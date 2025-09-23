早稲田大学 英語Podcast番組「Rigorous Research, Real Impact」 第2シーズン エピソード1 配信開始 “Translanguaging and Identity”

早稲田大学（東京都新宿区、総長：田中愛治）は、英語Podcast番組「Rigorous Research, Real Impact」の新エピソード「Translanguaging and Identity: Research in the Japanese Context 」を2025年9月23日に配信を開始しました。スマートフォン専用アプリやインターネット、Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music、YouTubeの各プラットフォームを通じて、「無料」で聞くことが出来ます。

エピソード 1: “Translanguaging and Identity: Research in the Japanese Context”

第2シーズンの初回エピソードでは、ゲストのムラー セロン 准教授（人間科学学術院）がMCを務める博士後期課程学生の 柴思原（柴田海） 氏とともに、日本の社会言語学的文脈においてのトランスランゲージング（言語を相互に結びつき、同時に協働して働くものと捉える概念）の研究について語ります。また、今回のエピソードでは、ムラー准教授が教鞭をとる人間科学学術院の英語学位プログラムに関する紹介や、日本でのキャリアを検討している研究者に向けて、早稲田大学で研究活動に取り組むことの魅力やユニークな機会などについてお話いただきます。

“Waseda University Podcasts: Rigorous Research, Real Impact”

第2シーズンについて:

早稲田大学の英語Podcast番組、「Waseda University Podcasts: Rigorous Research, Real Impact」の第2シーズンは全8回の15分ほどのエピソードでお送りします。優れた研究者をゲストとして招き、最近取り組んでいる研究内容、日本にある早稲田大学での研究者・教員としての活動、そして、早稲田の英語学位プログラムの魅力について語り、紹介していきます。日本の大学への進学を検討しているリスナー、大学院でのさらなる学びを考えている現役学生、そして学際的アプローチを重視する大学で働くことを検討している研究者などにとって最適な番組です。

エピソード配信スケジュール（予定）

エピソードは2週間ごとに1本ずつ配信します。

※予定は変更となる場合があります。

■エピソード2（配信日: 2025年10月7日）：

ハーツハイム ブライアン ヒカリ 准教授 （国際学術院）

“Hideo Kojima and the Art of Game Design”

■エピソード3（配信日: 2025年10月21日）：

ブフ アレキサンダー 教授 （国際学術院）

“Social Construction of Territorial Disputes in Northeast Asia”

■エピソード4（配信日: 2025年11月4日）：

セドン ジャック 准教授 （政治経済学術院）

“Market Makers: The Politics of Market Design”



早稲田大学について

早稲田大学では現在6学部と15研究科で英語学位プログラムを提供しています。日本学生支援機構（JASSO）の2024年の報告では早稲田大学は日本国内で最も多くの留学生を毎年受け入れていることが報告されています（※1）。さらに、QS世界大学ランキング（分野別）2024では、早稲田大学は人文・芸術系（総合順位65位）および社会科学・経営系（総合順位99位）の広い分野で世界トップ100にランクインしています（※2）。

