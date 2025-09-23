ふるさと納税のポイント禁止まであと6日。駆け込み寄付が真っ盛りの今、「お肉・ハンバーグ」で最も寄付されている人気の返礼品は？「ふるさと納税返礼品ランキング TOP20 お肉編」、9月24日公開。

Groov株式会社

ふるさと納税の“ポイント付与”が禁止されるまで、残りわずか6日。2025年10月1日からポイントが禁止になるため、9月の駆け込み寄付が増加しています。

はじめてのふるさと納税では、駆け込み寄付が始まる前、9月時点で人気の返礼品の中から、人気の自治体がひしめく「お肉・ハンバーグ」のみに限定した返礼品の申込数を集計。

ふるさと納税に専門特化したメディアサイト「はじめてのふるさと納税」( https://furusato-nouzei.tax/ )は、2025年9月時点で寄付件数が多かった返礼品をまとめた「ふるさと納税返礼品ランキング TOP20 お肉・ハンバーグ編」を公開しました。

1位は宮崎県宮崎市の「豚肉ロースバラエティセット」

2位は宮崎県宮崎市の「宮崎牛ロース＆ハンバーグ」

3位には滋賀県竜王町の「近江牛100％ハンバーグ」がランクイン。

人気の返礼品が寄付動向を牽引していることがわかりました。

- 「ポイント付与」終了直前！お肉カテゴリでも駆け込み需要が加速2025年10月1日からの「ポイント付与」禁止を前に、9月はお肉・ハンバーグの返礼品にも駆け込み寄付が集中。特に人気商品は在庫切れリスクも高まり、制度変更直前ならではの動きが注目されています- 豚肉から高級和牛まで！宮崎市の返礼品が1位・2位を独占ランキング1位は「宮崎県産豚肉ロースバラエティセット」、2位は「宮崎牛ロース＆ハンバーグ」。ボリュームと品質を兼ね備えた内容で、宮崎市が“お肉返礼品の聖地”として存在感を示しました- 日本三大和牛もランクイン ― 近江牛100％ハンバーグが3位に滋賀県竜王町の「近江牛100％ハンバーグ」が3位に登場。肉汁あふれる本格派の味わいに加え、便利な個包装仕様で家庭でも特別感を味わえると支持を集めています。ブランド牛の魅力がランキングを押し上げました- 小分け・簡単調理の利便性が人気のカギにランキング上位には、部位ごとに小分けされた豚肉セットや、レンジで調理できるチキン南蛮、湯煎で温めるだけのデミハンバーグなど、利便性に優れた返礼品が多数登場。忙しい家庭でも楽しめる手軽さが、寄付動向を後押ししています

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/

【1位】大満足！宮崎県産豚肉ロースバラエティセット

宮崎県宮崎市

寄付金額：10,000～20,000円



ボリューム満点で大満足！ロースや肩ロースのスライス、生姜焼き用、しゃぶしゃぶ用に加え、切り落としやハンバーグまで入った充実の内容でした。部位ごとに小分けされているので冷凍庫にストックしておくと本当に便利。生姜焼きは柔らかく旨みたっぷり、しゃぶしゃぶは脂の甘さが際立ち、家族も大喜び。ハンバーグは肉汁ジューシーで子どもたちのお気に入りになる事間違いなし。レビュー高評価も納得の、リピートしたくなる返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank1

【2位】脂の甘みと旨みが絶品！宮崎牛ロース＆ハンバーグ

宮崎県宮崎市

寄付金額：14,000～45,000円



一口食べた瞬間に「これぞ和牛！」と感動。宮崎牛や黒毛和牛のロースステーキは、脂の甘みと赤身の旨みが絶妙で、鉄板焼きやBBQでも大活躍でした。贅沢な厚切りながら柔らかく、家族で特別な日にいただくのにぴったり。さらに小分けパックのジューシーハンバーグもセットで、普段の夕食やお弁当にも大助かり。子どもから大人まで笑顔になる万能な返礼品です。高級感と使いやすさを兼ね備えた大満足のセットです。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank2

【3位】近江牛100％！肉汁あふれる贅沢ハンバーグ

滋賀県竜王町

寄付金額：6,000～15,000円



ジューシーで肉汁たっぷり！日本三大和牛「近江牛」を贅沢に使用した本格ハンバーグは、旨みがぎゅっと詰まった濃厚な味わい。淡路島産玉ねぎの甘みが加わり、ふっくらと柔らかな食感に仕上がっています。1つ200gの大満足サイズで、夕食のメインや特別な日のごちそうにもぴったり。個包装で冷凍保存できるので必要な分だけ調理でき、とても便利。松阪牛や神戸牛に並ぶブランド牛を気軽に楽しめる、竜王町自慢の逸品です。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank3(https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank2)

