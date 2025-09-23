電話代行サービスのボンズコミュニケーション、高圧受電設備の24時間対応コストを10分の1に削減
株式会社ボンズコミュニケーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山本篤史）は、高圧受電設備の管理会社が直面していた24時間緊急対応の課題を解決した事例を発表しました。
導入後は、人件費を月100万円から10万円に抑え、緊急対応の質を維持したまま業務効率化を実現しました。
導入の背景：24時間体制による過大な負担とコスト
高圧受電設備の管理会社は、社会インフラを守る重要な役割を担っており、漏電や停電といった緊急事態への迅速な対応が求められていました。そのため、社員が24時間365日いつでも電話に対応できる体制を構築していました。
しかし、実際には以下のような深刻な課題を抱えていました。
緊急性の低い通知が集中：点検終了や軽微な異常などもすべて緊急窓口に届き、担当者の携帯電話は昼夜を問わず鳴り続ける状態。
膨大な人件費：常時待機体制を維持するため、月100万円にものぼるコストが発生。
労働環境の悪化：担当者は休日や夜間でも休めず、精神的・肉体的な疲労が蓄積。離職リスクが高まる懸念もありました。
こうした状況は、社員のウェルビーイングを損ない、事業の持続可能性を揺るがす大きな問題となっていました。
ボンズコミュニケーションの提案
ボンズコミュニケーションは、属人化した運用からの脱却と効率化を両立するため、デジタルツールを活用した最適化ソリューションを提案しました。
導入した主な施策
１．IVR（自動音声応答）の導入
着信時に内容を自動で判別し、緊急案件は24時間体制の窓口へ、非緊急案件は営業時間内窓口へ振り分け。不要な電話を大幅に削減し、担当者が緊急対応に集中できる環境を整備。
２．通知の自動選別とチャットワーク連携
設備から発生するアラートを自動でフィルタリングし、緊急度の低いものは排除。
緊急性の高い通知のみをチャットワークに自動連携し、関係者全員がリアルタイムで情報を共有可能に。
これにより、担当者が真に必要な情報だけに対応できる仕組みを実現しました。
ボンズコミュニケーションの電話代行導入の成果
導入後、次のような定量・定性的な成果が得られました。
- 人件費を10分の1以下に削減：月100万円かかっていた人件費が約10万円にまで減少。
- 電話件数の効率化：月70～80件の電話を自動振り分けし、無駄な着信を削減。
- 緊急対応の精度向上：本当に必要な案件だけに集中できるため、対応スピードと質が大幅に改善。
- 担当者の負担軽減：休日や夜間も安心して休める体制が整い、労働満足度が向上。
結果として、お客様企業は「コスト削減」「効率化」「サービス品質向上」を同時に達成することができました。
ボンズコミュニケーションが選ばれる理由
- デジタルツール活用：非効率な運用を可視化し、ツールを組み合わせて最適な仕組みを構築。
- 課題に即した提案力：お客様の状況を深く理解し、現場に即したカスタマイズを実施。
- 持続的成長支援：一時的な対応ではなく、長期的な業務変革と成長を支援する伴走姿勢。
ボンズコミュニケーションは今後も、コスト削減と効率化を同時に実現するソリューションを提供し、企業の持続可能な成長をサポートしてまいります。
