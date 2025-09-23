PLEATSMAMA（プリーツママ）渋谷初上陸！期間限定ポップアップを渋谷スクランブルスクエアで開催！

株式会社NOVO

株式会社NOVO（本社：東京都港区、代表：ジョウ・シヒ）は、韓国を代表するサステナブルファッションブランド「PLEATSMAMA」（プリーツママ、代表：ワン・ジョンミ）の期間限定ポップアップストアを2025年9月18日(木)から10月1日(水)までの14日間、渋谷スクランブルスクエア2階 Space2にて開催します。

昨年下期の伊勢丹新宿本店でのポップアップストア開催を通じて、日本での本格展開を開始した「PLEATSMAMA（プリーツママ）」は、今年上期の関西地域（大丸神戸店・なんばパークス）で開催したポップアップストアでの大きな反響を踏まえ、今回は、渋谷で初となるポップアップストアを開催し、日本でのさらなる展開を目指します。

今回のポップアップストアは、グローバルな消費者が集まる東京・渋谷の特性に合わせて「旅」をテーマに、ニットプリーツバッグが持つ“軽さ”や“折りたためるプリーツ”といった魅力を体験できる《さあ、心ゆくまま、軽やかに。》をコンセプトに展開いたします。

渋谷ポップアップストアでは、今年リニューアルしたPLEATSMAMAのシグネチャーライン〈ニューショルダーバッグ〉、〈ニューボウバッグ〉、〈ニュー２WAYバッグ〉などの最新コレクションを一堂にご紹介いたします。

さらに、PLEATSMAMAに初めて出会うお客様に向けて、おすすめのPLEATSMAMAバッグをご提案するキュレーションサービス 〈Find My PLEATS〉 も実施。いくつかの質問に答えるだけで、自分の旅行スタイルやライフスタイルにぴったりのバッグを見つけることができます。

PLEATSMAMA（プリーツママ）ポップアップストア開催概要

期間｜2025年9月18日（木）～ 10月1日（水）

会場｜渋谷スクランブルスクエア2階 Space2（東京都渋谷区渋谷2-24-12）

営業時間｜10:00～21:00

《前田敦子さん来店で華やかにスタート、渋谷ポップアップ初日レポート(https://www.instagram.com/p/DO0S80OgDYH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)》

18日のオープン初日には、女優の前田敦子さん（@atsuko_maeda_official(https://www.instagram.com/atsuko_maeda_official/)）にご来場いただき、使い心地とデザインを追求したプリーツバッグの魅力に、実際に触れて、ご体験いただく機会となりました。

前田さんには、渋谷限定で実施されているキュレーションイベント〈Find My PLEATS〉にもご参加いただき、いくつかの質問にお答えいただきながら、旅行スタイルや好みにぴったり合うPLEATSMAMAバッグを診断し、店内に並ぶたくさんのアイテムの中からご自身のお気に入りのバッグをセレクトしていただきました。

前田敦子さん(@atsuko_maeda_official)ご来場の様子

《PLEATSMAMA渋谷初上陸記念イベント》

１.公式Instagramアカウントのフォロー："オリジナルスーツケース用ステッカー"プレゼント！

２.2万円以上のご購入：ボウデザイン"BUNNYポーチ"プレゼント！

３.3万円以上のご購入："渋谷限定トラベルキット"プレゼント！

４.3万円以上のご購入："前田敦子さん直筆サイン入りネームタグ付きトラベルキット"が当たるチャンス！(期間終了後、抽選で当選者にお届けします)

ポップアップストア渋谷初上陸記念イベント

※プレゼントは各日先着順での配布となります。数量には限りがあり、内容は予告なく変更となる場合がございます。

販売予定コレクション（一部商品）

ニューボウバッグ(税込\10,000)

ニューショルダーバッグ(税込\12,200)

ニュー２WAYバッグ(税込\28,000)

ニューボウバックパック(税込\14,000)

株式会社NOVOについて

日本と韓国のクロスボーダービジネスに特化し、日韓相互進出に関する豊富な実績とノウハウを持つ韓国コモレビ社(Comorebee Inc.)の日本パートナーとして、PLEATSMAMAをはじめ、スタートアップから年商1兆円以上の企業にいたるまで数多くの日韓相互進出をサポートしています。

PLEATSMAMA（プリーツママ）について

－ 捨てられた16本のペットボトルが美しいバッグに生まれ変わる －

プリーツママは、環境とファッション性を両立させる韓国を代表するサステナブルブランドです。すべての製品に、回収したペットボトルや廃漁網から作られたリサイクル糸を使用し、3Dニッティング技術を採用することで「ゼロウェイスト」を実現。洗練されたデザインと高品質なものづくりを通じて、持続可能なライフスタイルを提案しています。PLEATSMAMAの持続可能性が目指す"私たち"という価値は、フラッグシップストア〈“イウッ(EE:UT)” 三清店〉と〈“イウッ(EE:UT)” 広蔵市場店〉を通じてさらに広がっています。

2017年に韓国初のプリーツバッグを発表し、2020年には「Return for Rebirth」プロジェクトで廃ペットボトルのリサイクル糸を採用。2022年には廃漁網をリサイクルしたプリーツバッグを開発。2024年には染色工程を必要としない「リサイクル原着糸（Recycled Dope Dyed Yarn）」を開発し、「ゼロブラックエディション」をローンチしました。2025年にはバイオ素材を活用し、環境配慮型素材の領域をさらに拡大しています。さらに、品質面においても、韓国、日本、欧州の厳しい基準を満たした認証を取得するなど、次世代のサステナブルファッションを牽引するブランドとして革新を続けています。また、TRANOÏ TOKYOやCIFF(Copenhagen International Fashion Fair)など国際的なファッション展示会へ継続的に参加し、グローバルブランドとして成長を続けています。

公式ホームページ・SNS

PLEATSMAMA〈プリーツママ〉

ホームページ https://pleatsmama.com

Instagram(日本公式) https://www.instagram.com/pleatsmama_jp/

Instagram(韓国公式) https://www.instagram.com/pleatsmama/

YouTubeチャンネル https://youtube.com/@pleatsmama8053?si=uETUmSGbJvPMZkJM

お問い合わせ先

株式会社NOVO

MAIL：popup@comorebee.com