【4位】氷温熟成！特製ダレ仕込み牛ヒレ切り落とし

大阪府泉佐野市

寄付金額：6,000～39,000円



驚くほど柔らかくてジューシー！氷温熟成で旨みを引き出した牛ヒレを特製ダレで漬け込み、一口サイズにカット済みだから焼くだけで本格サイコロステーキが完成。味付きなので忙しい日でも簡単に調理でき、丼や炒め物、カレーの具材にも大活躍でした。500gごとの小分けパックで冷凍庫にもスッキリ収納でき、必要な分だけ解凍できるのも便利。サイズ不揃いの訳ありながら味は一級品。家族全員が笑顔になる、リピート必至の返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank4

【5位】数量限定！宮崎牛赤身スライス贅沢セット

宮崎県日南市

寄付金額：10,000～102,000円



肉質等級4等級以上の宮崎牛は、赤身でも驚くほど柔らかくジューシー。旨みが濃厚で、すき焼きやしゃぶしゃぶ、焼肉など幅広い料理で大活躍します。脂がしつこくなく上品な味わいなので、幅広い世代に好まれるのも魅力。小分けパックで届くので保存や調理も便利です。数量限定企画でリピーターが続出しているのも納得。家庭の食卓が一気に華やぐ贅沢なお肉を、ぜひふるさと納税でご堪能ください。特別な日にも普段使いにもおすすめの逸品です。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank5

【6位】小分け便利で料理自在！都城産豚肉詰め合わせ

宮崎県都城市

寄付金額：10,000～21,000円



ボリュームたっぷりで家族みんなが大満足！ロースや肩ロース、バラ、モモなど様々な部位がセットになっていて、料理の幅が一気に広がります。しゃぶしゃぶ、生姜焼き、炒め物や煮込みまで、毎日の献立に大活躍。小分けパックで届くので冷凍庫にストックしやすく、必要な分だけ解凍できるのも便利です。総合・精肉ランキング1位獲得も納得の品質と使いやすさ。都城市ならではの美味しい豚肉を存分に楽しめる、リピート必至の返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank6

【7位】肉厚10mm！花巻名物ジューシー厚切り牛タン

岩手県花巻市

寄付金額：15,000円



厚さ約10mmの贅沢カットで食べ応え抜群！肉厚でジューシーな牛タンは、噛むほどに旨みが広がり感動しました。塩味でしっかり味付けされているので、解凍して焼くだけで本格的な牛タン焼きが楽しめます。500g×2パックの小分けで届くから、BBQや家族の食卓、特別な日のごちそうに大活躍。品質管理も徹底されていて安心です。幅広い年代に愛される味わいで、リピーターが続出するのも納得。花巻市自慢の人気返礼品をぜひご家庭で。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank7

【8位】レンジで簡単！本場特製タルタル付きチキン南蛮

宮崎県都城市

寄付金額：10,000～26,000円



宮崎のソウルフード・チキン南蛮が自宅で手軽に楽しめる大満足セット！揚げたての鶏肉に特製甘酢ダレがしっかり絡み、付属のタルタルソースをかければ本場の味そのもの。レンジで温めるだけの簡単調理なので、忙しい日の夕食やお弁当のおかずにもぴったりです。1.4kgからたっぷり5.88kgまで選べるボリュームで、家族みんなで楽しめるのも魅力。累計出荷数13万件突破が品質を証明する、都城市自慢の逸品です。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank8

【9位】宮崎牛10種食べ比べ！贅沢焼肉＆ハンバーグ

宮崎県宮崎市

寄付金額：22,000～66,000円



焼肉好きにはたまらない豪華セット！モモ、ロース、バラ、ミスジ、ヒレなど宮崎牛の人気部位を10種類も食べ比べできる贅沢さに感動しました。脂の甘みと赤身の旨みが絶妙で、どの部位も柔らかくジューシー。さらに肉汁あふれるハンバーグ付きで子どもたちも大喜びでした。小分けパックで届くので保存しやすく、BBQや家族のお祝いに大活躍。レビュー高評価の逸品で、リピートしたくなる返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank9

