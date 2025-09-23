【観覧無料】9月28日(日) 石巻のヒーロー「シージェッター海斗」北上川を舞台に迫力の水上アクションショーを開催！！（宮城県石巻市）

石巻のヒーロー「シージェッター海斗」が、2025年9月28日(日)に北上川を舞台とした迫力満点の水上アクションショーを開催します。観覧は無料。ショーの後には記念撮影会も実施し、家族で楽しめるイベントとなっています。また同日、石巻市かわまち交流広場では「マンガの街に集まれ!! MAGフェス in ISHINOMAKI」も同時開催。石巻ならではのエンターテインメントと交流が1日で楽しめます。

■開催時間と場所について

株式会社 街づくりまんぼう

日程：2025年9月28日(日)

時間：１.10:30～ ２.12:40～

（各回終了後、会場にてシージェッター海斗の記念撮影会を行います。）

場所：かわまちオープンパーク（いしのまき元気いちば前堤防）

GoogleＭＡＰ：https://maps.app.goo.gl/CfSoL2pwAytEkXu47

※観覧無料

【ご観覧にあたってのご注意事項】

※ご観覧の際は熱中症等体調にご留意頂き、無理をせず適宜水分・塩分補給をお願いいたします。

※会場の安全には配慮致しますが、堤防からの落水等無いよう足元には細心のご注意をお願いします。

※混雑時は周りの方を押し合ったり、走るなどの行為はお控えください。

※小さなお子様から目を離すなどは危険ですのでお止めください。

※撮影等による過度な危険行為にはスタッフよりお声がけさせていただく場合がございます。

★イベントの詳細はこちら

https://www.mangattan.jp/manga/mangattan_info/27784/

★同時開催「マンガの街に集まれ!!MAGフェス in ISHINOMAKI」

日程：2025年9月28日(日)

時間：10:00～16:00 （参加受付9:00～）

場所：石巻市かわまち交流広場

URL：Instagram「石巻青年会議所」