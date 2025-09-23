ふるさと納税のポイント禁止まであと7日。駆け込み寄付が真っ盛りの今、「海の幸」「海産物」で最も寄付されている人気の返礼品は？「ふるさと納税返礼品ランキング TOP20 海産物編」、9月23日公開。

Groov株式会社

ふるさと納税の“ポイント付与”が禁止されるまで、残りわずか7日。2025年10月1日からポイントが禁止になるため、9月の駆け込み寄付が増加しています。

はじめてのふるさと納税では、駆け込み寄付が始まる前、9月時点で人気の返礼品の中から、人気の自治体がひしめく「海の幸」「海産物」のみに限定した返礼品の申込数を集計。

ふるさと納税に専門特化したメディアサイト「はじめてのふるさと納税」( https://furusato-nouzei.tax/ )は、2025年9月時点で寄付件数が多かった返礼品をまとめた「ふるさと納税返礼品ランキング TOP20 海産物編」を公開しました。

1位は北海道別海町の「ホタテ 訳あり」

2位は北海道白糠町の「いくらの醤油漬け」

3位には鹿児島県大崎町の「うなぎの蒲焼」がランクイン。

人気の返礼品が寄付動向を牽引していることがわかりました。

トピックス

- 「ポイント付与」終了直前！駆け込み需要が急増2025年10月1日からふるさと納税の「ポイント付与」が禁止となります。9月は駆け込み寄付が加速しており、人気返礼品は在庫切れの可能性も。制度変更前の“ラストチャンス”として注目を集めています- 海鮮ジャンルで圧倒的人気 ― ホタテが総合1位に北海道別海町の「訳ありホタテ」が、楽天市場60万品中で上半期総合1位を獲得。圧倒的なコストパフォーマンスと、鍋・バター焼き・シチューなど幅広い調理に対応できる万能性が支持され、寄付件数を大きく牽引しています- 全国から“名産品”がランクイン ― いくら・うなぎも上位常連北海道白糠町の「いくら醤油漬け」や鹿児島県大崎町の「うなぎ蒲焼き」など、各地域の特産品が上位にランクイン。地域色豊かな人気返礼品が全国の食卓に届き、ふるさと納税の楽しみ方を広げています- 高評価レビューとリピート需要が寄付を後押しレビュー★4.7以上の高評価返礼品や、リピーターの多い定番商品が多数ランクイン。品質や味への信頼が寄付行動を後押ししており、満足度の高さがランキングに直結する傾向が見られます

■2025年9月集計 ふるさと納税返礼品ランキング TOP20 北海道編

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/

2025年9月集計 ふるさと納税返礼品ランキング TOP20

【1位】25年上半期 60万品中 総合1位 ホタテ 訳あり 500g～3.2kg

北海道別海町

寄付金額：9,500～88,000円



北海道別海町「訳ありホタテ（500g～3.2kg）」は、2025年上半期の楽天総合ランキングで60万品中1位を獲得した注目の品。鮮度とサイズにバラつきがあるかわりに、圧倒的なコスパが魅力です。発送時期を選べるので、使い切りペースやご家庭の予定に合わせて活用できる点も嬉しいポイント。鍋、バター焼き、シチューなど、いろいろな調理法で楽しめる万能グルメです。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank1

【2位】【内容量が選べる】 いくら醤油漬け

北海道白糠町

寄付金額：9,000～81,000円

粒の存在感と味の深みが際立つ人気ブランド「シラリカいくら」と同じ製法で仕上げた鮭いくらの醤油漬け。鮭由来の大粒卵を、鮮度を封じ込める窒素置換包装と瞬間冷凍技術で、まるで取れたてのような食感と旨みを長期間保持します。味わい深い特製醤油ダレが米との相性も抜群で、贅沢な朝食や海鮮丼、酒肴としても最適。贈答や家族のお祝いにも喜ばれる、満足度の高い逸品です。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank2

