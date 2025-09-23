【登壇情報】アドバーチャ株式会社代表・水野征太朗が「3区つながる起業の輪」に登壇｜起業家交流イベントでゲーム×テクノロジーの可能性を語る
アドバーチャ株式会社
対象：起業に関心がある方／創業5年以内の方
定員：50名（申込順）
本イベントは、豊島区・北区・荒川区の3区が合同で主催する起業家支援の取り組みで、起業に関心のある方や創業5年以内の方を対象に、トークセッションと交流会を通じて地域の起業家同士のつながりを深めることを目的としています。
🎤 登壇者プロフィール：水野征太朗（アドバーチャ株式会社 代表取締役）
学生時代からインディーズゲーム開発に携わり、複数のタイトルをリリース。名古屋大学経済学部卒業後、アビームコンサルティング株式会社にてXR・メタバース・センサー技術を活用した先端ソリューションの開発に従事。その後、アマゾンジャパン合同会社にてデータ分析・ツール開発・業務改善を経験し、2022年にアドバーチャ株式会社を創業。現在は、ゲームとテクノロジーを融合した新しいマーケティング体験の創出に取り組んでいます。
🗓 イベント概要
イベント名：起業家交流会 3区つながる起業の輪
日時：2025年10月4日（土）13:00～16:00
場所：北とぴあ 7階 第一研修室（東京都北区王子1-11-1）
参加費：無料
対象：起業に関心がある方／創業5年以内の方
（個人・法人問わず）
定員：50名（申込順）
※下記の参加フォームよりお申込みください
※申し込み期日：9月30日(火)
https://pro.form-mailer.jp/fms/8bf7d500339356
🤝 アドバーチャの登壇テーマ（予定）
「ゲーム×テクノロジーが切り拓く、次世代マーケティングの可能性」
水野は、自身のキャリアとアドバーチャの取り組みを通じて、ゲームが持つ没入感やインタラクティブ性が、企業のブランド体験をどのように変革し得るかを語ります。特に、メタバースやXR技術を活用した事例を交えながら、スタートアップならではの挑戦と展望を共有する予定です。