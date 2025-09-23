大分県の総合不動産企業・大分ベスト不動産、「AI社長」導入で業務標準化と営業力向上を実現

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、大分県大分市に本社を構える大分ベスト不動産株式会社(https://www.c21oita.com/)（代表取締役：坂井史明）に、「AI社長(https://ai-syacho.com/)」を導入し、坂井社長の経営理念や価値観を反映した大分ベスト不動産様専用の「AI大分ベストさん」を開発・提供したことをお知らせいたします。

概要

大分ベスト不動産株式会社（以下、同社）は、賃貸仲介・管理から売買仲介、新築・リフォーム工事まで、住まいに関わる総合的なサービスを提供する不動産企業です。「日本で一番サービスの良い不動産会社」を目指す経営理念のもと、地域の皆様の住まいの夢を支えています。今回導入する「AI大分ベストさん」は、この理念と同社の価値観を基盤に、業務標準化と営業力向上、そして創業から22年で培った貴重な経験とノウハウの組織的継承を目的としています。「迷った時はベストさんに聞こう！」「24時間いつでも、あなたの頼れる先輩」をコンセプトに、全社員が安心して相談でき、高品質なサービスを提供できる体制づくりを目指しています。

大分ベスト不動産株式会社について

同社は、「日本で一番サービスの良い不動産会社」を目指し、大分県大分市に拠点を置く総合不動産企業です。平成16年11月より「センチュリー21坂井建設」として営業を開始し、平成21年8月に大分ベスト不動産株式会社を設立。現在では年間900件の不動産取引実績を誇り、九州トップクラスの実績を持つ企業へと成長しています。

主力事業は、アパート・マンション、貸家の賃貸仲介・管理、土地建物の売買仲介、土地の有効活用、相続等の不動産コンサルティング、各種リフォーム・新築工事、損害保険・生命保険代理業など、住まいに関わる幅広いサービスを展開しています。

同社は、以下の価値観を大切にしています

AI社長導入の背景・目的

- お客様との出会いを大切にし、1つ1つのご縁に感謝する- お客様の満足のために誠心誠意尽くす- 地域に根ざした不動産の頼れるコンサルタントとして、お客様をサポートし続ける- 常に学び続けることの大切さを忘れず、お客様と地域の皆様と一緒に発展する

同社では、事業拡大と取引件数の増加に伴い、サービス品質の均一化と業務標準化が重要な課題となっていました。特に、新人からベテランまで全社員が同じ高品質なサービスを提供し、「日本で一番サービスの良い企業」を実現するための仕組みづくりが急務となっていました。

また、創業からV字回復、九州トップクラスまでの22年間で培った貴重な経験とノウハウを、個人の経験に留めるのではなく、会社の財産として組織的に継承し、活用する体制の構築も求められていました。

これらを踏まえ、株式会社THAが提供する「AI社長」の導入により、以下の効果を期待しています。

AI社長とは

- 業務標準化と営業力向上 いつでも安心して相談できる環境で、企業理念に基づいた判断軸を全社員が実践できるよう支援し、3年でセンチュリオン達成をサポートする仕組みを構築します。- サービス品質の均一化 新人からベテランまで同じ高品質なサービスを提供し、「日本で一番サービスの良い企業」を全員で実現できる体制を整備します。- 22年の経験とノウハウの組織的継承 年間900件の不動産取引で得た顧客情報や、各事業で蓄積したノウハウを会社の財産として標準化し、継承します。- トラブル対応の統一化 クレームや困難な案件への対応方法を標準化し、誰が担当しても同じ成果を出せる体制を実現します。- 新卒育成の加速化 3年で副主任、5年で主任という成長目標を、24時間いつでも相談できる環境でサポートし、配属転換も活性化します。

