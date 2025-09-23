特定非営利活動法人miraito

特定非営利活動法人miraito（所在地：岩手県岩手郡岩手町、理事長：上田彩果）は、こども家庭庁が主催する初の全国イベント「こどもの居場所づくりオールミーティング」に登壇いたします。

本イベントは、全国で子ども・若者の居場所づくりに取り組む運営者、支援者、自治体担当者が一堂に会し、孤独や孤立の課題解決に向けた「居場所」の未来を共に考える場です。

上田は第1部セッションにて「10代の居場所ユースセンター」をテーマに、岩手町での実践をもとにお話しします。地方から全国へ、若者が安心して集える場の可能性を発信する貴重な機会となります。

---

開催概要

日時：2025年9月25日（木）13:00～15:00

会場：渋谷区児童青少年センターフレンズ本町（東京都渋谷区）

主催：こども家庭庁

対象：居場所運営者・支援者・自治体担当者 ほか

視聴：一般の方もオンライン視聴可能（事前申込制）

▶︎ 参加申込フォーム

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=_6DkBnJJi0qvMEVxNh0TRINNEsG-rcxOuE-MzEIRl9RUQUM0QUNETU1CUjFOSFNPSkVLWEg1QzVRVyQlQCN0PWcu&route=shorturl(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=_6DkBnJJi0qvMEVxNh0TRINNEsG-rcxOuE-MzEIRl9RUQUM0QUNETU1CUjFOSFNPSkVLWEg1QzVRVyQlQCN0PWcu&route=shorturl)

---

NPO法人miraitoについて

miraitoは、岩手県岩手町を拠点に「生きたい生き方へチャレンジできる居場所と共育の選択肢を地域と共に創る」ことをMissionに掲げ、ユースセンター運営や若者支援、地域連携プロジェクトを展開しています。人口2万人に満たない地方自治体から、すべての若者が自分らしさを諦めずに生きられる社会を目指しています。

---

本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人miraito（みらいと）

所在地：岩手県岩手郡岩手町江刈内10-8

メール：info@miraito.org

公式サイト：https://miraito.org

---