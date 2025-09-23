「イムジン河」「帰って来たヨッパライ」から60年！「あの素晴しい歌をもう一度コンサート2026阪」開催！！

「イムジン河」「帰って来たヨッパライ」から60年！ 青春の歌！時代の歌！私たちの人生がここにある 「あの素晴しい歌をもう一度コンサート２０２６大阪」開催！！

2026年3月23日（月）に「あの素晴しい歌をもう一度コンサート２０２６大阪」が大阪・オリックス劇場で開催されることが決定した。





「あの素晴しい歌をもう⼀度コンサート」 は、 “時代を彩った名曲・ ヒット曲をアーティストが観客と⼀緒になって楽しむ”というコンセプトで 2018 年にスタートしたコンサート。⼤阪公演は３度⽬の開催となる。

このコンサートのタイトル「あの素晴しい歌をもう一度コンサート」は、作詞・北山修、作曲・加藤和彦による楽曲「あの素晴しい愛をもう一度」に由来する。

この楽曲を生み出したきたやまおさむと加藤和彦らが1965年に結成した「ザ・フォーク・クルセダーズ（（通称：フォークル）」は、関西のアンダーグラウンドシーンで活動を展開。1967年、フォークルの解散を記念して、自主制作盤のアルバム「ハレンチ」を制作する。この「ハレンチ」に収録されていたのが後に大ヒット曲となる「帰って来たヨッパライ」や、アマチュア時代から歌い続けてきた「イムジン河」であった。「ハレンチ」の収録曲は関西のラジオで次第に注目を集め、京都では「イムジン河」、神戸では「帰って来たヨッパライ」が特に人気を集めた。そして、1967年12月25日、「帰って来たヨッパライ」が東芝からリリースされると、ラジオの深夜放送ブームとも相まって、オリコンで史上初のミリオンヒットを記録。日本中を席巻した。来年2026年は、「帰って来たヨッパライ」のメジャーリリースから60年目となる年。この記念すべきタイミングで行われる今回の公演には、豪華な出演陣が顔を揃える。

出演者には、「あの素晴しい愛をもう一度」の作詞者・きたやまおさむの他、「愛燦燦」「シクラメンのかほり」など多くの名曲を生み出してきた小椋佳、シャンソンをはじめ幅広いジャンルの楽曲を歌うクミコ、ジローズとして「戦争を知らない子供たち」（作詞は北山修）をヒットさせ、ソロでも「ANAK（息子）」など名曲を生んだ杉田二郎、「或る日突然」「誰もいない海」などのヒット曲を持つ白鳥英美子と芥川澄夫によるフォークデュオのトワ・エ・モワ、関西発の5人組コーラスグループで、ボニージャックスの後継として各地で活動を展開するベイビーブー、「大阪で生まれた女」「ネグレスコ・ホテル」のBORO、そしてフリーアナウンサーの角淳一が決定している。

バンドメンバーは、バンドマスターを務める高田漣（ギター）、ハタヤテツヤ（ピアノ）、高木大丈夫（ギター＆コーラス）、吉永涼（コーラス）を迎え、珠玉の名曲たちを鮮やかに蘇らせます。

チケットの最速先行販売は、9月23日（火・祝）午前10時から。時を経て、今もなお新鮮に響く名曲の数々を、音楽界のレジェンドたちの歌と演奏、そして深夜ラジオのレジェンドのトークをたっぷりと味わい、お楽しみいただきたい。





＜公演概要＞

「あの素晴しい歌をもう一度コンサート２０２６大阪」

⽇時︓2025年3⽉23⽇(⽉) 開場 15:15／開演 16:00

会場︓オリックス劇場(旧⼤阪厚⽣年⾦会館) （〒550-0013 ⼤阪市⻄区新町 1 丁⽬ 14 番 15 号 ）

出演者：

小椋佳

きたやまおさむ

クミコ

杉田二郎

角淳一

トワ・エ・モワ

ベイビーブー

BORO

※50音順

チケット料⾦（全席指定・税込） ︓11,000 円

先⾏受付︓

2025年9⽉23⽇(火・祝)10:00～ 【先着受付】※予定枚数に達し次第終了

［電話受付］

CNプレイガイド：TEL 0570-08-9920〈Cコード：265-383〉音声自動対応（全日24時間受付）

［WEB受付］

イープラス／チケットぴあ／ローソンチケット／CNプレイガイド

⼀般発売︓後⽇発表

主催︓あの素晴しい歌をもう⼀度コンサート2026⼤阪実⾏委員会

後援︓FM COCOLO

協⼒︓808/リバティ・コンサーツ

企画・製作︓ニッポン放送 ミックスゾーン

公式ホームページ︓https://www.anosuba.net/

お問い合わせ︓キョードーインフォメーション 0570-200-888 ＜平日12:00～17:00※土日祝休＞

＜予定楽曲＞

「愛燦燦」「風」「虹と雪のバラード」「大阪で生まれた女」他

※変更の場合はご了承ください。