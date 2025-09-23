「第三回全国高校生政策甲子園」今年の最優秀賞が決定しました

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（所在地：千代田区麹町2丁目12-1 VORT半蔵門7F、会頭：外口真大、以下「日本JC」）が主催する「第三回全国高校生政策甲子園」の最優秀賞が決定しましたのでお知らせいたします。

「第三回全国高校生政策甲子園」の最優秀賞は、インターネットを活用した国民投票により、2025年9月1日（月）から20日（土）までの20日間の投票期間のうち、「設定テーマ部門」「自由テーマ部門」それぞれにおいて獲得票数が最も多いチームに決定しました。国民投票の投票総数は、昨年の8,500票を上回り、過去最多15,166票を記録しました。たくさんのご投票、誠にありがとうございました。

最優秀賞に選出されたチームは、提言を行った政策テーマを所管する大臣または関係省庁にて、後日、政策報告会を予定しております。

最優秀賞

１.設定テーマ部門：未来の日本を創造する !! 持続可能なデジタル政策 !

岐阜高校アグリ班（岐阜県立岐阜高等学校／岐阜県）

政策テーマ：農業機械のご近所シェアリングプラットフォームによる、農業の省力化と担い手確保に向けた新たな支援

■プレゼン動画はこちら(https://youtu.be/zA2gki-ZBw0)

２.自由テーマ部門：あなたは総理大臣 !! 地域の社会課題と明るい未来 !

Re.Truther（大阪府立鳳高等学校／大阪府）

政策テーマ：正しい情報こそ、最強のライフライン!! ～情報災害から命を守るために～

■プレゼン動画はこちら(https://youtu.be/rRuHL96Qdkk)

全国高校生政策甲子園とは

全国高校生政策甲子園とは、全国の高校生を対象にした政策コンテストです。設定されたテーマに基づき高校生が社会課題について考え、政策を立案し、実際に政府に届ける機会を提供することで、若者の政治への興味関心や議論できる環境を創出し、主権者意識を育んでもらうことを目的に、日本JCが2023年より開催しています。

今年で3回目となる全国高校生政策甲子園は、設定テーマ部門「未来の日本を創造する !! 持続可能なデジタル政策！」と自由テーマ部門「あなたは総理大臣 !! 地域の社会課題と明るい未来！」の2部門で政策を募集。過去最多となる、全国33都府県から352チーム約1,500名のエントリーをいただきました。書類選考、地区予選大会を経て、各部門8チーム（2部門合わせて16チーム）が決勝大会に進出し、投票特設ページに公開された政策動画・政策概要からインターネットによる国民投票（投票総数15,166票）で、今年度の「最優秀賞」が決定いたしました。

