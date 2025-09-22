10月27日 平塚東真土にインドアゴルフ練習場がオープン
全打席最新シミュレーターを導入、プロインストラクターが在籍しています。プロインストラクターのレッスンで課題を発見し、データを元にした練習で最短最速でスコアアップを実現できます。
こんな悩みをお持ちの方におすすめ！
スイングのフォームが上手くいかない…
日々練習しているが、スコアがなかなか100を切らない…
ラウンドに行きたい日に雨や風などの天候条件が悪い…
インパクトの瞬間がわからないから、まっすぐ飛ばない…
打ちっ放しなどに行くと、混んでいることが多い…
ゴルフェクト24が結果を出せる9つの理由
最新マシンの導入
平塚市屈指の7台導入
ワンポイントレッスン受け放題
安心の予約制
24時間365日営業
駐車場有！
導入マシン紹介
トラックマン
クラブヘッドスピードやボールスピード、スピン量、飛距離など26項目以上のデータを瞬時に計測します。データを視覚的に確認しやすく、練習効果を高めます。
GDR+
ゴルフボールの飛距離、スピン量、打ち出し角度、ボールスピードなどを高精度で測定する弾道測定器です。スイングカメラも搭載しています。AI診断を通したショット診断機能により、レベルに合った効率的な練習が可能になっています。
POD-PRO
ゴルフのスイングを測定して、スイングの形やクラブの動きを詳しく教えてくれる機器です。カメラメーカだからできる超高性能な画像分析が特徴です。スウェーなどのスイングのエラーが一目でわかるので、スイング改善に役立ちます。
設備のご案内
広々全7打席（VIPルーム含む）
■プレオープンのご案内■
日時：2025年10月6日（月）から2025年10月26日（金）
時間：11：00～20：00
予約なしで入場可能
■グランドオープンのご案内■
日時：2025年10月27日（月）
時間11：00～20：00
練習には予約が必要です
見学は予約なしでも行えます
店舗情報
GOL‐FECT２４（ゴルフェクト24）
2025年10月27日(月)オープン
営業時間：11:00～20:00
営業形態：24時間365日営業
住所：神奈川県平塚市東真土1-1-1
アクセス：平塚駅より車で12分 平塚総合運動公園より車で6分
会社概要
有限会社ゆたか
代表：菊地正尚
本社住所：神奈川県横浜市緑区中山4-32-16
URL：https://gol-fect24.com/