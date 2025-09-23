大阪電気通信大学が東京ゲームショウ2025に16回目の出展ー大学生×産学連携×高校生、「次世代人材育成」の最前線を発信ー

学校法人大阪電気通信大学

大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田邦成）は、9月25日（木）から9月28日（日）に幕張メッセで開催される世界最大級のデジタルゲーム総合展示会「東京ゲームショウ2025」に、16回目となるゲーム展示ブースを出展します。学内審査を勝ち抜いた7作品をはじめ、東映ツークン研究所との産学連携作品や、国内最大級メタバースプラットフォーム「cluster」で制作したゲーム作品を展示します。さらに、大阪電気通信大学高等学校の生徒による作品も出展され、学園全体で次世代クリエイターの可能性を発信します。

昨年の様子

【本件のポイント】

■16回目のゲーム展示ブースの出展

■学内選抜7作品を試遊展示

■東映ツークン研究所との産学連携作品展示

■国内最大級メタバースプラットフォーム「cluster」による、四條畷キャンパスを舞台にしたゲーム作品公開

■空間デザイン専攻の学生によるブースデザインで、体験と学びを融合

■学生が来場者へ直接プレゼン、社会とのリアルな接点を持つ教育実践

【本件の概要】

本学は国内で初めて「ゲームを学ぶ学科」を設置し、産学官連携によるクリエイター教育を推進してきました。今回の出展は、大学生に加え、大阪電気通信大学高等学校の生徒が参加するなど、学園全体での取り組みへと広がっています。

展示ブースでは、学内審査を通過した7作品を来場者が実際に試遊できます。作品は3Dアクション、対戦型ゲーム、スマホアプリなど幅広く、学生自身が直接来場者へ説明し、社会からのフィードバックを学びに活かす教育の場となります。

学内最終審査の様子

さらに、東映株式会社ツークン研究所との産学連携作品や、国内最大級メタバースプラットフォーム「cluster」で制作した四條畷キャンパスを舞台とするゲーム作品を展示します。加えて、2D・3Dグラフィック作品や強化指定クラブ「OECU eSports」の紹介も行い、デジタル社会で活躍できる人材育成の成果を多角的に発信します。

また、ブースデザインは建築・デザイン学部空間デザイン専攻の学生が担当。立体的な演出による「遊びと学びの融合空間」は、来場者に新しい体験を提供すると同時に、取材・撮影にも最適な舞台となります。

大阪電気通信大学の出展は、若者の創造力を社会につなぎ、未来の産業人材を育成する教育モデルの実践例です。東京ゲームショウという世界的舞台で発信されるこの取り組みは、教育・産業界の双方から注目を集めることが期待されます。

報道関係者の皆さまへ

当日は、学生が自ら作品をプレゼンテーションする姿や、デザイン性の高いブースでの試遊の様子など、取材・撮影に適したシーンが多数ございます。ぜひ会場にてご取材いただき、次世代クリエイターたちの挑戦をご紹介いただければ幸いです。

【開催概要】

開催期間：

2025年9月25日（木）～28日（日）

※9月25日（木）・26日（金）ビジネスデイ

※9月27日（土）・28日（日）一般公開日

時 間：

10：00～17：00

※28日（日）のみ9：30～16：30

会 場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜）

【出展作品】

ゲーム作品

＜大阪電気通信大学＞

・DisPlay

・階層戦士レイヤドン

・Burnout!

・Key Typer

・ドドド！ドットシューティング

・Oh My Cart!

・バーチャルライバーこなたちゃん！

＜大阪電気通信大学高等学校＞

・Dimensional Magic

2D ・3Dグラフィック作品

プロジェクト作品

・大阪電気通信大学×cluster「にゃんだフル★コインラッシュ」

・大阪電気通信大学×東映ツークン研究所「電ツークンプロジェクトWebCM」

展示作品

【関連リンク】

出展作品PV

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVG8ZdXXk64LE2H-29DEPmUMHHNsfz0yH

東京ゲームショウ2025

https://tgs.cesa.or.jp/jp

電ch!「電ツークンプロジェクト」

https://www.osakac.ac.jp/faculty/denchan/

デジタルゲーム学科特設サイト

https://www.osakac.ac.jp/special/dg/

大阪電気通信大学高等学校

https://www.dentsu.ed.jp/

【大学概要】

大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）

U R L： https://www.dentsu.ed.jp/

所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8

四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70

学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部

※2026年4月総合情報学部デジタルゲーム学科改組予定

在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）