立川アスレティックFC、ドキュメンタリー「THE ATHLETIC FC」Episode 07公開――Fリーグカップ2025 準決勝敗退、その先に見えた“未踏の景色”

一般社団法人立川アスレティックFC

立川アスレティックFC（本拠地：東京都立川市／代表理事：皆本晃）は、今シーズンよりクラブの舞台裏に密着したドキュメンタリー映像シリーズ「THE ATHLETIC FC」を始動いたしました。

このたび、その第8弾となる「Episode 07」を公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。

本シリーズでは、日本フットサルのトップリーグ「メットライフ生命Fリーグ」で戦うクラブの裏側にカメラを向け、選手たちの葛藤や挑戦、そして試合にかける想いをお届けしています。

・「episode 07」について

「Episode 07」では、Fリーグカップ2025における1回戦および準決勝の模様を収録しました。

昨季のリーグ上位6チームのみが出場した今大会。1回戦ではペスカドーラ町田に辛くも勝利を収めたものの、準決勝では昨季王者・バルドラール浦安に延長戦の末惜敗。

強豪との戦いの中で手応えを得ながらも、準決勝敗退という悔しさを味わうこととなりました。

確かに積み上げてきたものはある。しかし、それでもなお越えるべき壁は高い――。

選手たちが感じた“未踏の景色”は、クラブが目指すリーグ優勝というさらなる高みへの道標となっていきます。

ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kc2WZJtHY-o ]

■ 立川アスレティックFCについて

立川アスレティックFCは、「スポーツで、人生に大きな夢と、毎日に小さな彩りを」を理念に立川市を拠点として活動するフットサルクラブです。メットライフ生命Fリーグ ディビジョン1に所属し、トップチームの運営をはじめ、レディースチームの運営、地域貢献活動、スポーツ文化の普及など、多角的な活動を展開しています。

【公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@tachikawaathleticfc

【クラブ公式サイト】

https://tachikawa-athletic.jp/

■一般社団法人 立川アスレティックFC 概要

法人名称：一般社団法人 立川アスレティックFC

代表理事：皆本 晃

所在地：〒190-0003 東京都立川市栄町6丁目1-1立飛ビル7号館305

URL：https://tachikawa-athletic.jp/