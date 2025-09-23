Mordor Intelligence



全米保険監督官協会（NAIC）の最近の報告書は、医療保険におけるAI/ML導入の、表向きの導入率を超えた微妙な側面を浮き彫りにしています。調査結果によると、人種や民族などの機密データの推測にAI/MLを使用している保険会社はわずか14%、事前承認拒否にこの技術を使用している保険会社はわずか12%でした。また、この調査では、保険業界が外部プロバイダーに大きく依存していることも明らかになりました。AI/MLを使用している保険会社の55%がサードパーティ製のコンポーネントを利用している一方で、システムを完全に自社開発しているのはわずか10%です。これらの詳細は、特に機密性の高い意思決定プロセスにおいて、保険会社がどのようにイノベーションと慎重さのバランスをとっているかを、より多層的に描き出しています。（NAIC AI/ML健康調査レポート(https://content.naic.org/sites/default/files/inline-files/NAIC%20AI%20Health%20Survey%20Report%20.pdf)。



本調査では、ガバナンス慣行がいかに不可欠になりつつあるかが強調されています。回答者は、データのドリフトやバイアスのテスト、AUCやFスコアといった統計的パフォーマンス指標による公平性の測定、自動化された意思決定における人間による監視の確保といった取り組みについて報告しています。こうした取り組みにもかかわらず、レポートでは、商品の価格設定やプラン設計といったコア機能にAI/MLを導入している保険会社は比較的少ないことが示されており、業務階層間での統合が依然として不均一であることが示唆されています

保険業界全体がこれらの変化を反映しています。保険分野におけるAI市場の現在の動向は、(https://www.mordorintelligence.com/ja/industry-reports/ai-in-insurance-market?utm_source=prtimes?)自動引受、高度なリスク評価、不正検知といった分野への投資の増加と、テクノロジーベンダーとの提携拡大を示しています。これらの取り組みは顧客とのインタラクションやバックオフィスの効率性を変革し、規制当局はコンプライアンスとガバナンスをますます重視しています。Mordor Intelligenceの調査によると、保険会社がより正確なモデリングと業務の効率化を目指す中で、保険分野におけるAIの着実な拡大が見込まれています。

一方、デジタルヘルス市場も並行して進化しており、遠隔医療プラットフォーム、遠隔モニタリング、データ駆動型ケアが大きな勢いを増しています。AIを活用した診断、ウェアラブル技術、そして統合型患者データシステムは、より予測的かつ予防的な医療を推進する上で中心的な役割を果たしています。規制の枠組みは急速に変化しており、データセキュリティ、相互運用性、そして患者のプライバシーが優先されています。Mordor Intelligenceによると、これらのデジタルヘルス業界のトレンド(https://www.mordorintelligence.com/ja/industry-reports/digital-health-market?utm_source=prtimes)は、医療サービスと、コスト削減と臨床ワークフローの効率化を実現するデジタル技術との連携の深まりを反映しています。

NAICについて

全米保険監督官協会 （NAIC）は、米国の基準設定および規制支援機関であり、50州、コロンビア特別区、および5つの米国領土の保険規制当局の主導により設立・運営されています。保険市場の公正性、競争力、健全性の確保に貢献しています。

Mordor Intelligenceについて

Mordor Intelligenceは、包括的かつ実用的な市場情報を求める企業にとって、信頼できるパートナーです。グローバルなネットワーク、専門家チーム、そしてお客様に合わせたソリューションを提供することで、組織や個人が情報に基づいた意思決定を行い、複雑な市場を的確に捉え、戦略目標を達成できるよう支援します。 150カ国以上で550名を超える専門分野の専門家と現場スペシャリストを擁するMordor Intelligenceは、グローバルなビジネス環境に関する独自の知見を有しています。この専門知識は、航空宇宙および防衛、農業、動物の栄養と健康、オートメーション、自動車、化学薬品および素材、消費財およびサービス、電子機器、エネルギーおよび電力、金融サービス、食品および飲料、ヘルスケア、接客業および観光業、情報通信技術、投資機会、物流など、幅広い業界を網羅したシンジケートおよびカスタムの調査レポートに反映されています。