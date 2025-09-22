10月27日　平塚東真土にインドアゴルフ練習場がオープン

有限会社ゆたか

全打席最新シミュレーターを導入、プロインストラクターが在籍しています。プロインストラクターのレッスンで課題を発見し、データを元にした練習で最短最速でスコアアップを実現できます。

こんな悩みをお持ちの方におすすめ！

スイングのフォームが上手くいかない…

日々練習しているが、スコアがなかなか100を切らない…

ラウンドに行きたい日に雨や風などの天候条件が悪い…

インパクトの瞬間がわからないから、まっすぐ飛ばない…

打ちっ放しなどに行くと、混んでいることが多い…

ゴルフェクト24が結果を出せる9つの理由

最新マシンの導入平塚市屈指の7台導入ワンポイントレッスン受け放題安心の予約制24時間365日営業駐車場有！

導入マシン紹介

トラックマン

クラブヘッドスピードやボールスピード、スピン量、飛距離など26項目以上のデータを瞬時に計測します。データを視覚的に確認しやすく、練習効果を高めます。

GDR+

ゴルフボールの飛距離、スピン量、打ち出し角度、ボールスピードなどを高精度で測定する弾道測定器です。スイングカメラも搭載しています。AI診断を通したショット診断機能により、レベルに合った効率的な練習が可能になっています。

POD-PRO

ゴルフのスイングを測定して、スイングの形やクラブの動きを詳しく教えてくれる機器です。カメラメーカだからできる超高性能な画像分析が特徴です。スウェーなどのスイングのエラーが一目でわかるので、スイング改善に役立ちます。

設備のご案内

広々全7打席（VIPルーム含む）

■プレオープンのご案内■

日時：2025年10月6日（月）から2025年10月26日（金）

時間：11：00～20：00

予約なしで入場可能

■グランドオープンのご案内■

日時：2025年10月27日（月）

時間11：00～20：00

練習には予約が必要です

見学は予約なしでも行えます

店舗情報

GOL‐FECT２４（ゴルフェクト24）

2025年10月27日(月)オープン



営業時間：11:00～20:00

営業形態：24時間365日営業

住所：神奈川県平塚市東真土1-1-1

アクセス：平塚駅より車で12分 平塚総合運動公園より車で6分



会社概要

有限会社ゆたか

代表：菊地正尚

本社住所：神奈川県横浜市緑区中山4-32-16

URL：https://gol-fect24.com/