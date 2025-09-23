仲里依紗と楽しむクロックスの“秋冬スタイル”　リアルな日常シーンで使える3コーディネートを限定公開

クロックス・ジャパン合同会社

レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、2025年9月23日（火）より、仲里依紗さんを起用したスペシャルムービーをクロックス公式オンラインストアにて展開いたします。

Crocs Japan公式YouTube 「仲里依紗x crocs - 私の#こんな時にクロックス。」

https://www.youtube.com/watch?v=mKjF8SsEhcU

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mKjF8SsEhcU ]

夏のコーディネートに続く第2弾として、今回は「秋のおでかけ」をテーマに3日間の様々なシーンに合わせたクロックスのスタイリング「私の、#こんな時にクロックス」を、仲里依紗さんが披露します。特に今回は仲さんの秋冬のとある日を切り取ったようなリアルな動画となっており、日常での使いやすさや快適な履き心地はもちろん、自身がプライベートでクロックスを愛用していることも語られています。ちょっとした外出だけでなく、華やかなスタイルや、コーディネートの「抜け感」を表現するアクセントとしても取り入れやすい、オールマイティーなクロックスの楽しみ方を実感できる内容となっています。

メインとなる着用アイテムは、ブランドを象徴する定番モデル「クラシック クロッグ」や、ボア付きで暖かさを兼ね備えた「クラシック ラインド クロッグ」、またキレイめなスタイリングにも合わせやすい厚底の「クラシック ベイ クロッグ」が登場。ソックスとの相性も抜群で、秋冬ならではのレイヤードスタイルを提案しています。

また、仲さんがお気に入りのジビッツ(TM) チャームを紹介するシーンも見どころの一つ。特に愛犬家の仲さんらしい、ワンちゃんをモチーフにしたスタイリングや、立体的なアイテムを使ってゴージャスにまとめたスタイリングは必見です。さらに、動画内ではクロッグ型のミニポーチも使用されており、遊び心あるアクセントとして登場します。どの場面で身に着けているのか、ぜひ探しながらご覧ください。

クロックスは、「夏のフットウェア」というイメージを超え、ジビッツ(TM) チャームによるカスタマイズやソックスとのレイヤードによって秋冬も快適かつスタイリッシュに楽しめるシューズへと進化しています。仲さんの自由な感性を通して、「一年を通じて楽しめるクロックス」の新しい魅力を発信する今回のキャンペーン。スペシャルムービーを通して、秋冬のクロックススタイルの幅広い可能性をご体感ください。

▼公式オンラインストアキャンペーン特設ページ

URL：https://www.crocs.co.jp/campaign/naka-riisa.html

【ジビッツ(TM) チャームとは？】

クロックスのシューズの穴に取り付け、デコレーションが楽しめるチャームです。文字やキャラクター、ラインストーンなど様々なデザインを展開し、常時約300種類もある中から自由にカスタマイズを楽しむことができます。色とりどりのジビッツ(TM) チャームのアレンジにより誰でも簡単に「自分だけのクロックス」を楽しむことができ、履くだけで日常を特別なものに変えてくれます。

【仲里依紗さん 着用アイテム】

クロックス クラシック クロッグ(https://www.crocs.co.jp/p/crocs-classic/10001.html?cid=001)

カラー：White

サイズ：22cm～31cm

価格：7,700円（税込）

クロックス クラシック ベイ クロッグ(https://www.crocs.co.jp/p/crocs-classic-bae-clog-w/206302.html?cgid=collections-bae&cid=001)

カラー：Black

サイズ：20cm～27cm

価格：11,000円（税込）

クロックス クラシック ラインド クロッグ(https://www.crocs.co.jp/p/crocs-classic-lined-clog/203591.html?cgid=women-footwear-clogs&cid=10M)

カラー：Black

サイズ：20cm～31cm

価格：8,800円（税込）

クラシック クロッグ ポーチ バッグ チャーム(https://www.crocs.co.jp/p/classic-clog-pouch-bag-charm/212288.html)

カラー：White

価格：1,650円（税込）

ジビッツ(TM) チャーム ※一部抜粋

製品名（左から）：

アルファベットD 価格：660円（税込）

ゴールデン レトリバー パピー 価格：660円（税込）

ゴールドティンセルポム 価格：770円（税込）

ブラックパールビーデッドボウ 価格：770円（税込）

オパレッセントメタファイブパック 価格：2620円（税込）

【キャンペーン着用アイテム取扱店舗一覧】

クロックスオンラインストア（https://www.crocs.co.jp/）

クロックス直営店

クロックス アウトレット ストア

クロックスパートナーストア

その他クロックス取扱店舗

クロックス直営店舗一覧・ストアニュース（https://www.crocs.co.jp/company/store-page.html）

※在庫がない場合もございますので、詳細は各店舗へお問合せください。

【仲里依紗さんプロフィール】

仲 里依紗（なか りいさ）

ドラマ、映画に出演する他、ファッション誌では、モデルとして活躍。幅広い役柄を演じる演技力で評価されている。また、自身のインスタグラムでは、家族との私生活が垣間見える投稿やファッショニスタとして人気を集める。2020年4月よりYouTube チャンネルも開設。近年の主な出演作に、NHK「大奥」、Netflix「離婚しようよ」、TBS「不適切にもほどがある！」がある。昨年放送のNHK連続テレビ小説「おむすび」では平成時代を生きるヒロインの姉役として出演。時代を象徴するキーパーソンとして物語の主軸を担う。

公式インスタグラムアカウント：https://www.instagram.com/riisa1018naka/

【crocs】

クロックス社（NASDAQ：CROX）は、女性、男性、子供向けのカジュアルフットウェアの世界的リーダーであり、快適さとスタイルが消費者に愛され続けています。同社のブランドにはクロックスとHEYDUDEがあり、製品は卸売と直販を通じて85以上の国で販売されています。クロックス社に関する詳細は、investors.crocs.com(https://investors.crocs.com/overview/default.aspx)を訪問してください。同社のブランドについては、www.crocs.co.jp(https://www.crocs.co.jp/)またはwww.heydude.com(https://www.heydude.com/)をご覧いただくか、インスタグラム、Xで@crocsjp または@heydudeをフォローしてください。

公式オンラインストアキャンペーン特設ページ： https://www.crocs.co.jp/campaign/naka-riisa.html

クロックス公式インスタグラムアカウント：https://www.instagram.com/crocsjp/

クロックス公式Ｘアカウント：https://x.com/crocsJP