プレイ開始: STEAM DECK LCD 256GB 割引セールを開催！

2025年9月23日 ー KOMODOは、日本、韓国、香港、台湾のお客様を対象に、Steam Deck LCD 256GBモデルを期間限定20％割引でご提供することをお知らせします。本セールは、KOMODOのSteam Deckストア（https://steamdeck.komodo.jp/）、および本モデルを取り扱う正規取扱店舗にて、10月7日午前2時（日本時間）まで実施されます。

Steam Deck LCD 256GB: 59,800円 → 47,840円

※割引対象は、Steam Deck LCD 256GBモデルのみとなります。

※LCD 256GBモデルは、以下の正規取扱店舗リスト内「LCD」と記載された店舗にて販売されます。

https://steamdeck.komodo.jp/authorized-retail-stores/

在庫状況、およびセール開始日は店舗により異なります。詳細は各販売店までお問い合わせください。

Steam Deck LCD セール中──お気に入りゲームを持ち歩いて、新たな冒険へ！

Steam Deck は、世界的に人気の高いAAAタイトルを含む、20,000以上のあらゆるジャンルのゲームが動作するパワフルなオールインワン携帯型ゲーミングPCです。使いやすさ、人間工学、快適さを追求し設計されており、各ゲーマーのプレイスタイルに合わせたカスタマイズも可能です。

KOMODO Steam Deckストア： https://steamdeck.komodo.jp

KOMODOについて (https://komodo.jp/(https://komodo.jp/))

東京とホノルルを拠点にするKOMODOは、未来のゲーム、およびマンガ業界を形作る製品に取り組んでいます。KOMODO HAWAI'Iは、NIUHIを開発し、「OneShot」や「ポケットミラー～黄金の夢」、「初音ミク ロジックペイントS＋」、「A列車で行こう」シリーズなど、100タイトル以上のPCおよびゲームコンソール向け人気タイトルをパブリッシングしています。また、東京に拠点を置く株式会社KOMODOは、SFアクションシリーズ『MOON CIDERS（ムーンサイダー）』のオリジナルマンガのプロデュースを手がけるほか、アメリカValve社が開発したポータブルゲーミングPC「Steam Deck」の日本、香港、台湾、韓国における正規販売パートナーです。