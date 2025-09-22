『都市伝説解体センター』グッズがCOSPAより初登場！予言のカードと噂されるイルミナカードのパスケースなど〈東京ゲームショウ2025〉での先行販売も決定！【株式会社コスパ】
公式キャラクターアパレル・グッズのCOSPAブランドより『都市伝説解体センター』新作グッズが登場。
『都市伝説解体センター』新作グッズが一挙登場。
センター長“廻屋渉（めぐりやあゆむ）”のTシャツをはじめ、福来あざみ、ジャスミンのＴシャツラインナップ。
予言のカードと噂されるイルミナカードのパスケースには注目です。
都市伝説解体センターのマークがデザインされたステッカーシリーズに大きなトートバッグも揃います。
これら新商品は、2025年12月発売予定でコスパオフィシャルショップ、コスパ通販ほかにて予約受付中。
◆COSPA（コスパ）／『都市伝説解体センター』商品情報はこちら
https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/02186/mode/series
さらに、2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）での先行販売も決定。詳しくは〈東京ゲームショウ2025〉コスパブース出展情報ページよりご確認頂けます。
【先行販売】
〈東京ゲームショウ2025〉コスパブース情報
https://www.cospa.com/cospa/special/tgs/
■商品情報
商品名：廻屋渉 解体 Tシャツ
発売日：2025年12月上旬予定
【先行販売情報】
■2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）にて先行販売予定。
※Sサイズにつきましては先行販売はございません。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
サイズ：S/M/L/XL
素材：綿100％
カラー：NAVY
価格：3,300円（税込）
「5.6オンス」の生地を使用したタフな一枚。
-------------------------------
商品名：福来あざみ Tシャツ
発売日：2025年12月上旬予定
【先行販売情報】
■2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）にて先行販売予定。
※Sサイズにつきましては先行販売はございません。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
サイズ：S/M/L/XL
素材：綿100％
カラー：SUMI
価格：3,300円（税込）
「5.6オンス」の生地を使用したタフな一枚。
-------------------------------
商品名：ジャスミン Tシャツ
発売日：2025年12月上旬予定
【先行販売情報】
■2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）にて先行販売予定。
※Sサイズにつきましては先行販売はございません。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
サイズ：S/M/L/XL
素材：綿100％
カラー：SLATE
価格：3,300円（税込）
「5.6オンス」の生地を使用したタフな一枚。
-------------------------------
商品名：都市伝説解体センターTシャツ
発売日：2025年12月上旬予定
【先行販売情報】
■2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）にて先行販売予定。
※Sサイズにつきましては先行販売はございません。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
サイズ：S/M/L/XL
カラー：BLACK/SAND KHAKI
価格：3,300円（税込）
「5.6オンス」の生地を使用したタフな一枚。
-------------------------------
商品名：都市伝説解体センター ラージトート
発売日：2025年12月上旬予定
【先行販売情報】
■2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）にて先行販売予定。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm
素材：綿100％
カラー：BLACK
価格：1,980円（税込）
大容量で、エコバッグとしても活躍！
・イベントやお買い物で活躍する大型サイズ
・裏面は無地です
-------------------------------
商品名：イルミナカード パスケース（ナスカン付き）
発売日：2025年12月上旬予定
【先行販売情報】
■2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）にて先行販売予定。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
サイズ：（約）10.5cm×7cm
素材：PUレザー
価格：1,650円（税込）
予言のカードと噂されているアイテム
・ワンポケットタイプのパスケース。
・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。
（カードの種類によっては対応していないものもございます）
・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。
・便利なナスカン付きで様々なシーンで活躍します。
・美麗な高精細フルカラープリント。
・高級感のある合皮製。
・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！
・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！
-------------------------------
商品名：都市伝説解体センター 屋外対応ステッカー
発売日：2025年12月上旬予定
【先行販売情報】
■2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）にて先行販売予定。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
サイズ：（約）縦14×横9cm
素材：合成紙、PP
価格：770円（税込）
光や水に強いので車やバイクなどに貼ってもOK！
・こちらは屋外での使用に適した商品となります。
・耐水・耐UV仕様なので乗り物（車・バイク・自転車など）やヘルメット、スノーボードなどにも最適です。
※ご使用上の注意※
・ざらついた面や曲面など強い粘着力が必要な箇所には適しておりません。
・貼り付ける面に水分や汚れなどがついていると吸着力が弱くなります。水分や汚れがついていない綺麗な状態をご確認の上、シール全面に圧力を加えしっかりと貼り付けてください。
・紙素材や、剥がす際に傷める恐れがある素材には貼り付けないでください。
・PE(ポリエチレン)素材、エンボス加工やコーティング加工された小箱、木や石(自然物)、麻袋、不織布には貼り付けないでください。
・バイクのエンジン付近など高温になる場所や、冷蔵庫など低温環境での使用は避けてください。粘着力低下の原因となります。
・貼る素材や場所によってはシールが剥がれやすくなることがあります。
・ステッカーを剥がすと跡が残る場合がございますのであらかじめご了承ください。（ステッカー表面を温めて剥がすと綺麗に剥がすことができます）
・ご使用状況や貼り付け後の周囲の環境によっても異なりますが、耐用年数の目安は約1～2年となります。（粘着力や印刷の保持期間）
-------------------------------
商品名：都市伝説解体センター ミニステッカーセット
発売日：2025年12月上旬予定
【先行販売情報】
■2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセで開催の〈東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）〉内、コスパブース（物販ブース：Hall9 09-W116）にて先行販売予定。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
サイズ：（約）6×6cm以内、4枚セット
素材：紙、PP
価格：770円（税込）
複数枚セットで楽しみ方色々！
・身の回りのもののカスタムにオススメな、ミニサイズのステッカーセットです。
・4枚入りなので小物などに貼ったり、スマホやタブレットのケースに挟んだり色々な場所に色々な楽しみ方ができちゃいます。
・コレクションアイテムとしても。
※ステッカーを剥がすと跡が残る場合がございますのであらかじめご了承ください。(ステッカー表面を温めて剥がすと綺麗に剥がすことができます)
※直射日光や水流に長時間当て続けるのは、変色や品質低下に繋がりますのでお避けください。
■権利表記
(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES
発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPA（コスパ）
┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
