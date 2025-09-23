【エリア限定】サッポロ生ビール黒ラベル、3種類の環境保全応援缶を9月24日(水)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業であるサッポロビール（株）は、サッポロ生ビール黒ラベル「愛三岐 海と川環境保全応援缶」を東海北陸エリア7県、「瀬戸内海環境保全応援缶」を近畿(一部)・中四国・九州エリア1府19県、「沖縄環境保全応援缶」を九州エリア8県で、9月24日(水)に数量限定発売します。

本商品は、日本財団「海と日本プロジェクト」(注1)の推進パートナーである当社が、“これ以上、海にごみを出さない”という社会全体のムーブメントを起こすことを目標に、同プロジェクトの活動の一環として発売するものです。売上1本につき1円を、同プロジェクトの取り組み支援のために寄付します。



パッケージには、「海と日本プロジェクト」のロゴと、ホームページに誘導する二次元コードを記載しています。

サッポログループは「サッポログループサステナビリティ方針」のもと、その取り組むべきサステナビリティ重点課題の中に「環境との調和」「社会との共栄」を掲げています（注2）。当社は本商品を通じて、それぞれのエリアとのつながりを大切にし、豊かな自然を未来につなげる環境保全に貢献していきます。

(注1) 日本財団、総合海洋政策本部、国土交通省主導で、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくためにオールジャパンで推進するプロジェクト。https://uminohi.jp/project/

(注2) https://www.sapporoholdings.jp/sustainability/policy/systems/

■サッポロ生ビール黒ラベル「愛三岐 海と川環境保全応援缶」商品概要

1.商品名

サッポロ生ビール黒ラベル「愛三岐 海と川環境保全応援缶」

※中味は通常の黒ラベルと同じです。

2.パッケージ

350ml缶

3.発売日・地域

2025年9月24日(水)・東海北陸エリア7県(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県）

4.参考小売価格

オープン価格

5.デザイン特長

愛知県、三重県、岐阜県の豊かな海と川の水産物をデザイン。

6.販売計画

1万ケース(350ml×24本換算)

■サッポロ生ビール黒ラベル「瀬戸内海環境保全応援缶」商品概要

1.商品名

サッポロ生ビール黒ラベル「瀬戸内海環境保全応援缶」

※中味は通常の黒ラベルと同じです。

2.パッケージ

350ml缶

3.発売日・地域

2025年9月24日(水)・近畿(一部)、中四国、九州エリア1府19県

(大阪府、和歌山県、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）



4.参考小売価格

オープン価格



5.デザイン特長

瀬戸内海の豊かな海と水産物をデザイン。



6.販売計画

8,000ケース(350ml×24本換算)

■サッポロ生ビール黒ラベル「沖縄環境保全応援缶」商品概要

1.商品名

サッポロ生ビール黒ラベル「沖縄環境保全応援缶」

※中味は通常の黒ラベルと同じです。

2.パッケージ

350ml缶

3.発売日・地域

2025年9月24日(水)・九州エリア8県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)

4.参考小売価格

オープン価格

5.デザイン特長

沖縄県の豊かな海と海産物をデザイン。

6.販売計画

6,000ケース(350ml×24本換算)

■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生した、本年で発売から49年目を迎えるロングセラーブランドです。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランスと、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、何杯飲んでも飲み飽きない、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

サッポロ生ビール黒ラベル ブランドサイト :https://www.sapporobeer.jp/beer/

＜消費者の方からのお問い合わせ先＞

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800