「AI社長」は、汎用AIによる没個性化の危機から中小企業の「会社らしさ」を守る、企業オリジナルのAIチャットサービスです。

導入されたAI社長「AI大分ベストさん」の特徴

会話例（イメージ）

代表者コメント

- 企業理念を生きた判断基準に変換 - 過去の模倣ではなく、企業が目指す理想の姿を体現し、抽象的な企業理念を日々の業務における具体的な判断基準として機能させます。- 二層構造による会社らしい回答 - RAG技術による社内知識の検索・活用と、徹底的なヒアリングで言語化された企業の価値観を統合し、その会社にしかできない深みのある回答を実現します。- 24時間対応のバーチャル相談窓口 - 社員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから、まるで理想的な上司に相談するように気軽に質問でき、企業理念に基づいた具体的なアドバイスを受けられます。- 中小企業の持続的成長を支援 - 単なる業務効率化を超え、社員の働きがいや心の支えとしても機能し、企業独自の競争優位性を保ちながら持続的成長を支援する「理念を生きた判断基準に変える」AIパートナーです。- 坂井社長の「日本で一番サービスの良い不動産会社」という理念と価値観を反映- 不動産業界の現場で直面する判断の悩みに、理念と実践の両軸から助言- 年間900件の取引実績と22年のノウハウを基盤とした具体的なアドバイス- 新人からベテランまで、いつでも頼れる優しい先輩として機能- 「迷った時はベストさんに聞こう！」をコンセプトに、24時間安心して相談できる環境を提供- お客様一人一人との深いコミュニケーションを重視する同社の姿勢を体現- トラブル対応から営業手法まで、統一された高品質なサービス提供をサポート大分ベスト不動産株式会社 代表取締役 坂井 史明 コメント

私たちは「日本で一番サービスの良い不動産会社」を目指し、お客様との出会いを大切にし、1つ1つのご縁に感謝しながら事業を続けてまいりました。しかし、事業拡大に伴い、私たちが大切にしてきた価値観やノウハウを全社員に均一に伝えることの難しさを感じていました。

今回導入した『AI大分ベストさん』には、年間900件の不動産取引で得た顧客情報、22年間で培った経験とノウハウ、そして私たちの経営理念がしっかりと組み込まれています。AIが導入されても、社員の仕事がなくなるわけではありません。むしろ、ルーティン作業はAIに任せて、お客様一人一人との深いコミュニケーションや新しいサービスの企画など、より創造的で価値の高い仕事に集中してもらいたいのです。

「迷った時はベストさんに聞こう！」をコンセプトに、24時間いつでも頼れる先輩として、全社員の成長と、お客様により良いサービスの提供を支援してくれることを期待しています。AI時代だからこそ、人と人との絆を大切にし、地域の皆様により深く貢献していきたいと思います。

株式会社THA 代表取締役 西山 朝子 コメント

坂井社長の「日本で一番サービスの良い不動産会社」への強い想いと、お客様一人一人を大切にされる姿勢に深く感銘を受けました。22年間で培われた貴重な経験とノウハウを組織の財産として継承し、全社員が安心して高品質なサービスを提供できる環境づくりのお手伝いをさせていただけたことを光栄に思います。

不動産という人生の重要な選択に関わる業界で、AI大分ベストさんがお客様の満足と社員の皆様の成長を支援し、大分ベスト不動産様のさらなる発展に貢献できれば幸いです。

【大分ベスト不動産株式会社について】

- 住所： 〒870-0268 大分県大分市大字政所2150番地(センチュリーモール内）- 代表取締役： 坂井史明- 事業内容： アパート・マンション、貸家の賃貸仲介・管理、土地建物の売買仲介、土地の有効活用、相続等の不動産コンサルティング、アパート・マンションのリフォーム工事、アパート・マンションの新築工事、住宅新築工事・リフォーム工事、損害保険・生命保険代理行

【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

- AI社長サービスページ： https://ai-syacho.com/- お問い合わせ先： 株式会社THA 広報部- Email: info@tha-inc.com- URL: https://tha-inc.com/(https://tha-inc.com/)