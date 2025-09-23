デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG『デュエットナイトアビス』が「東京ゲームショウ2025」に出展！ブースイベントやノベルティを一挙紹介！

HONG KONG SPIRAL RISING TECHNOLOGY CO.,LIMITED

オンラインエンターテイメント企業のHong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited（本社：香港、以下「Hong Kong Spiral Rising」）は、同社傘下のゲームスタジオPan Studiaが手がける新作アクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』（PC / iOS / Android）について、2025年9月25日～28日にわたって幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」への出展詳細が決定いたしましたので、お知らせいたします。

『デュエットナイトアビス』ブースでは、ゲームの世界観を反映したブース装飾、等身大ジオラマ展示をはじめ、声優生トークショー、スペシャルゲストが登場するステージイベントや来場者参加型コンテンツなど、盛りだくさんのイベントを開催いたします。また、TGS会場でしか手に入らない限定ノベルティの配布も予定しております。

いち早くゲームを体験していただけるだけでなく、本作の魅力を伝えるさまざまなコンテンツを用意しておりますので、ぜひ『デュエットナイトアビス』ブースにお立ち寄りください。

詳細は、公式X（旧Twitter）「@DNAbyssJP」をご覧ください。

▼デュエットナイトアビス公式X（旧Twitter）

https://bit.ly/45ZBbMI

▼デュエットナイトアビス公式サイト

https://bit.ly/41KNkTd(https://bit.ly/41KNkTd)

「東京ゲームショウ2025」にブース出展決定！等身大ジオラマをはじめとした見どころが満載！

『デュエットナイトアビス』は、2025年9月25日（木）～9月28日（日）に千葉・幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」に出展予定です。今回は、ブースの見どころを一足先にご紹介します。

【出展情報】

＜開催日時＞

ビジネスデイ

2025年9月25日（木）～9月26日（金）

一般公開日

2025年9月27日（土）～9月28日（日）

＜出展会場＞

幕張メッセ Hall2 S01 デュエットナイトアビスブース

TGS2025スペシャル生トークショー・生配信

＜開催日時＞9月27日（土）12:30～

『デュエットナイトアビス』の開発裏話やゲスト声優による収録感想などを披露。ストーリーの見どころや、声優の推し場面など、TGSでしか聞けない裏話を公開します。来場者の皆さまのみならず、ご来場いただけない方につきましても公式YouTubeにてご視聴いただけます。

人気コスプレイヤー登場！ゲームの世界から飛び出したキャラクターを間近で体験

『デュエットナイトアビス』ブースでは、合計9名の人気コスプレイヤーが出演予定のほか、フォトセッションも予定しております。豪華コスプレイヤー陣との貴重な機会を、ぜひお見逃しなく！

＜出演予定コスプレイヤー（敬称略・順不同）＞

レベッカ (紗幕と囁きVer.) 役/東雲うみ（https://x.com/sinonome_umi）

月狩り人（女性）役/はたのゆう(https://x.com/__htny__ )

夢の中の少年役/おじぎ(https://x.com/ojigi_chandayo )

ベレニカ役/鬼木このは(https://x.com/Sakura_Oni3 )

リーン役/かえるちゃん(https://x.com/0910kaeru )

サイキ役/楪くれは(https://x.com/_vouyu_ )

ファンタジオ役/あーちょ(https://x.com/A_d185a (https://x.com/A_d185a))

トリュフ&ヘーゼルナッツ役/もちりす(https://x.com/mericos__play )

リズム役/ﾈｺﾉﾒ(https://x.com/nek_n_mmm(https://x.com/mericos__play) )

等身大ジオラマ、ボス「煉火の典獄」登場

「gamescom 2025」に登場した等身大ボスジオラマ「羽化せし者」に続き、東京ゲームショウ2025では新たなボス「煉火の典獄」が登場します。

「煉火の典獄」は、メインストーリー「黄昏の碇泊篇・第1章」に登場し、もう一人主人公である夢の中の少年/少女に立ちはだかる強敵です。迫力の等身大ジオラマを、ぜひブースでご覧ください！