【3位】大崎町自慢！ギフト大賞受賞の極上うなぎ蒲焼

鹿児島県大崎町

寄付金額：9,000～13,000円



香ばしく焼き上げた国産うなぎは、ふっくら肉厚で口に広がる旨みと秘伝のタレが絶品。ギフト大賞受賞やランキング1位の実績も納得の美味しさです。不揃いサイズの訳あり品ながら、品質と味は正規品と変わらず大満足。1尾から2尾入りを選べるので、ご家庭用はもちろん贈答用にも最適。スタミナ補給や土用の丑の日にぴったりで、リピーター続出の大人気返礼品です。鹿児島県大崎町から届く極上のうなぎをご堪能ください。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank3

【4位】圧倒的旨さ！銀だら西京漬け訳あり定期便

大阪府泉佐野市

寄付金額：9,000～17,000円



アラスカ沖で育った銀だらは脂のり抜群で、身はふっくら柔らか。香ばしく焼き上げれば、西京みそのまろやかな旨みと魚本来の濃厚なコクが絶妙に溶け合い、まさに「西京漬の王様」と呼ばれる逸品です。サイズ不揃いの訳あり品だからこそ実現できる高コスパも魅力。6切れから20切れまで選べる定期便で、ご家庭用にも贈答用にも最適です。リピーター続出の圧倒的企業努力の味を、泉佐野市のふるさと納税でぜひご堪能ください。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank4

【5位】甲羅組厳選！高級ブラックタイガーむきえび

大阪府泉佐野市

寄付金額：6,000～144,000円



身がしっかりしてプリッとした歯ごたえが魅力の高級ブラックタイガーを、背ワタなしのバタフライカット加工で丁寧に仕上げました。1尾ずつバラ凍結されているので必要な分だけ解凍でき、下処理不要ですぐ調理可能。加熱すると鮮やかな赤色に変わり、食卓を豪華に彩ります。エビマヨやエビチリ、フライなど幅広い料理に大活躍。楽天SOYグランプリ受賞の甲羅組が厳選した逸品を、年末までの配送指定で便利にお届けします。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank5

【6位】＜佐藤水産＞ 鮭ルイベ漬 選べる2個～3個 (1個130g)

北海道千歳市

寄付金額：10,000～15,000円



佐藤水産自慢の「鮭ルイベ漬」は、天然鮭とイクラを“鮭醤油”でじっくり漬けた看板商品。シャキッとした歯ごたえと透明感、そしてとろける旨味が特長で、北海道物産展でも常に人気を誇ります。冷凍のまま保存可能で、ご飯のお供やお酒のおつまみに最適な逸品です。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank6

【7位】訳あり大容量！旨み凝縮の銀鮭切身セット

宮城県気仙沼市

寄付金額：12,500～37,500円



肉厚で脂のり抜群の銀鮭をたっぷり大容量でお届け。熟成による深い旨みとふっくら柔らかな身は、焼き鮭はもちろん、ホイル蒸しやちゃんちゃん焼きなど多彩な料理に活躍します。大きさ不揃いや色飛びなど訳あり理由でお得に提供されますが、味・品質は正規品と同じで安心。1切れずつ冷凍されているため、小分け保存も簡単で必要な分だけ調理可能。家庭用やお弁当のおかずに重宝する、毎日の食卓にぴったりの気仙沼自慢の返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank7

【8位】選べる贅沢！かねふく無着色辛子明太子

福岡県福智町

寄付金額：8,000～20,500円



老舗「かねふく」が誇る無着色辛子明太子は、素材の旨みを引き立てる上品な辛さとぷちぷち食感が魅力。太腹一本物から特上切子まで選べる豊富なバリエーションで、ご家庭用にも贈答用にも最適です。化学的な着色を一切行わず、自然のままの鮮やかな色合いで安心。小分け仕様で使いやすく、ご飯のお供や酒の肴、パスタや料理のアレンジにもぴったり。レビュー★4.76の高評価も納得の逸品を、福智町のふるさと納税でぜひお楽しみください。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank8

【9位】松浦市人気No.1！海鮮醤油漬け漬け丼セット

長崎県松浦市

寄付金額：6,000～26,000円



全国有数の水揚げ量を誇る長崎県松浦魚市場から届く、新鮮なアジ・サバ・ブリを使用した海鮮醤油漬け。胡麻の香ばしさと甘めの特製醤油が絡み合い、漁師飯を思わせる贅沢な味わいです。流水解凍してご飯にのせるだけの簡単調理で、忙しい日も本格海鮮丼が楽しめます。単品パックでお気に入りの魚を堪能するもよし、3種食べ比べで味の違いを楽しむもよし。時短と美味しさを両立した松浦市人気No.1返礼品を、ぜひご家庭でお試しください。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank9

