社長だから我慢する、は逆効果になる！？経営者の心の声に耳を傾ける新講座を公開 - 先着100名限定で無料提供

一般社団法人 哲学を遊ぶ協会

一般社団法人 哲学を遊ぶ協会（代表理事：坂本大樹）は、経営者やビジネスパーソンが抱える見えない課題の解決を目指す新講座「経営者のための人生再構築プログラム×TimeWaverリーディング - 見えない違和感に気づく：経営者の心の声に耳を傾ける」を9月13日に公開いたしました。

本講座は、表面的な成功の裏に隠された経営者の深い違和感や「モヤモヤ」の正体を探る導入モジュールです。組織の空気、人間関係、そして自分自身の内面に潜む見えない課題に光を当て、現状維持では得られない「何か」を求める心の声に気づくことを目的としています。

【講座の特徴】

多くの経営者が「社長だから我慢しろ」という仮面をかぶり、その重みに耐え続けています。組織のトップとして常に強く正しい判断を下すことを求められ、弱さを見せることは許されないプレッシャーの中で、知らず知らずのうちに感情や本音に蓋をしてしまいがちです。

本講座では、こうした抑圧された感情が「無意識のブレーキ」として作用し、重要な意思決定時の迷いや組織内での人間関係の摩擦、満たされない感覚として現れることを詳しく解説します。

【学習内容】

経営者として背負う重圧と感情抑圧のメカニズム 無意識のブレーキが組織に与える見えない影響 内なる声に耳を傾ける重要性と実践方法

▼ 今すぐ無料でコースを閲覧する

有料講座のnote記事を無料で閲覧する

経営者のための人生再構築プログラム×TimeWaverリーディング - 見えない違和感に気づく：経営者の心の声に耳を傾ける

講座URL：https://note.com/tetsuyuukai_com/n/n1e8f1c39a6c6

【このような悩みを解消します】

・ 会社を守るために走り続けているのに、「自分の人生はどこにあるのか」とふと思う瞬間がある

・ 社員や家族の期待を背負い、責任感に押しつぶされそうになることがある

・ 「休みたい」と思っても、罪悪感が先に立ち結局がんばってしまう

・ 大切な経営判断をしているはずなのに、どこか“自由ではない力”に縛られている感覚がある

・ 将来を思い描くとき、胸の高鳴りよりも不安の方が大きくなる

・ 誰にも言えない本音を抱え込み、孤独を感じながら経営を続けている

【今回公開した新講座にご興味をお持ちいただいた方に、特別なご案内です】

会社の見えないエネルギーを無料で分析致します！

経営者として会社を動かす中で、数字や成果だけを追っていませんか？

今回は、会社や自分の“見えない力エネルギーを無料で分析できる機会をご用意しました。

無意識に抱えている課題や停滞ポイントを知ることで、チームの活力や経営判断が格段にスムーズになります。

ご予約はこちらから(https://qjpm0ojs46h9.jp.larksuite.com)

【分析できる内容】

・ 自分自身の思考や感情が会社の意思決定に与える影響

・ チームや会社の潜在的な活力や停滞ポイント

・ 無意識のブレーキや隠れた課題

・ 社長やトップとの関係性が組織に与える影響

・ 成長・改善の優先順位がわかる▼ 今すぐ無料でコースを閲覧する

【体験した方からの感想】

・ 「数字ではわからなかった会社の課題が、一目で見えました」

・ 「自分の考え方のクセや感情のパターンに気づき、行動しやすくなった」

・ 「社員とのコミュニケーションがスムーズになった」

・ 「会社の停滞ポイントがわかり、改善策がすぐに浮かんだ」

【期待できること】

・ 自分自身と会社の状態を客観的に把握できる

・ 無意識のブレーキを知り、日々の意思決定や行動が楽になる

・ チームや社員との関係性をより良くできる

・ 改善すべき優先ポイントが明確になる

・ 会社全体の成長の加速

【さらに深く学びたい方は】

本格的なWEBセミナー「親のためにがんばる人生から抜け出し、自分のために豊かになる突破口が見つかる方法」（約60分）では、今回の内容をさらに深掘りし、実践的な解決策をお伝えしています。

◎無料WEB動画の視聴申請はこちら https://www.tetsugaku-kyokai.com/intro.html

【WEBセミナー詳細】

通常価格：33,000円（税込） 視聴期限：お申込みから5日間 形式：録画版（2倍速視聴、巻き戻し可能） 所要時間：約60分

さらに今なら、個別相談と3つの特典もご用意しています。

▼ 完全版WEBセミナーの詳細を見る

https://www.tetsugaku-kyokai.com

【講師紹介】

坂本 大樹（さかもと ひろき） 人生再構築家 HIROKI SAKAMOTO

所属・肩書き

一般社団法人 哲学を遊ぶ協会 代表理事 TimeWaverオペレーター

一般社団法人「哲学を遊ぶ協会」の代表理事として活動するTimeWaverオペレーター。

子ども3人を育てる兼業主夫としての顔も持ちながら、家族との時間を最優先し、仕事と家庭をバランスよく両立する日々を送っています。

平日は「仕事半分、家事半分」、週末は子どものサッカーや遊びを中心に過ごすなど、家族と深く向き合うことを基盤としたライフスタイルを実践。妻との深い対話を日常の習慣とし、自身を俯瞰しながら整えることを大切にしています。

趣味は自然やエネルギーの高い素材・料理との触れ合いで、心身ともに調和した暮らしを追求。高い視座を持ち、共感し合える仲間とのコミュニティづくりにも挑戦中です。

お金の流れを整理し、メンタル（内面）を整えることに重点を置きながら、事業と人生の再構築を支援することを最も得意としています。

『お金の流れ』と『メンタル』は密接に関係しており、どちらもエネルギーに置き換えることができます。このエネルギーの流れに気づくことで、お金も心も整い豊かになります。

「メンタルが整えばお金の流れも整う」という理念のもと、財務コンサルの本質は数字だけでなく『経営者の内面の変化』を支援することだと考え、多くの経営者・家業継承者の人生再構築をサポートしています。

【一般社団法人 哲学を遊ぶ協会について】

哲学は特別な言葉じゃない。

私達は自分の人生を通じて"自分だけの哲学"を醸していく場を提供しています。

ここは、生き方を深める共感と共鳴の場。 内側にふれ、自分らしく在ることを追求し、内側から世界を変えていく。 そんな人たちが集まるコミュニティです。

【主な活動内容】

経営者向け心理改革プログラム

親の期待や社会的責任から自由になり、本当の自分として経営する方法を伝授

家業継承者向けメンタリング

家業の重圧と向き合い、自分らしい継承の形を見つけるサポート

お金と心の再構築コンサルティング

経済的豊かさと心の豊かさを統合的に実現する独自メソッドの提供

各種セミナー・ワークショップ

生き方・在り方を見つめ直す機会の創出

【お問い合わせ】

一般社団法人 哲学を遊ぶ協会

URL：https://tetsugaku-kyokai.com Email：tetsuyuukai.2449@gmail.com