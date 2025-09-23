ハロー キティと一緒に読書を楽しもう♪ 未来屋書店 オリジナルブックカバーを限定配布

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆、以下未来屋書店）は、グループ公式アプリ「iAEON」の4周年を記念し、世界中で愛され続ける株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした「iAEON」のキャンペーン企画に参加致します。

今回のコラボレーションでは、本を読む時間がより楽しくなるようにデザインされた「オリジナルブックカバー」を、未来屋書店各店にて限定配布いたします。大好きな一冊をくるんでくれるオリジナルブックカバー。ハローキティのデザインと一緒なら、本といっしょにおでかけする時間がもっと特別になります。バッグの中がほんのり華やいで、気持ちまで華やかに。 見ているだけで思わず笑顔になれる、そんなかわいさをぎゅっと詰め込みました。ここでしか手に入らない特別デザインで、本を持ち歩く喜びを彩ります。

数量限定！iAEONアプリをダウンロードして、ハロー キティ ブックカバーをゲット！

キャンペーン期間

2025年9月1日（月）～2025年9月30日（火）

配布条件

iAEONアプリで未来屋書店の店舗をお気に入り登録すると、ハロー キティ ブックカバー引換クーポンが登場します。未来屋書店の店頭で1円以上ご購入の際に引換クーポンをご提示ください。

▼引換クーポンの取得方法

１.iAEONアプリをダウンロード

２.ホーム画面右下の「店舗検索」をタップし、未来屋書店の店舗を検索

３.目当ての店舗を探し、店舗名横にあるハートマークをタップしてお気に入り登録

４.クーポンGET！

iAEONアプリのダウンロードはこちら(https://www.aeon.com/aeonapp/)

※クーポン1枚につき、1枚プレゼントとなります

※数量限定のため、無くなり次第終了となります

未来屋書店でも、iAEONでWAON POINTがたまる・つかえる。本を選ぶ時間が、もっとおトクで楽しくなる。

会員コードを読み取ると、WAON POINTをためたり、お支払いに利用できます。

１.ホーム画面下の会員コードをタップします２.会員コードをレジでスキャンします

iAEONアプリは未来屋書店でもご利用いただけるイオングループのトータルアプリです。WAON POINTは未来屋書店で本のご購入時にご利用いただけます。さらに未来屋書店限定のクーポンやキャンペーン情報が届くので、気になる新刊や名作ともお得に出会えます。本との時間をより豊かにしてくれる、読書ライフに寄り添うアプリです。