【10位】6部位を絶妙配合！九州黒毛和牛ハンバーグ

佐賀県唐津市

寄付金額：10,000～12,000円

ひと口食べれば肉の旨みがじゅわっと広がる贅沢な黒毛和牛ハンバーグ。ロースの豊かな旨味、モモの赤身の力強さ、バラのジューシーさなど、6種の部位を絶妙に配合し、噛むたびに奥深い味わいが楽しめます。ふっくら仕上がりながらも肉の食感がしっかり残り、満足感は抜群。ソースをかけても、そのままでも美味しくいただけました。ご家庭用はもちろん、贈り物にも最適な逸品。唐津市ならではのこだわりが詰まったハンバーグです。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank10

【11位】厚切り薄切り選べる！泉佐野牛タンセット

大阪府泉佐野市

寄付金額：8,000～50,000円

厚切りはジューシーで食べ応え抜群、薄切りは程よい塩加減でご飯もお酒も進む！サイズ不揃いの訳あり品ですが、味と品質は大満足。独自調合の塩で下味が付いているので、解凍して焼くだけで本格的な牛タンが楽しめました。小分けパックで届くので保存も便利。600g～1.8kgから選べるボリューム感で、家族の食卓やBBQにもぴったりです。泉佐野市の自信作をぜひ一度試してみてください。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank11

【12位】累計4000万件突破！鉄板焼きデミハンバーグ

福岡県飯塚市

寄付金額：10,000～16,000円

累計4,000万個突破の大人気ハンバーグ！ふっくらジューシーな食感に、コク深い特製デミソースが絡んで絶品でした。個数を選べるので、家族用にも一人暮らし用にもぴったり。冷凍小分けで届くから保存も便利で、湯煎やレンジで温めるだけの簡単調理。忙しい日の夕食やお弁当のおかずに大活躍です。10個から20個まで選べる大容量でコスパも抜群。子どもから大人まで大満足の味わいで、リピート必至の返礼品です。飯塚市自慢の逸品をぜひ！

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank12

【13位】選べる大容量！旨み凝縮の牛ハラミ小分け

大阪府泉佐野市

寄付金額：5,000～30,000円

柔らかくジューシーな牛ハラミが特製ダレで味付けされていて、ご飯にもお酒にも相性抜群！焼くだけで本格焼肉の味わいが楽しめました。さらに、旨みが凝縮された牛すじ佃煮付きで、食卓の満足感が一気にアップ。400gから3kgまで選べるボリュームと小分けパック仕様で、冷凍保存や調理も便利。訳あり価格ながら品質は抜群で、総合1位獲得も納得です。リピートしたくなる泉佐野市自慢の人気返礼品、ぜひ一度味わってみてください。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank13

【14位】満足度98％超！佐賀牛切り落とし贅沢セット

佐賀県嬉野市

寄付金額：12,000～19,000円

柔らかくて旨みたっぷり！A4ランク以上の佐賀牛を贅沢に切り落とした人気の返礼品です。すき焼きやしゃぶしゃぶはもちろん、炒め物や煮込み料理にも万能に使えて、食卓が一気に華やぎます。500gと1kgから選べる容量は、小分け保存にも便利で、必要な分だけ解凍できるのが嬉しいポイント。寄附者満足度98.7％という高評価も納得の味わいで、リピートしたくなること間違いなし。嬉野市自慢の佐賀牛をぜひご家庭でお楽しみください。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank14

【15位】赤身×霜降り！宮崎牛2種食べ比べセット

宮崎県都城市

寄付金額：10,000～32,000円

赤身の旨みと霜降りの甘み、どちらも楽しめる贅沢な宮崎牛セット！肩ロースはきめ細かい霜降りが広がり、口の中でとろける美味しさ。ウデやモモは赤身と脂身のバランスが良く、噛むほどに旨みが増します。カット方法や容量、発送時期が選べるので使い勝手も抜群。すき焼き、しゃぶしゃぶ、ステーキなど幅広い料理に活躍し、家族みんなで大満足できる返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank15

【16位】熊本産！選べるうまかチキン大容量セット

熊本県氷川町

寄付金額：8,000～26,500円

熊本県産の「うまかチキン」は、小分けパックで届くので冷凍庫にそのままストックできてとても便利。もも肉はジューシーで旨みが濃く、照り焼きや唐揚げにぴったり。むね肉は脂控えめでヘルシーなのに柔らかく、サラダや蒸し料理に最適でした。3種類のセットから選べるので、好みや用途に合わせて注文できるのも嬉しいポイント。抗生物質不使用で安心して食べられるのも魅力です。ボリュームたっぷりで家族みんなが満足できる、大容量返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank16

