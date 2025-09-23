作業着スーツブランド発祥の機能性メディカルウェアブランド「WWS Medical」、3か月待ちの“現役医師監修”メディカルウェアを9月25日(木)より再販売開始

株式会社オアシスライフスタイルグループ

作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」（以下WWS）を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ (所在地：東京都千代田区)は、現役医師監修のもと制作したメディカルウェア「スクラブシャツ」と「スクラブパンツ」を2025年9月25日(木)より再販売を開始いたします。

WWSスクラブ問い合わせページ：https://www.workwearsuit.com/contents/medical-lp_a

WWSは、創業事業である水道工事業の作業着として開発された「スーツに見える作業着」を中心に、作業時やオフィスワーク、プライベートまで、季節やシーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを展開しています。累計販売数40万着を突破し、法人導入企業は2,100社を達成しています。

機能性メディカルウェアブランド「WWS Medical」は、独自開発素材「ultimex/アルティメックス」を使用した機能的かつ軽くて着疲れしない着心地のメディカルウェアを提供しています。WWSを導入している医療業界関係者から、医療現場活動に順応した撥水性やストレッチ性、衛生面から洗濯が可能なこと、軽くて着疲れしない肌当たりの良い着心地から同素材を使用したメディカルウェアの販売を希望する声が多数寄せられたことをきっかけにブランドを設立。現役医師監修のもと、構想から発売まで 1年半をかけて医療従事者が使用しやすい機能性とデザインを兼ね備えた商品を展開してします。

この度、2025年9月25日(木)より「スクラブシャツ」「スクラブパンツ」の再販売を開始いたします。同商品は、福岡県済生会福岡総合病院と埼玉県済生会加須病院の救急科ユニフォームとして導入されています。また、「WWS Medical」では、ドクターカースーツやフライトジャケットなども展開しており、10病院に既に導入されています。

- 導入事例

済生会福岡総合病院 救急科

済生会加須病院 救急医学科

- 「スクラブシャツ」「スクラブパンツ」概要

商 品：スクラブシャツ 税込6,600円

スクラブパンツ 税込8,470円

サイズ：XS/S/M/L/LL/3L

カラー：ダークネイビー/ネイビー/チャコール

機能性：洗濯可・撥水・速乾・ストレッチ・アイロン不要・静電気防止

販 路：WWS公式オンラインストア

商品ページ：

https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EU00504

https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EU00500

特徴：「スクラブシャツ」は胸ポケットとフロントポケットが計3つあり、胸ポケット内にペンを固定できるペン差しが2つ、左のフロントポケット内に医療用PHS（ピッチ）やスマートフォンが入る専用ポケットを完備。患者様と接触する際に静電気が起こりにくいように両脇下、裾、袖口、首後ろの計7か所に放電テープを配置。容易に着脱できるよう、右肩口をドットボタン仕様にしました。「スクラブパンツ」はウエストを総ゴムにし、股上を深めにすることで動きやすいデザインに。ポケットはサイドポケットとバックポケット以外に、ファスナー付きポケットの計5つ。スクラブシャツ同様、腰と裾の4か所に放電テープを配置しました。

- 現役医師監修のメディカルウェアブランド「WWS Medical」

メディカルウェアブランド「WWS Medical」は、独自開発素材「ultimex」を使用した機能的かつ軽くて着疲れしない着心地のメディカルウェアを提供しています。WWSを導入している医療業界関係者より同素材を使用したメディカルウェアの販売を希望する声が多数寄せられたことをきっかけにブランドを立ち上げました。現役医師監修のもと、構想から発売まで 1年半をかけて医療従事者が使用しやすいデザインのスクラブを開発し、2024年5月より販売しています。

特設ページ：https://www.workwearsuit.com/contents/medical-lp_a

- 会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-17 晴花ビル3F