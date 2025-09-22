【設立15周年】認定NPO法人京都自死・自殺相談センター記念シンポジウム「人が生きるとは何か」を開催（9/28・京都）

認定NPO法人 京都自死・自殺相談センター

認定NPO法人 京都自死・自殺相談センター Sotto（代表：生越照幸、所在地：京都市下京区）は、設立15周年を記念してシンポジウム「人が生きるとは何か」を2025年9月28日（日）、京都市右京区の長慶院にて開催いたします。

活動をともに歩んでくださった皆様とともに、これまでの歩みを振り返り、「人が生きるとはどういうことなのか」を登壇者・参加者と共に考える機会といたします。

開催概要

イベント名：Sotto15周年シンポジウム「人が生きるとは何か」

日 時：2025年9月28日（日）14:00～17:30

会 場：長慶院（京都府京都市右京区花園寺ノ中町8-1）

参加費：無料（定員15名・要申込）

申込URL：https://peatix.com/event/4581501

※対話１.２.のアーカイブは後日、youtubeにて公開予定です。

アーカイブURLのお知らせは、こちらのフォーム(https://forms.gle/wq4ttnqKvTCjbxkT7) から申し込みください。

プログラム

14:00-14:05 挨拶（生越照幸 理事長）

14:05-14:10 ご案内

14:10-15:00 対話１.「Sottoの15年を振り返る」

登壇：生越照幸（理事長）、竹本了悟（代表）

15:20-16:10 対話２.「Sottoの今、そしてこれから」

登壇：金子宗孝（理事）、小坂興道（理事）ほか

16:10-16:40 グループ対話（Sotto関係者×一般参加）

16:45-16:55 記念撮影

代表挨拶（抜粋）

「死にたい気持ちを抱え、強い孤独を感じている方を放っておけない。その方のそばにそっと居続けたい」――

この想いこそが、愛称「Sotto（そっと）」に込められ、15年間にわたる私たちの活動の軸であり続けています。 自死に関わる活動で課題解決を目指す場合、相談者に変化を求めることになります。しかし、死にたいほどに追い詰められ、心の余裕がない状態で変化を求めることは、「今のあなたではダメだ」というメッセージにつながりかねません。だからこそ、Sottoは「死にたい気持ちをそのまま受け取り、ともに揺れる」姿勢を大切にしてきました。

今回の15周年シンポジウムは、私たちの歩みを振り返り、あらためてSottoの軸を再確認する場にしたいと考えています。（全文は当日配布資料にてご覧いただけます）