【横浜高島屋】半年で1gあたり約3千円の上昇！初の1万9千円台超えの過去最高値が続く「金」 に注目！10月1日（水）から＜横浜大黄金展＞開催！

株式会社高島屋

■10月1日（水）～6日（月）※連日午後7時まで開催、最終日は午後5時閉場。

■横浜高島屋 8階 特設会場

社会情勢や為替相場などによって、その価値が変動する「金」。半年前の4月には1gあたり1万6千円台を記録、その後も上昇し続け、今月9月にはついに1万9千円台という最高値を更新し、この半年で約3千円（大手地金商発表税込小売価格1gあたり）も上昇しています。昨今の円安・ドル高の影響や、アメリカの金利動向によって今後もさらに上昇を続ける可能性もあります。

そのような状況の中、横浜高島屋では金の工芸品の展示や販売を行う＜横浜大黄金展＞を10月1日（水）から開催いたします。会場では、過去最多（大黄金展実績比）の金箔約５,500枚を使用した高さ2mの 「金箔ゴジラ」 や、地元横浜にちなんだ 「横浜高島屋限定販売のK24横浜DeNAベイスターズデザイン小判」が登場。

その他、来年の干支である 「午」 をモチーフとした置物や、金のぐい呑みや盃、おりなど1,000点以上の金製品が並ぶほか、ご自宅に眠っている貴金属類（金・銀・プラチナ製品）の査定・買取も会場にて行います。

金箔約５,500枚を使用した高さ2mの 「金箔ゴジラ」 も特別展示

【新作】 K24 ゴジラ（1954）

■サイズ：重さ約25g、約高さ5.5×幅3.0×全長7.5cm

■価格：1,980,000円（販売予定価格）

【横浜高島屋初登場】 金箔ゴジラ

■サイズ：約高さ200×幅188×全長185cm

■参考価格：110,000,000円

日本を代表する特撮怪獣、「ゴジラ」を高さ2m、金箔約５,500枚を用いて再現した黄金像を会場内で展示します。

■備考：原型制作・監修／酒井ゆうじ

企画協力／(有)酒井ゆうじ造型工房

TM & (C) TOHO CO., LTD.

地元横浜を応援！横浜DeNAベイスターズデザイン小判が登場！

【横浜DeNAベイスターズ公認ライセンス商品】

【横浜高島屋限定販売小判】K24 横浜DeNAベイスターズデザイン小判（オリジナル桐箱入）

■サイズ：重さ約17g、約縦7.2×横4.0cm

■価格：649,000円（販売予定価格）

※10月1日（水）～6日（月）は、「横浜大黄金展」（8階 特設会場）にて受注受付いたします。

それ以降は、5階SGCゴールドショップとなります。

※金相場の変動により価格改定となる場合がございます。

※受注生産となります。製作期間につきましては売場係員までお問い合わせください。

金の小売価格が過去最高値を更新し、注目度が高い金製品が1,000点以上勢揃い

K24 優愛「午」 〈石田信裕 原作〉

■サイズ：重さ計約25g、（親）約高さ7.5×幅9.0cm／（子）約高さ4.5×幅7.5cm

■価格：1,331,000円（販売予定価格）

K24 勢至菩薩〈舟谷喜雲 原作〉

■サイズ：重さ約80g、約高さ10.0×幅4.5cm

■価格：3,740,000円（販売予定価格）

K18 おりん 2.5寸〈石川広明 作〉

■サイズ：重さ約150g、約高さ4.5×幅7.2cm

■価格：5,412,000円（販売予定価格）

注目！！＜査定無料＞金・銀・プラチナ買取コーナー

切れたネックレス・壊れた指輪・片方だけのイヤリングなど、ご自宅で眠っている貴金属をその場で現金買取いたします。査定無料。 X線分析器による確かな鑑定を行います。

※現住所が記載されたご本人様確認証が必要です。運転免許証、マイナンバーカードなどをお持ちください。買取金額が200万円を超える場合は、顔写真付きのご本人様確認証と、ご売却目的の確認が必要となります。

東京都公安委員会許可 株式会社SGC

第301061704105号

※金相場の変動により価格改定となる場合がございます。

※営業日・営業時間は変更となる場合がございます。最新の情報はホームページをご覧ください。

※ご来場のお客様が多い際には、入場制限をさせていただく場合がございます。

※実物と仕様が異なる場合がございます。※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111