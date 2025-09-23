土地家屋調査士試験【2026年合格目標】上級カリキュラムリリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、土地家屋調査士試験【2026年（令和8年度）合格目標】上級カリキュラムをリリースいたしました。

合格レベルの知識がある方を対象に、本試験で戦うための実戦力を引き上げるカリキュラムです。

択一式では、既出の知識だけでなく、本試験で狙われそうな未出の重要論点も網羅。多くの方が苦手とする穴埋め問題も多数用意しています。記述式では、計算や作図など技術面の強化もカバー。あらゆる角度からの出題に対応できます。

こんな方にオススメ

・土地家屋調査士試験合格まであと1歩の方

・ご自身で足りない弱点がはっきりしている方

・インプットをやりつくしたので勉強の仕方を変えたい方

・苦手なところ・分からないところをピンポイントに解決したい方

■合格実績

■カリキュラムの特長

学習上級者に必要なものだけを詰めた最適なカリキュラム構成

上級者向けに、実践的な演習に特化したカリキュラムです。

学習上級者向けの講座で合格に必要な知識をスピーディーに総整理・総復習し、過去問の解説講義を視聴することで、知識を理解できているか確認していきます。

登記申請書のひな形や、講師の実際の解法手順を動画でお見せするなど、記述式対策もばっちり。さらに作図力・計算力を補強するための講座もご用意しています。もちろん法改正にも対応しており、答練や模試で直前期の学習の総仕上げもできます。

土地家屋調査士試験合格まであと1歩の方が弱点を補強し、実践的な演習を積むことで合格を勝ち取るカリキュラムです。

重要論点を一問一答形式できっちり学ぶ！

今までインプットをやりつくし、合格まであと一歩の学習経験者は、試験範囲を一から学び直す必要はありません。

本カリキュラムでは、択一式や記述式の穴埋めにおける重要な論点を一問一答形式でアウトプットする講座から学習を始めていただきます。学習初期の段階で、理解が曖昧になっていた論点をピンポイントにとらえることができ、効率的に弱点を補強し、合格に向けて確実な学力向上を目指せます。

全10講座中、9講座にアウトプット素材をご用意。あらゆる角度から演習できる！

知識はインプットだけでは決して身につきません。アウトプットによって初めて身につきます。本カリキュラムに含まれる10個の講座のうち、9個の講座でアウトプット素材をご用意しています。アガルートの土地家屋調査士試験対策カリキュラムのなかで最もアウトプットの比重が高いです。

択一式だけに留まらず、記述式で必要な「計算」「穴埋め」「申請書」「作図」の全てに対して、あらゆる角度で圧倒的な演習量を積むことができます。

大好評の記述実演講座がさらに進化！

記述式の解説は、文字情報では伝わりにくい要素が多くあります。特に、計算や作図の手順は言葉で説明されても分かりません。そこで、講師が解いている映像を直接お見せすることによってこれらの問題を一気に解消しました。まさに「百聞は一見に如かず」です。

そして今回、この大好評の映像解説がさらに進化。対象年度を【平成22年度～令和7年度】まで大幅に拡大し、より盤石な対策を可能にしました。近年の傾向から過去の重要論点まで、万全の準備で試験に臨むことができます。

苦手な分野から集中的に学習が始められる

各アウトプット教材は、それのみで完結するようにできています。参考としての学習スケジュールはご用意していますが、これに限らず、苦手な分野から集中的に取り組んで、弱点を克服することが可能です。いつでもどこからでも始められるのが、当カリキュラムの特徴です。

■フォロー制度

やり切る力を習慣にする、合格への最短距離バーチャル校舎で悩みも不安も全て解決！

バーチャル校舎は、物理的な校舎を超えた学習の場です。アガルートでは、バーチャル校舎に来ればなんでも解決する！そんな場を作りました。校舎では仲間と切磋琢磨できるゼミや不定期イベントなどを実施し、質問ができる相談ブースも用意されています。双方向の学びを提供し、合格まで伴走します。実際に校舎に通学する必要がないため、学生、社会人問わず全員が手軽に密度の高いサポート、学習環境を受けることが可能です。オンライン予備校でありながら、通学制予備校よりも濃厚な双方向コミュニケーションを実現いたします！

【毎月配信】ホームルーム

受講生からのアンケート（勉強方法と学習内容）をベースに講師がお届けする毎月の動画コンテンツです。みなさんのお悩みを解消するとともに最新通達や法改正、新しい試験傾向など、直近のホットなトピックスをお届けします！モチベーション維持やペースメーカーにご利用ください。

短答セルフチェックWebテスト

本試験の過去問を利用したWeb上のテストです。特定の範囲が終わったらWebテストを受けて、定着度を確認することができます。インプット講義を受けながら、過去問レベルの問題を目にすることで、択一知識の定着度がぐっと上がります。

■継続を支える最適な学習環境

学習に最適な受講環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師や有資格者が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

場所を選ばず問題演習！「オンライン演習サービスTOKERUKUN」

「オンライン演習サービスTOKERUKUN」では、お手持ちのスマートフォンで択一式試験の過去問を繰り返し解くことができます。 場所を選ばずに学習できるので、移動中などの隙間時間で択一式の解答力を磨くことができます。

■合格特典・割引制度

合格特典

カリキュラムをお申込みいただいた方が対象の試験に合格された場合、合格特典がございます。

割引制度

再受講割引、受験経験者割引、他校乗換割引、家族割引など各種割引制度を設けております。

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

