10月27日　平塚東真土にインドアゴルフ練習場がオープン

有限会社ゆたか

全打席最新シミュレーターを導入、プロインストラクターが在籍しています。プロインストラクターのレッスンで課題を発見し、データを元にした練習で最短最速でスコアアップを実現できます。



こんな悩みをお持ちの方におすすめ！


スイングのフォームが上手くいかない…


日々練習しているが、スコアがなかなか100を切らない…


ラウンドに行きたい日に雨や風などの天候条件が悪い…


インパクトの瞬間がわからないから、まっすぐ飛ばない…


打ちっ放しなどに行くと、混んでいることが多い…



ゴルフェクト24が結果を出せる9つの理由



最新マシンの導入


平塚市屈指の7台導入


ワンポイントレッスン受け放題


安心の予約制


24時間365日営業


駐車場有！

導入マシン紹介



トラックマン

クラブヘッドスピードやボールスピード、スピン量、飛距離など26項目以上のデータを瞬時に計測します。データを視覚的に確認しやすく、練習効果を高めます。






GDR+

ゴルフボールの飛距離、スピン量、打ち出し角度、ボールスピードなどを高精度で測定する弾道測定器です。スイングカメラも搭載しています。AI診断を通したショット診断機能により、レベルに合った効率的な練習が可能になっています。






POD-PRO

ゴルフのスイングを測定して、スイングの形やクラブの動きを詳しく教えてくれる機器です。カメラメーカだからできる超高性能な画像分析が特徴です。スウェーなどのスイングのエラーが一目でわかるので、スイング改善に役立ちます。





設備のご案内



広々全7打席（VIPルーム含む）



■プレオープンのご案内■


日時：2025年10月6日（月）から2025年10月26日（金）


時間：11：00～20：00


予約なしで入場可能



■グランドオープンのご案内■


日時：2025年10月27日（月）


時間11：00～20：00


練習には予約が必要です


見学は予約なしでも行えます



店舗情報
GOL‐FECT２４（ゴルフェクト24）
2025年10月27日(月)オープン

営業時間：11:00～20:00
営業形態：24時間365日営業
住所：神奈川県平塚市東真土1-1-1
アクセス：平塚駅より車で12分　平塚総合運動公園より車で6分

会社概要
有限会社ゆたか
代表：菊地正尚
本社住所：神奈川県横浜市緑区中山4-32-16
URL：https://gol-fect24.com/