ラッキーコーヒーマシン、イタリアの高級エスプレッソマシンブランドLa Marzoccoより『Strada S』10月1日発売

ラッキーコーヒーマシン株式会社

コーヒー関連機器製造販売、メンテナンス事業などを行うラッキーコーヒーマシン株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：平岡将志）は、約100年の歴史を誇るイタリアのエスプレッソマシンメーカー・La Marzocco（ラ・マルゾッコ）社より、バリスタのために、バリスタによってデザインされた業務用セミオートエスプレッソマシン『Strada（ストラーダ）』シリーズの最新モデル『Strada S（ストラーダS）』を10月1日（水）に発売します。

発売に先駆け、一般社団法人日本スペシャルティコーヒー協会が9月24日(水) ～ 27日 (土) *に東京ビッグサイトにて開催するアジア最大規模を誇るスペシャルティコーヒーイベント「SCAJ ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビション2025」の当社ブースにて実機を展示し、デザイン性や操作感をご確認いただけます。

*ラッキーコーヒーマシンは南１-２ホールにて9月24日(水)～26日(金)10:00～17:00 (26日は16:00まで)の期間、出展します。

『Strada』シリーズは、La Marzoccoが世界中から集めた30人のバリスタとともに究極のエスプレッソマシンを開発するプロジェクトから誕生した、セミオートエスプレッソマシンのブランドです。

このグループは「ストリート・チーム」と呼ばれ、本プロジェクトから誕生したエスプレッソマシンは彼らへの敬意を表し、イタリア語で「ストリート」を意味する“Strada”と名付けられました。

抽出プロセスをバリスタ自身が細かく制御できるよう設計されており、創造性と精度を追求する世界中のバリスタから愛され続けているモデルです。

『Strada S』は、そんな、バリスタのために、バリスタによってデザインされた『Strada』シリーズの最新モデルで、エスプレッソの品質はもちろんのこと、再現性や作業効率にもこだわるバリスタに最適なセミオートエスプレッソマシンです。

クラシカルなデザインが特徴の同社『Linea（リネア）』シリーズと比べて、マシン本体の高さが約7cm低く設計されていることで、空間との調和を保ちながら、お客さまとバリスタの間にある物理的・心理的な隔たりをなくし、よりスムーズなコミュニケーションを可能にしています。

また各グループごとに独立したコーヒーボイラーとスチーム専用のボイラーを搭載したマルチボイラー仕様により、常に安定した抽出を実現。 さらに、コーヒーボイラーは各グループそれぞれに個別の温度設定ができるため、ボタン操作ひとつで、バリスタが求める味わいを高精度かつ一貫した抽出で再現します。

シンプルな操作性と高度な制御性を兼ね備えた『Strada S』は、バリスタの技術と感性を最大限に引き出します。

【Strada Sの主な機能】

接客を遮らないLow Profile Design

あらゆるカウンターに馴染む低い外観デザイン設計。お客さまとバリスタの視線を遮らず、対話や接客をより身近に感じさせます。

シンプルな操作性

バリスタのニーズに応え、ボタンひとつで誰でも簡単に操作・抽出が可能。

露出型グループヘッド

グループヘッドのみを露出させた設計となっており、クレマの状態の視認性が向上。さらに作業スペースを広く取ることが可能。

マルチボイラー・マルチPID

グループごとに独立したコーヒーボイラーとスチーム専用のボイラーを搭載したマルチボイラー仕様により、常に安定した抽出を実現。

また、各グループそれぞれに個別の温度設定ができるため、バリスタの求める味わいを高い精度で再現でき、クオリティを追求する現場に最適な設計です。

＊PID……Proportional-Integral-Derivative（比例・積分・微分）の略

プロタッチスチームワンド

二重構造のスチームワンドで熱くなりにくく、バリスタのやけどを防止。

【製品情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132203/table/8_1_f15b5838c3d9955dc426db3d2da539a7.jpg?v=202509231226 ]

※括弧内は3グループの数値

【参考】 La Marzocco社の概要

1927年、ジュゼッペ・バンビとブルーノ・バンビによってイタリア・フィレンツェで設立されたエスプレッソマシンメーカー。プロフェッショナル向けの高品質なエスプレッソマシンのハンドメイド製造を専門とする。1939年に世界初の水平ボイラー式エスプレッソマシンの特許を取得し、その後も「デュアルボイラーシステム」や「飽和抽出グループ」などの革新的な技術で業界の新しいスタンダードを確立したパイオニア企業でもある。伝統と革新、品質、信頼性を追求する同社の姿勢は、設立から今日まで変わることなく受け継がれている。

【関連リンク】

製品ページ（2グループ）：https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/products/856902/

製品ページ（3グループ）：https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/products/856903/

なお、ラッキーコーヒーマシンでは『Strada S』に加えて『Strada X』もラインアップ。『Strada X』については、こちらをご覧ください。

2025年1月17日発信ニュースリリース：https://www.ucc.co.jp/company/news/2025/rel250117.html

【会社概要】

会社名：ラッキーコーヒーマシン株式会社

本社：兵庫県神戸市東灘区深江浜町95番

東京本部：東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館

設立：1964年11月9日

代表取締役社長：平岡将志

事業内容：コーヒーの持つ価値を最大化するため、『マシン提案からメンテナンスまで統合的なサービスをお客さまに提供する総合代理店』を目指して、コーヒー関連機器製造販売、メンテナンス事業、リフレッシュ事業、レンタル事業、海外ブランド代理店事業を展開しています。

取扱製品はグラインダーやブルーワー、エスプレッソマシン、全自動マシンなどの業務用製品はもちろん、使いやすさやデザインにこだわった家庭用器具まで、機能性・デザイン性・価格などの様々な面から選び抜いた国内外のブランドをラインアップ。さらに、自社11拠点・パートナー約100拠点による業界トップクラスの全国フォローメンテナンス体制を備えるほか、業界に先駆けたレンタル＆リフレッシュマシンでもお客さまのニーズに応えています。

会社HP：https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/

【製品に関するお客さまからのお問い合わせ先】

ラッキーコーヒーマシン株式会社 東京本部

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館

問い合わせフォーム：https://www.lucky-coffee-machine.co.jp/contact/