【17位】赤身の王様！国産馬刺し上ロース＆たてがみ

熊本県荒尾市

寄付金額：14,000円

とろけるような柔らかさと甘みが絶品！上ロースの赤身と、たてがみの濃厚な旨みを重ねて食べると、まるで大トロのような贅沢な味わいに感動しました。50gずつ小分けパックなので、新鮮さを保ちながら必要な分だけ解凍できて便利。国産ならではの安心感に加え、グリコーゲンを豊富に含むため甘みが引き立ち、ヘルシーなのも嬉しいポイント。馬刺し好きにはもちろん、初めての方にもおすすめしたい逸品です。家族や友人と食べ比べも楽しめます。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank17

【18位】柔らか赤身が絶品 北海道別海牛焼肉

北海道別海町

寄付金額：10,000～28,000円

柔らかくジューシーな赤身が魅力の別海牛焼肉セット。脂の甘みと肉本来の旨みが絶妙で、焼くだけで専門店の味が楽しめました。小分けパックで届くので、必要な分だけ解凍できてとても便利。BBQや家族の焼肉、ちょっと贅沢な晩ごはんに大活躍です。総合1位を獲得した人気返礼品だけあって品質は折り紙付き。ボリュームも十分でコスパも抜群。リピーター続出の理由がわかる逸品で、別海町のふるさと納税を選んで本当に良かったと思える返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank18

【19位】醤油・みそ・水炊き！選べる国産牛もつ鍋

福岡県遠賀町

寄付金額：10,500～13,500円

ぷるぷる食感と旨みたっぷりの国産黒毛和牛の小腸を使った贅沢もつ鍋セット！醤油味・みそ味の王道スープや、水炊きとのセットまで選べるのが嬉しいポイントです。自宅で本格的な味が楽しめ、〆のちゃんぽん麺や雑炊まで大満足。脂は甘く、臭みがなく、家族みんなで「おいしい！」と大絶賛でした。8～12人前のボリュームでお届けなので、大人数の集まりや寒い日のごちそうにぴったり。手軽に本場の味を味わえる返礼品です。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank19

【20位】便利な300g小分け！北海道産こま切れ豚

北海道更別村

寄付金額：11,000～24,000円

小分け300gパックが本当に便利！必要な分だけ解凍できるので、炒め物や煮物、カレーなど日々の料理に大活躍しました。お肉は柔らかく旨みが濃くて、シンプルに塩コショウで炒めるだけでもご飯が進みます。大容量なのに真空パックで鮮度も安心、コスパの良さに感動しました。家計応援にもぴったりで、常に冷凍庫にストックしておきたい北海道の恵みをたっぷり味わえる一品。

https://furusato-nouzei.tax/meat-rank/#rank20

ふるさと納税の“ポイント付与”終了まで、あと6日！ラストチャンスのふるさと納税。人気の返礼品は在庫切れの可能性もあります。ぜひランキングを参考に、お気に入りの返礼品を見つけてください。

■はじめてのふるさと納税 PV及び成果件数 調査概要

調査主体：はじめてのふるさと納税（ https://furusato-nouzei.tax/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 20,839件、成果報酬成約件数 142件

調査期間：2025年9月1日～2025年9月18日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、母の日.me等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「はじめてのふるさと納税」に関連しない数値も含みます。

※はじめてのふるさと納税 内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています

- はじめてのふるさと納税について

ふるさと納税の返礼品ジャンル別ランキングを毎日300件以上更新して紹介する情報メディアサイトです。ほしい返礼品が見つかる特集・おすすめ記事も100件以上掲載しています。

■はじめてのふるさと納税 メディア概要

運営会社：株式会社ローカル（熊本県熊本市）

運営代行会社：グルーヴ株式会社 （千葉県柏市）

・株式会社ローカルについて

株式会社ローカルは、熊本県熊本市に本社を置く、「地方創生」をテーマに事業を展開する企業です。ECサイト運営、ふるさと納税支援、飲食店の経営などを通じて、地方の産品や魅力を全国に発信しています。

株式会社ローカル : https://lo-cal.co.jp/

・グルーヴ株式会社について

グルーヴ株式会社は、母の日.meや父の日.jpなど、ギフト特化型WEBメディアサイトの運営と、EC×DX化の企画・支援事業やECでのソムリエの機械化を推進し、ユーザーが求める商品を提案する診断提案型ECシステムの構築を支援する事業を中心とした会社です。

グルーヴ株式会社 : https://www.groov.co.jp/