフォー工法。結露が発生しにくく、湿気に強いため腐りにくく耐久性が高いキット製品になっています。

・外壁に使用するスマートサイドパネルは30年以上の耐久性を実現しており、福杉の外壁の場合にもこまめに塗装を行っていただくことで長くお使いいただけます。（ご使用の環境により差があります）

・屋根材のアスファルトシングルは25年耐久品。オプションで40年耐久のアスファルトシングルもございます。



４：高いデザイン性

・自社デザイナーによるオリジナルデザインで、他ではみられない独自のスタイルと雰囲気を持つ製品を多数ラインナップしています。

イロドリプロジェクト・モルタル造形（本社展示場）ワークスガレージ（本社展示場）ガレージプランG01（本社展示場）自由設計のガレージハウス（本社展示場）

■株式会社グリーンベルについて

グリーンベル本社展示場（長野県）

【会社概要】

社名：株式会社グリーンベル

本社所在地：長野県諏訪郡富士見町富士見11901-4

代表取締役：西澤 英敏

事業内容：住宅・店舗・小屋・ガレージの設計・施工

ウッドデッキ・パーゴラ・フェンス等ガーデンエクステリアの施工

設立： 2003年2月10日

公式サイト（小屋・物置）：https://www.green-bell.co.jp/

公式サイト（大型ガレージ）：https://garage-style.com/

Instagram：https://www.instagram.com/greenbell_garage/