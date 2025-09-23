「スーツアップ2025年地方応援キャンペーン」第38弾（中国、四国）のお知らせ

株式会社スーツ

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、「スーツアップ2025年地方応援キャンペーン」第38弾として、中国、四国の社員数100名未満の中小・中堅企業、スタートアップを対象に割引キャンペーンを実施いたします。

スーツアップ2025年地方応援キャンペーン第38弾

チームでかんたん、毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールの経営支援クラウド「スーツアップ」（以下「スーツアップ」といいます。）β版では、無料お試し（7日間）をご利用いただけます。まずはスーツアップを操作してみて、チームのタスク管理に踏み出してみてください。

スーツアップ 無料お試しはコチラ :https://app.suitup.jp/auth/signup

１．「スーツアップ2025年地方応援キャンペーン」第38弾の概要

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=A_Su3dWaA4w ]

当社では、「スーツアップ2025年地方応援キャンペーン」第38弾として、中国、四国の社員数100名未満の中小・中堅企業やスタートアップ（以下「中小企業等」といいます。）を対象に、2025年9月23日から10月3日までの期間中に、スーツアップのお問い合わせフォームにご応募いただいた後に、有料プランの申込みをしたお客様を対象に、2025年12月まで20％割引となるキャンペーンを実施いたします。

キャンペーンへの参加をご希望するお客様は、以下のお問い合わせフォームよりご応募ください。「お問い合わせ内容」に「スーツアップ2025年地方応援キャンペーン」とご記載ください。

https://suitup.jp/contact-form/

当社のシミュレーションによれば、仮に社員数30名の会社で、上司と部下間で1日2回8分のタスクの進捗確認が発生した場合、1ヶ月(営業日20日計算)で119万円ものコストがかかることになります。中小企業にとって決して小さくないこのコスト負担額は、チームのタスク管理を導入し、チームのタスクの「見える化」をすることで大きく改善することができます。



しかしながら、株式会社ヌーラボ調べ（※ 2023年10月6日～10月10日までの間、従業員1,000人以下の企業・団体に勤める経営者・役員・会社員を対象にした「タスク管理の現状や課題」に関する調査）によれば、タスク管理の方法は、主に個人のタスク管理のための利用が想定される「メールやカレンダー機能」が31.2％、「手書きのメモや手帳、ノート」が30.6％、「ビジネスチャット」が14.3％である一方、チームのタスク管理のための利用が想定される「Excelやスプレッドシート」は25.2％、「タスク管理専用ツール」は11.7％しかない状況です。



そのため、当社では、まずはチームのタスク管理を導入することが、中小企業等の労働生産性を高めることの第1歩だと考え、「スーツアップ2025年地方応援キャンペーン」を行うことにいたしました。



今後とも、当社では、中小企業等がかんたんにチームのタスク管理を導入・運用できるように、継続してスーツアップに関する割引キャンペーンを開催してまいります。

２．スーツアップのサービス概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=02lutwYgLRE ]

経営支援クラウド 「スーツアップ」 - かんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理

URL：https://suitup.jp

スーツアップは、チームでかんたん、毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。表計算ソフトのような操作で、チームの業務を「見える化」して、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。チームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。

プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。なお、β版スタートキャンペーンとして、2025年9月30日までは期間限定で初期費用は無料です。

３．会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

会社サイト ： https://suits.co.jp

運営サイト ：

タスク管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

プロジェクト管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

ToDoリストなら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

記事サイト（ご参考）：

１．タスク管理ツールおすすめ10選！導入するメリット・選び方のポイントを解説(https://suitup.jp/blog/15851/)

２．カンバン方式でタスク管理を成功させる！基本手順と注意点まとめ(https://suitup.jp/blog/18127/)

３．マイクロマネジメントはハラスメントになる？特徴と対処法を徹底解説(https://suitup.jp/blog/18449/)

株式会社スーツ

※ 「全社タスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134529/40/ja)、「全社プロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)、「チームのタスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129333/40/ja)、「チームのプロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129334/40/ja)、「タスクの見える化」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125233/40/ja)、「タスク雛型」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125234/40/ja)、「ワークマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028213/40/ja)及び「タスクマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028214/40/ja)は当社の登録商標です。