べあ～君ARフォトコン、第15回テーマは「今日の飲みもの」

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1［*1］のApaman Network株式会社（東京都千代田区・APAMAN株式会社の連結子会社代表取締役社長 山崎戒)は、スマートフォンのAR（拡張現実）で現れる当社キャラクター「べあ～君」と一緒に撮影した写真を募集する「第15回 べあ～君ARフォトコンテスト」を、2025年9月23日（火）10:00より開催します。

今回のテーマは 「今日の飲みもの」。コップ・缶・マグなど、“いま”の一杯をパシャリ。注ぐ瞬間、湯気、まだまだ暑いので冷たいドリンクなど…一瞬が主役のフォトコンです。

参考・出典

［*1］調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ 、比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

第15回べあ～君ARフォトコンテスト

「今日の飲みもの」（コップ・缶・マグの“瞬間”）

食欲の秋は、一杯がおいしく感じられる季節。朝の冷気に立つ湯気、午後のコーヒーブレイク、自販機の缶をプシュッと開ける瞬間…日常の“いま”が主役です。本コンテストでは、べあ～君ARと一緒に、注ぐ・湯気・氷の音など「今日の飲みもの」を自由に切り取りご応募ください。プロ・アマ不問、親子参加歓迎。撮影時はやけどや交通等の安全にご配慮を。

撮影イメージ撮影イメージ撮影イメージ

「べあ～君ARフォトコンテスト」開催概要

参加者の皆様には、ARべあ～君とともに撮影し、SNSに投稿していただきます。

応募期間： 2025年９月23日（火）11:00am ～ 2025年９月29日（月）9:30am

応募方法：

1. スマートフォンで二次元コードを読み込み、公式AR「べあ～君」を起動します（アプリ不要、専用サイトからアクセス）

2. べあ～君ARと秋の味覚と一緒に撮影！

3. ハッシュタグ【#べあ君ar体験】を付けてInstagramまたはX（旧Twitter）に投稿してください。

※アカウントを公開設定にしてご投稿ください。アカウントが非公開の場合、応募は無効となります。

賞品 ： 入賞作品3名様に「べあ～君からのありがとう賞」としてプレゼントを進呈いたします。

最優秀秀作品 ：べあ～君からのお菓子詰め合わせ 3,000円相当

入賞×2作品 ：スターバックスデジタルギフト 500円

当選発表： 当選者には2025年9月30日（火）18:00までに、ご投稿いただいたSNSアカウントへDMにてご連絡いたします。

入選作品掲載： 入選作品はべあ～君特設サイトにて2025年10月末までに掲載予定です。

べあ～君特設サイト :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/見て・読んで・体験して楽しめるコンテンツ満載のファン向け特設ページ

当社は、SNSを通じて「住まい」や「暮らし」に関わる様々な情報を発信しています。

※未成年の飲酒表現は不可。アルコール投稿は20歳以上に限ります。

※走行中の撮影、混雑場所での長時間停滞など危険行為は不可。

※肖像権・著作権に配慮し、第三者やロゴ等の写り込みにご注意ください。

※ARのご利用には通信料が発生します。

3D ARべあ～君 「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」

「スマホひとつで、どこでもべあ～君と出会える！」というコンセプトのもと、AR（拡張現実）技術を活用し、スマートフォン一つ・アプリ不要で楽しむことができます。二次元コードまたは専用サイトにアクセスするだけで、画面越しに“あなたの近くに現れる”べあ～君と、いつでも、どこでも記念撮影が可能になります。

ARべあ～君 二次元コード

ARべあ～君、二次元コードをスマートフォンで読み取るだけで現れます。

アプリ不要で、すぐにAR体験が楽しめます。お気に入りの場所で写真を撮り、SNSに投稿してみましょう。

３D ARべあ～君 URL :https://www.less-ar.com/spacear/c386216d-7859-4029-be8f-81b671e33824ブラウザでARべあ～君を表示する

第14回 フォトコンテスト入賞作品紹介

最優秀作品

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DOpPn8CkgFz/

入賞作品 2位

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DOtaCiEkp5K/

入賞作品 3位

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DOsdju-D2e4/

『べあ～君とAR体験はじめてガイド』

ARの楽しみ方を13コマ漫画でわかりやすくご紹介

QRコード：株式会社デンソーウェーブによって開発された特定の規格の二次元コードであり、商標として登録されています。

体験方法

https://prtimes.jp/a/?f=d49635-155-6b2f49120b4c768138ed4e414efc5a14.pdf

今後の展開

「住まいをもっと楽しく、やさしく。」をテーマに、全国のアパマンショップや地域イベントで活動する公式キャラクター・べあ～君。

本サイトとAR体験を通じて、全国のファンとのつながりを深め、企業ブランディングと地域活性化に貢献することを目指します。お子様から大人の方まで、誰からも愛されるキャラクターとして、アパマンショップの取り組みを盛り上げてまいります。

べあ～君

べあ～君特設サイトはこちら :https://www.apamanshop.com/info/bearkun/

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/155_1_300760585f032fb145255d58fd47936c.jpg?v=202509231256 ]

【Apaman Network株式会社】

Apaman Network株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、APAMAN株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel： 0570-058-889 Mail： pr@apamanshop.co.jp

＊＊ APAMANグループのニュースリリースはこちら： https://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pr/