【10位】選べるエンペラーサーモン アトランティックサーモン

北海道白糠町

寄付金額：12,000～16,000円



口に入れた瞬間、とろけるような食感と濃厚な旨みが広がり感動！脂がのっているのにしつこくなく、刺身でもムニエルでも最高に美味しいです。小分けで使いやすく、冷凍でも鮮度抜群。レビュー高評価も納得の品質で、リピート必至の返礼品。白糠町の誇るエンペラーサーモンは、家族の食卓を一気に豪華にしてくれます。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank10

【11位】世界初！じゃばら餌仕立て本マグロ赤身＆トロ

和歌山県串本町

寄付金額：23,000～40,000円

独自開発された“じゃばら餌”で育てられた世界初の本マグロは、生臭さを抑えつつ旨みを最大限に引き出した逸品。もっちりとした食感と濃厚な味わいの赤身、脂がのった上質なトロをセットで楽しめます。500gと1kgから選べるボリュームで、刺身はもちろん手巻き寿司や丼でも絶品。冷凍で鮮度を保ち、年末のお祝い料理にも最適です。高級感あふれる味わいを、ご家庭で気軽に堪能できる串本町自慢の返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank11

【12位】鰺ヶ沢名物！一本釣りスルメイカ天日干し

青森県鰺ヶ沢町

寄付金額：15,000円

青森県鰺ヶ沢町の名物、一本釣りで丁寧に水揚げされたスルメイカを使用した天日生干しイカセット。自然の風と太陽でじっくり干し上げることで、旨みが凝縮され噛むほどに深い味わいが広がります。900g以上、4～6枚入りで食べ応えも十分。軽く炙れば香ばしい香りとともに酒肴にぴったりで、ご飯のおかずやお土産としても喜ばれる逸品です。昔ながらの製法で仕上げた伝統の味を、鰺ヶ沢町から直送でお届けします。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank12

【13位】沼津職人仕込み！訳あり干物たっぷりセット

静岡県沼津市

寄付金額：7,000～12,000円



干物の本場・沼津の職人が旬の魚を目利きし、秘伝の塩汁で仕上げた訳あり干物詰め合わせ。必ずホッケと金目鯛が入り、アジやサバ、カレイなど3種以上をたっぷりセット。訳ありの理由は身割れや規格外ですが、味や品質は正規品と同じで安心です。焼くだけで旨みたっぷり、ホイル焼きや混ぜご飯などアレンジも自在。1.4kg～4.2kgから選べる大容量で、朝食から晩酌のお供まで幅広く活躍。食卓を豪華に彩る満足度抜群の返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank13

【14位】規格外特大！訳ありタラバガニ贅沢セット

大阪府泉佐野市

寄付金額：22,000～54,000円



圧倒的な大きさを誇る5L～8Lサイズの特大タラバガニを、訳あり価格でお届け。規格外やサイズ不揃いながら、味や品質は正規品と変わらず大満足の逸品です。ボイルタイプは解凍するだけでそのまま食べられ手軽、生タイプは焼きガニやカニ鍋、雑炊などで贅沢な旨みを堪能できます。脚や爪肉はハーフカット済みで食べやすさも抜群。年末のご馳走や贈答用にもぴったりの高級感ある化粧箱入り。泉佐野市のふるさと納税で、豪華な蟹三昧をぜひご家庭で。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank14

【15位】安心品質！小分け便利な天然まぐろネギトロ

静岡県焼津市

寄付金額：12,000円



FDA・EUのHACCP認定を取得した安心安全の大坪水産製ネギトロ。新鮮な天然まぐろを使用し、加水せず旨みをそのまま閉じ込めました。MSC認証も取得し、環境にも配慮したサステナブルな逸品です。1パック100gの小分けで計14パック入りだから、食べたい分だけ解凍できて便利。ねぎとろ丼はもちろん、手巻き寿司や軍艦巻きにも最適。低カロリーで栄養価も高く、家族みんなで安心して楽しめる人気返礼品を焼津市からお届けします。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank15

