【フジテレビ】原作　楠本哲の傑作サイコホラーコミックスが主演・茅島みずきで待望の実写化！FODオリジナルドラマ『エリカ』９月30日（火）24時45分より地上波放送決定！

株式会社フジテレビジョン９月30日（火）以降毎週火曜日24時45分～25時15分放送（関東ローカル）https://www.fujitv.co.jp/drama_erika/ （オフィシャルページ）https://youtu.be/PhcRXPGoGV8 （予告動画）https://fod.fujitv.co.jp/title/712g （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて全６話を独占配信中のドラマ『エリカ』を、９月30日（火）24時45分より地上波放送することが決定しました。

『エリカ』（C）楠本哲／少年画報社／フジテレビ

ドラマ『エリカ』は、2014年に発売された楠本哲原作の伝説のサイコホラーコミックス「エリカ」（株式会社少年画報社）を実写ドラマ化した作品です。原作コミックスは発売から11年経った今も尚、ショッキングな展開と異常なまでの執着心が描かれる狂気性が、ホラー好きの間で話題となっています。原作の楠本哲は現在毎月第３月曜日発売のヤングキングBULLにて「外道外伝」（[漫画]楠本哲[監修]渡邊ダイスケ）を絶賛連載中です。

本作は、主演・茅島みずき演じる徐々に見えてくるエリカの歪んだ本性と、壊れていく臨時教員・青嶋（渡辺大知）の人生を描いた作品です。１話では、臨時教員として担任を任されることになった青嶋一哉(渡辺大知）が、クラスに馴染めていないエリカ(茅島みずき）の問題を解決することができれば、本採用もあると教頭先生から告げられます。まだ本当のエリカの姿を知る由もない青嶋は、恋人の綾（岡本玲）のためにも本採用を意気込みます。そして、エリカに頼まれるがまま、軽はずみに伝えた「守る」という言葉が引き金になり、人生を狂わせていくのでした。ただの学園ものではない奇妙な違和感がじわじわ広がり、その世界観から抜け出せなくなること間違いなし！エリカが纏う不穏な空気、どんどん苛烈さを増す彼女の愛から目が離せません。ぜひご覧ください。

主題歌は、主演・茅島みずきが歌う「distortion」。エリカの持つ、“狂気”と“歪み”がテーマの楽曲で、ドラマの世界観にぴったりな、どこか不穏で中毒性のあるメロディーと歌詞が耳に残る楽曲となっています。またMV では、楽曲の世界観をもとにした独創的な振付のダンスを茅島みずきが踊っています。ぜひドラマ『エリカ』本編と合わせてご覧ください！

＜「distortion」 MV＞

https://www.youtube.com/watch?v=2hZ8lg_ejn8

茅島みずき（C）楠本哲／少年画報社／フジテレビ渡辺大知（C）楠本哲／少年画報社／フジテレビ（左から）岡本玲、茅島みずき（C）楠本哲／少年画報社／フジテレビ宮下楽七（C）楠本哲／少年画報社／フジテレビ

【ストーリー】

臨時教員として赴任してきた青嶋一哉（渡辺大知）は、クラス内で浮いた存在となっている生徒・閉野恵里佳（茅島みずき）の噂を耳にする。「彼女の問題を解決できれば、本採用も夢ではない」、そんな助言を受け、解決を決心する青嶋。しかしどこか不自然な距離感や体臭、周囲と噛み合わないエリカの言動に、次第に違和感を覚えていく。そしてエリカとの出会いによって彼の人生は大きく崩れ始める。彼女の常軌を逸するストーカー行為により、彼だけでなく、彼を取り巻く人たちにも危害が及ぶ。目まぐるしい展開と衝撃のバッドエンドに目が離せない。果たして青嶋は、エリカの呪縛から逃れることができるのか…。

【１話あらすじ】

臨時教員として担任を任されることになった青嶋一哉(渡辺大知）は、クラスに馴染めていない閉野恵里佳(茅島みずき）を解決することができれば、本採用もあると教頭先生から告げられる。恋人の小峰綾（岡本玲）との順調な共同生活と共に本採用に意気込む青嶋は、早速、恵里佳と美術室で出会うのだった。

◇ ドラマ概要

■タイトル：『エリカ』（全６話）

■放 送：９月30日（火）24時45分～放送開始（関東ローカル）

以降、毎週火曜日24時45分～25時15分放送予定

※放送は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

■配 信：FODにて全６話独占配信中

■出 演：茅島みずき、渡辺大知、岡本玲

山本道子、續木淳平、内野謙太、桃月なしこ ほか

■主 題 歌 ：茅島みずき「distortion」（Amuse）

■原 作：楠本哲『エリカ』（株式会社少年画報社）

■スタッフ：演出：大内隆弘

脚本：青島太郎

音楽：丸橋光太郎

プロデュース：酒井綜一郎

プロデューサー：坂田航（ギークサイト）

■制作プロダクション：ギークサイト

■制作著作：フジテレビ

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/712g （配信ページ）

https://youtu.be/PhcRXPGoGV8 （予告動画）

https://www.fujitv.co.jp/drama_erika/ （オフィシャルページ）

https://youtu.be/-9Tm7tCsdAM （メイキングshort ver.）

https://www.youtube.com/watch?v=2hZ8lg_ejn8 （主題歌MV）

◇ FOD 概要

「FOD」とはフジテレビが運営する公式の動画・電子書籍配信サービスです。「FODプレミアム」では、ドラマ・アニメ・バラエティ・映画など最新作から過去の名作まで100,000本以上の対象作品が月額976円(税込)で見放題。また、200誌以上の

雑誌も特典で読み放題となります。さらに漫画など電子書籍も700,000冊以上の豊富なラインナップからお楽しみいただけます。会員登録不要の「FOD 見逃し無料」では、人気テレビ番組を放送後期間限定で配信。無料で気軽にご利用いただけます。テレビ局ならではのエンターテインメント体験を提供しています。

※2025年10月１日（水）からFODプレミアムの価格改定・リニューアルをいたします。

詳細はFODウェブサイトをご確認ください。

■URL：https://fod.fujitv.co.jp/