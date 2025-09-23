10月14日大阪・10月20日東京開催・弁護士解説「どう備える？おひとりさまの終活勉強会」～家族に頼れない時代の備えとは～

株式会社あかり保証

株式会社あかり保証は、10月14日（火）大阪で、10月20日（月）東京にて、終活セミナー「どう備える？おひとりさまの終活勉強会」（主催：株式会社あかり保証）を開催します。

同セミナーでは近年おひとりさまからの問合せが急増している身元保証・家族代行サービスについても解説いたします。

本セミナーでは、

- 終活を始めたいけれど何から手をつけたらよいか分からない方- 終身サポート（身元保証サービス）の利用を検討されている方- 終活にかかわる事業者の方を対象に、弁護士・ケアマネジャー等の専門家が分かりやすく解説いたします。

ご来場いただいた方には特典として、弁護士作成の「終活チェックリスト」も無料で配布いたします。

■終身サポート（身元保証サービス）とは

高齢化社会の進展に伴い、日本では60代以上の高齢者が増加し、現状900万世帯の方が単身高齢者でああり、2050年には子がいない高齢者は1032万人となり、身寄りのない方の増加がますます予想されます。特に、単身高齢者は様々なリスクに直面しています。身元保証人は、単身高齢者の入院時・施設入所時の債務保証や緊急時の対応、身柄の引き取りをサポートし、安心して生活するための重要な存在です。

主なご利用者様：- 一人暮らしで頼れる親族がいない高齢者- 子供がいないご夫婦- 家族はいるが疎遠、または関係が難しい方- 将来に備えて終活を考える40～60代の単身者- 親の老後を支える現役世代（リスク分散）よくあるお悩み：- 将来、身寄りがいないため保証人が必要- 亡くなった後の手続きを家族に負担させたくない- 両親の終活対応をお願いしたい- 入院時に保証人がいないため、入院を断られた- 老人ホームに入居したいが、保証人が見つからない- 死後の手続きを任せられる人がいない

こうした声に対して、社会制度も法整備も十分に整っていないのが現状です。

■あかり保証のサポート体制

株式会社あかり保証は弁護士・司法書士・看護師・介護士・ケアマネジャーなどの専門家が連携し、従来家族が担ってきた役割を支援します。

■セミナー概要「どう備える？おひとりさまの終活」

提供する主なサービス・役割- 病院や介護施設へ入所時の身元保証- 緊急時の駆け付けや手術への立ち会い- 葬儀・納骨・遺品整理などセミナー内容- 終活とは？何から始めればいい？- おひとりさまの不安をどう解消する？身元保証人とは？- あかり保証のサポート体制紹介

講師：

株式会社あかり保証 代表取締役（CEO）/弁護士 清水 勇希

ケアマネジャー 砂原仁

ケアマネジャー 野呂瀬裕子

１.大阪開催（10月14日）

開催日時：10月14日（火）13:00~15:00

料金：無料

場所：〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満4丁目3-18 MF西天満ビル11階AB号室

２.東京開催（10月20日）

開催日時：10月20日（月）13:00~15:00

料金：無料

場所：〒151-0053

東京都渋谷区代々木1丁目38番7号 TH YOYOGI 4F（旧川本ビル）

■お申込み・お問い合わせ

【お申込み方法】

下記の申込フォーム、またはお電話にてお申込みください。

- 大阪開催（10月14日）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNiwsUNLunKW_i2-5xSIQ2P01fDMcVcrOHid2ybB3TAvNiQw/viewform?usp=header

- 東京開催（10月20日）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqniUrfNES0wjk3-ADiG3E40X77nxQ7_viwOtGmvlcY7kK8Q/viewform?usp=header

・電話番号：0120-137-886

【お問い合わせ先】

株式会社あかり保証：info@akarihosho.jp

電話番号：0120-137-886

株式会社あかり保証

あかり保証は、弁護士・司法書士・ケアマネジャーなどの専門家と連携し、身寄りのない高齢者・障害者の方々に対する信頼ある身元保証サービスを提供しています。国のガイドラインを遵守しながら、緊急時の対応、債務保証、身柄の引き取りなど、終身にわたるサポートを行い、すべての方が安心して老後を迎えられる社会の実現を目指しています。

公式サイト：https://www.akarihosho.jp/

PR TIMES（あかり保証）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000156029.html