【16位】刺し身でも食べられる鮮度抜群の冷凍生ズワイガニ

北海道根室市

寄付金額：11,000～24,000円



殻むき不要でそのまま食べられるのが本当に便利！ぷりぷりの蟹身は甘みが濃く、お刺身でもしゃぶしゃぶでも絶品でした。鮮度抜群で贅沢感たっぷりなのに、手軽に調理できるのが嬉しいポイント。家族の特別な食事やお祝いの席にぴったりです。北海道根室市のふるさと納税で、こんな高級海鮮を味わえるなんて感動！リピートしたくなる返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank16

【17位】大きくふっくら！特上国産うなぎ蒲焼き4尾セット

宮崎県宮崎市

寄付金額：24,000円



国産うなぎをふっくら香ばしく焼き上げた、特上の蒲焼き4尾セット。計760g以上の大満足ボリュームに、特製たれと山椒、さらに刻みうなぎ1袋も付いた贅沢仕様です。小分けパックで保存や調理も便利。化粧箱入りでギフトや贈答用にも最適です。レビュー★4.80の高評価と総合1位の実績が、その品質と味を裏付けています。丑の日やお祝いごと、自分へのご褒美にぴったりの逸品を、宮崎市自慢の返礼品でぜひご堪能ください。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank17

【18位】網走オホーツク海鮮定期便 全12回豪華セット

北海道網走市

寄付金額：230,000円



毎月届く海の幸にワクワク！毛ガニやタラバ、ホタテやイクラなど、オホーツクの恵みを贅沢に堪能できる豪華定期便です。鮮度抜群で身がぎっしり詰まった魚介は、刺身でも焼き物でも絶品。12回届くので、1年を通して四季折々の海鮮を楽しめるのも魅力。食卓が一気に華やぎ、家族や友人との食事が特別な時間に。網走市のふるさと納税で、この豪華なプレミアグルメ体験をぜひ味わってみてください。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank18

【19位】別海町自慢！旨粒ホタテと濃厚いくら

北海道別海町

寄付金額：26,000～69,000円



北海道野付産の旨みたっぷりホタテと、粒立ち鮮やかな鮭いくらを詰め合わせた贅沢セット。ホタテはプリプリ食感と甘みが際立ち、刺身やバター焼きでも絶品。いくらは特製醤油で漬け込み、濃厚なコクとご飯に絡む旨みが格別です。地元漁協で丁寧に加工されており、鮮度と品質は折り紙付き。内容量が選べるので家庭用にも贈答用にも便利です。レビュー★4.83の高評価が証明する満足度。別海町自慢の海鮮を、ご家庭でぜひお楽しみください。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank19

【20位】焼津発！常備に便利なお得なツナ缶24缶

静岡県焼津市

寄付金額：12,000円



焼津港で水揚げされたキハダまぐろを使用した、便利なプリンスツナ缶24缶セット。常温保存が可能で、防災用の非常食やアウトドア・キャンプにも重宝します。日常の食卓ではサラダやパスタ、サンドイッチなど幅広くアレンジでき、飽きのこない味わいが魅力。24缶入りの大容量だから、ご家庭のストックにもぴったりです。選べる発送時期で計画的に受け取れるのも嬉しいポイント。焼津市自慢のツナ缶を、この機会にぜひ常備してみてください。

https://furusato-nouzei.tax/seafood-rank/#rank20

ふるさと納税の“ポイント付与”終了まで、あと7日！ラストチャンスのふるさと納税。人気の返礼品は在庫切れの可能性もあります。ぜひランキングを参考に、お気に入りの返礼品を見つけてください。

■はじめてのふるさと納税 PV及び成果件数 調査概要

調査主体：はじめてのふるさと納税（ https://furusato-nouzei.tax/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 20,839件、成果報酬成約件数 142件

調査期間：2025年9月1日～2025年9月18日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、母の日.me等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「はじめてのふるさと納税」に関連しない数値も含みます。

※はじめてのふるさと納税 内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています

- はじめてのふるさと納税について

ふるさと納税の返礼品ジャンル別ランキングを毎日300件以上更新して紹介する情報メディアサイトです。ほしい返礼品が見つかる特集・おすすめ記事も100件以上掲載しています。