スペシャルゲストがブースに登場

豪華ゲストを迎えたスペシャルステージイベントを連日開催いたします。人気配信者として知られる「レイクレ」さんが登場し、ゲームの世界観が詰まったストーリーモードの試遊や、自作の武器を装備して挑む爽快なボス戦を実演。さらに、スペシャルゲストとして「マフィア梶田」さんと着ぐるみキャラクターの「スノウ」も登場し、トークコーナーを盛り上げます。

ブース巡りで会場限定ノベルティがもらえる嬉しいキャンペーンも実施

ブースでは、キャラなりきり髪飾りやパンフレットを配布するほか、扇子やショッパー、クリアファイルなど、限定ノベルティグッズを獲得できるキャンペーンを実施いたします。

さらに、ブース内でスタンプラリーにご参加いただき、すべてての任務を達成すると、ノベルティグッズが100%当たる「スクラッチカード」 に挑戦可能！SNSへの投稿やゲーム試遊など、楽しみながら挑戦できる内容となっています。数量限定のグッズも多数ご用意していますので、ぜひお早めにブースへお越しください！

試遊コーナーで「デュエットナイトアビス」をじっくり楽しもう！

試遊コーナでは、ゲームの大きな魅力である「二人の主人公の視点」で進行する物語をはじめ、爽快感抜群の戦闘や探索など、多彩なコンテンツをご体験いただけます。この機会にぜひお楽しみください。

機材協賛情報

『デュエットナイトアビス』の試遊機には、マウスコンピューター様の「G TUNE FZ-I7G70」と「G-MASTER GB2770HSU-B6」使用いたします。

Core Ultra 7 265KとGeForce RTX 5070を搭載したゲーミングPCとIPSパネルを採用したゲーミングモニターで、『デュエットナイトアビス』の特徴となる爽快感抜群の全方位バトルを高画質で快適にご試遊いただけます。

【ゲーミングPC】

G TUNE FZ-I7G70

製品情報：https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi7g70g8bfdw101dec/

提供：G-TUNE／株式会社マウスコンピューター【モニター】

G-MASTER GB2770HSU-B6

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-gb2770hsu-b6/

『デュエットナイトアビス』とは

✦キャラ・武器ALL FREE！RPGの「天井」を破るRPG

本作は従来のソーシャルゲームの常識を覆し、キャラクターガチャ・武器ガチャ&スタミナシステムを全面廃止しました。ゲームプレイを通じてキャラクターを無料で獲得でき、武器も製造システムで無料入手可能です。ほとんどのコンテンツを課金なしで楽しむことができます。

✦ふたりの主人公視点×マルチアングルストーリー

物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。

✦自由な武器構成×全方位爽快バトル

すべてのキャラクターがすべての武器を扱える自由度MAXな武器システムと、360°全方位アクションを楽しめる爽快なバトル。パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動で、重力から解放される爽快感を味わうことができます。

✦可能性を解き放つ育成システム「魔の楔」

特別な育成システム「魔の楔」で、自分好みやプレイスタイルに合わせてキャラクターのスキルや戦闘モーションを強化・カスタマイズできます。

注目すべき点として、「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は固定数値システムを採用しており、すべてのキャラクターや武器に共通して使用可能です。これにより、ランダム要素による厳選や周回コストが大幅に軽減され、より快適なプレイ体験が可能となります。

10月28日正式リリース決定！事前登録も好評受付中

『デュエットナイトアビス』は、事前登録好評受付中です。

本作に興味をお持ちいただけましたら、ぜひご予約をお待ちしております。

✦事前登録はこちらから↓

https://bit.ly/4mQQhtD

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

ゲーム概要

・タイトル：デュエットナイトアビス（DUET NIGHT ABYSS）

・ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG

・対応予定OS：iOS/Android/PC

・価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

・開発/運営：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited

・配信日：2025年10月28日

公式最新情報はこちらから

・公式サイト：https://bit.ly/41KNkTd

・公式X（旧Twitter）アカウント：https://bit.ly/45ZBbMI

・公式YouTubeチャンネル：https://bit.ly/4mOEtYT

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Pan Studio All Rights Reserved.